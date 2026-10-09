Elba Marcovecchio habló sobre el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: su duro cruce con Nora Colosimo

Elba Marcovecchio afirmó que el Tribunal de Milán rechazó los pedidos de cuota alimentaria y compensación económica presentados por Wanda Nara (Video: LAM, América TV)

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Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, salió a desmentir las interpretaciones que circularon sobre la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Milán y sostuvo que Wanda Nara perdió los dos reclamos económicos centrales que había presentado contra su exmarido. La letrada dio un móvil con LAM (América TV) y protagonizó un tenso cruce con Nora Colosimo, madre de la conductora e incorporada como panelista del ciclo.

“La señora Nara, en esta sentencia, perdió”, afirmó Marcovecchio, en respuesta a un posteo de Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, que había sostenido que su clienta “no ganó, simplemente no perdió”. La letrada de Icardi remarcó que la conductora solicitó una cuota de alimentos de 250.000 euros mensuales para ella y una compensación económica postdivorcio, y que ambos pedidos fueron rechazados por el tribunal italiano. “Eso es perder. Cuando rechazan un pedido es perder, no es no ganar”, insistió.

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Sobre el rechazo de la compensación económica, Marcovecchio explicó que la figura se activa cuando existe un desequilibrio patrimonial entre los cónyuges producto del matrimonio. Según la letrada, la sentencia estableció que el patrimonio de Nara se originó a raíz del vínculo con Icardi, lo que impidió que la Justicia hiciera lugar al reclamo. “¿Qué compensación económica le puede pedir a Mauro si el patrimonio que tiene es gracias al matrimonio y separación con Mauro?”, planteó.

La sentencia de divorcio dictada en Italia no adjudicó la responsabilidad de la ruptura a ninguno de los cónyuges (Video: LAM, América TV)

La abogada diferenció además los tres reclamos económicos que forman parte del conflicto entre la expareja. Según detalló, la cuota alimentaria para las hijas del matrimonio tramita en Argentina, mientras que los pedidos de alimentos entre cónyuges y de compensación económica correspondían al proceso radicado en Italia. “Son tres reclamos distintos”, aclaró, al tiempo que remarcó que la cuestión patrimonial vinculada a la distribución de bienes inmuebles continúa discutiéndose en otro expediente, dado que Icardi impugnó el reparto realizado en 2021 por considerarlo desproporcionado.

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Consultada sobre el rechazo de la atribución de culpas por la separación, Marcovecchio explicó que la sentencia italiana no adjudicó responsabilidad ni a Nara ni a Icardi por la ruptura del vínculo. La letrada vinculó esa definición con una tendencia internacional que, según afirmó, prioriza el análisis patrimonial por sobre la discusión sobre infidelidades. “Ya no se hace más la cacería, a ver quién le fue infiel primero a uno al otro”, sostuvo, y agregó que la reforma de 2015 en Argentina eliminó la figura del adulterio como causal de divorcio, algo que, según precisó, en Italia todavía existe como antecedente legal aunque perdió relevancia en la práctica judicial.

El enfrentamiento con la madre de Wanda se produjo en el mismo móvil del ciclo que conduce Ángel de Brito, luego de que Nora cuestionara la estrategia judicial de la letrada en relación con la guarda de las hijas del exmatrimonio. “Y usted lucha por sacarle las niñas a una madre”, disparó Colosimo, quien también cuestionó la situación laboral y de residencia de Icardi en Turquía. Marcovecchio respondió con una frase que profundizó la tensión del cruce: “Yo no voy a discutir con una mamá que tiene que cubrir, amparar y hasta mentir por su hija”.

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Elba Marcovecchio afirmó que la legislación civil de Turquía ofrece mayores protecciones para las madres respecto del régimen argentino (Video: LAM, América TV)

En esa misma comunicación, Marcovecchio corrigió una afirmación de Colosimo sobre el origen del trámite de divorcio. La letrada remarcó que Nara presentó únicamente una planilla en Argentina para sortear el expediente, pero que nunca acompañó la demanda correspondiente, mientras que Icardi sí llevó adelante el proceso completo en Italia. “Esto queda más que claro que Mauro siempre se quiso divorciar”, sostuvo, en referencia a versiones previas que indicaban lo contrario.

Uno de los tramos más comentados de las intervenciones de Marcovecchio se dio cuando la periodista Carla Czudnowsky le consultó si preferiría tramitar la cuestión de las hijas de Icardi en un tribunal turco o argentino, en el marco de una pregunta sobre la supuesta inclinación de la Justicia de Turquía hacia los hombres. Marcovecchio respondió con una afirmación que generó sorpresa entre los presentes: “El código civil turco es mucho más protectorio con la mujer que nuestro propio código civil”. La letrada explicó que, según su lectura de la legislación turca, cuando una pareja no está casada, el derecho sobre los hijos recae directamente en la madre, una disposición que calificó como “muy interesante” en comparación con el régimen argentino.

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La letrada remarcó además que la decisión de tramitar el divorcio en Italia, y no en Argentina, respondió a cuestiones de reconocimiento internacional de las sentencias y a la localización de los bienes de la expareja, que incluyen propiedades tanto en suelo argentino como italiano. “Me parece que la decisión fue más que acertada”, sostuvo, al referirse a la elección de jurisdicción realizada por la defensa de Icardi. El proceso vinculado a la guarda y residencia de las hijas del futbolista continúa en trámite ante la Justicia turca, mientras que la disputa por la distribución final de los bienes inmuebles sigue abierta en otro expediente judicial.