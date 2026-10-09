Esteban Mirol criticó a MasterChef Celebrity y apuntó contra Germán Martitegui: “¿Quién se cree que es?”

El periodista Esteban Mirol se refirió a su participación en el programa MasterChef Celebrity

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El paso de Esteban Mirol por MasterChef Celebrity continúa dando que hablar. Casi un año después de su salida del certamen culinario, el periodista volvió a referirse a su experiencia en el ciclo de Telefe y dejó frases contundentes sobre el funcionamiento del programa, los criterios del jurado y el lugar que ocupan algunas figuras dentro de la competencia.

En una entrevista con Juan Etchegoyen presente en el piso de Infobae a las Nueve, de Infobae en Vivo, Mirol explicó que existen temas que no puede abordar de manera pública por el contrato que firmó antes de ingresar al reality. Según contó, el acuerdo de confidencialidad permanece vigente aun cuando la edición en la que participó ya terminó y el programa inició una nueva temporada.

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“Hay cosas que no puedo hablar porque yo firmé un contrato de confidencialidad que no sabés lo que es. Puedo hablar únicamente de lo que salió al aire”, sostuvo el conductor. Frente a la sorpresa del periodista, quien le preguntó si ese compromiso tenía una fecha de vencimiento, Mirol respondió con una ironía que expuso el tono de la conversación: “Cuando yo me muera y Dios seguramente me dé un lugar en el cielo, ni siquiera con Dios voy a poder hablar”.

El exparticipante aclaró que asumió las condiciones del acuerdo de forma voluntaria: “Yo lo firmé. Nadie me puso una pistola en la cabeza”, manifestó. De todos modos, sus palabras abrieron una nueva discusión alrededor del detrás de escena de MasterChef Celebrity, un formato que combina desafíos gastronómicos con personalidades del espectáculo, la música, el deporte y los medios.

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El día de la eliminación de Esteban Mirol de MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

Etchegoyen le consultó a Mirol si, desde su experiencia, el programa premia al participante que mejor cocina o si existen otros factores que pueden influir en la continuidad de los concursantes. El periodista evitó dar precisiones sobre la edición de la que formó parte, aunque se refirió al actual elenco y mencionó a un participante en particular.

“Yo te voy a hablar del de ahora. Luck Ra juega de local”, aseguró, en referencia al carismático artista cordobés. Luego desarrolló su planteo con una pregunta retórica: “¿Vos creés que a Luck Ra lo van a echar en la tercera o la cuarta semana cuando el tipo es un showman?”.

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La referencia apuntó al valor televisivo de los participantes y a la capacidad de algunos de ellos para generar escenas, humor o interés entre el público más allá de sus dotes en la cocina. Mirol no cuestionó que el reality busque entretenimiento, pero marcó una diferencia entre asumir ese objetivo y presentar la competencia como una evaluación estrictamente culinaria.

“Si vamos a hacer show y nos vamos a divertir, hagamos show”, sostuvo. Para el periodista, el problema surge cuando se plantea que las decisiones dependen solo de los platos elaborados por los concursantes. En ese sentido, cuestionó la postura que expresan los integrantes del jurado frente a las cámaras.

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Esteban Mirol y Germán Martitegui protagonizaron un tenso intercambio durante la emisión de MasterChef, generando sorpresa y debate entre la audiencia.

Durante la charla, Mirol también apuntó contra Germán Martitegui, uno de los jurados históricos de MasterChef Celebrity. “Cuando vos ves la carita que pone Martitegui diciendo: ‘Nosotros no juzgamos por las personas, sino por el plato’, te cagás de la risa, porque no es así”, lanzó.

El conductor fue más allá y relató que tuvo encuentros con el chef fuera del estudio. “Martitegui es un maleducado, porque me he cruzado con él en el pasillo y no sé quién se cree que es, un astronauta o algo así, porque ni bola te da”, afirmó.

Se trata de una nueva crítica de Mirol hacia el jurado y hacia el clima que, según su mirada, se vivió durante su participación. Sus declaraciones se conocen mientras el ciclo transita una nueva temporada con Wanda Nara al frente y mantiene presencia en la pantalla de Telefe.

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Etchegoyen además reveló que Mirol trabaja en un libro dedicado al “lado B” de MasterChef Celebrity. Según adelantó, el título elegido sería Master Wanda, una referencia directa a la conductora del ciclo y el rol que ejerce en la dinámica de cada gala.

Germán Martitegui le respondió a Esteban Mirol

No trascendieron detalles sobre la fecha de publicación, el contenido completo ni el alcance de las revelaciones que incluiría el libro. Mirol, de hecho, insistió en que el acuerdo de confidencialidad limita aquello que puede contar sobre la producción.

Después de abandonar el certamen, el periodista ya había expresado su malestar por el trato que recibían algunos participantes. En declaraciones realizadas a comienzos de año, sostuvo que había diferencias en las devoluciones del jurado. Según su visión, algunos platos eran analizados “con liviandad”, mientras que otros enfrentaban críticas que consideró excesivas.

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“¿Por qué no es joda para todos? Ya que es diversión, vamos a hacer show, vamos a divertirnos, pero no vamos a maltratar a la gente”, había planteado entonces. Ahora, con el anuncio de Master Wanda, Mirol volvió a instalar el debate sobre la trastienda de uno de los realities más comentados de la televisión.

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