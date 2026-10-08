Zaira Nara habló de su reconciliación con Jakob Von Plessen y explicó por qué lo mantuvo en secreto: "Oculté la verdad"

Zaira Nara habló de su reconciliación con Jakob Von Plessen

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Después de años de amor, una ruptura y un buen vínculo que continuó por sus dos hijos, Zaira Nara confirmó su reconciliación con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo. La modelo contó cómo se encuentra con esta decisión y cuánto tiempo ocultó el retorno de la pareja.

La conductora fue consultada de forma directa por el Pollo Álvarez sobre su situación sentimental y respondió que ya no estaba soltera. Entonces, el conductor mencionó, en DGO stream, las versiones que indicaban una reconciliación con el empresario y padre de sus hijos.

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Nara evitó extenderse sobre los detalles del reencuentro, aunque validó la información. “Sí, pero eso lo dije orgánicamente porque de verdad lo pienso. Pero sí, además volvimos. Nada más”, expresó al recordar que, en una entrevista anterior, había destacado a von Plessen como padre.

El Pollo Álvarez señaló que aquella definición le parecía una señal de que la pareja ya se había dado una nueva oportunidad. La modelo rechazó haber faltado a la verdad y precisó que había elegido reservar ese aspecto de su vida: “No te mentí, te digo la verdad. Oculté la verdad”.

La modelo argumentó que eligió ocultar el retorno de la pareja para preservar la intimidad de su familia

Según explicó Zaira Nara, esa decisión responde a una experiencia previa con una relación que tuvo amplia exposición pública. Desde entonces, aseguró que procura proteger su intimidad, aun cuando sus apariciones en eventos o la atención sobre su familia vuelven difícil mantenerla por completo fuera de los medios.

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“Hay veces que no te queda otra y obviamente que vas a un evento y te ven”, sostuvo. La modelo remarcó que su familia ya tiene una presencia pública importante y planteó la necesidad de preservar una parte de su vida personal. “Uno guarda hasta que llega un momento que ya pasa a ser una mentira”, agregó.

La reconciliación se produce mientras ambos mantienen el vínculo como padres de sus dos hijos. Durante la charla, Nara también se refirió a esa dinámica con una frase que resumió el lugar que ocupa el empresario en la crianza: “Que el papá de Viggo ayude conmigo”.

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La relación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen comenzó a tomar forma a mediados de 2015, cuando él residía en Kenia y trabajaba como guía de safaris. Aunque se conocían por medio de una amiga en común, la distancia hizo que las conversaciones telefónicas fueran el punto de partida del vínculo. La modelo venía de relaciones de alta exposición con Diego Forlán y Juan “Pico” Mónaco.

Zaira Nara confirmó la reconciliación con Jakob von Plessen tras haber resguardado la noticia durante un tiempo

Von Plessen, de origen austríaco y vinculado a una familia germana de ascendencia aristocrática, fue apodado en los medios como el “barón de Las Pampas”. Antes de instalarse en la Argentina, vivió durante 15 años en Kenia, donde se dedicó a las cabalgatas y a los safaris en la reserva Masái Mara. Esa actividad, centrada en la vida al aire libre, atravesó después varios de los viajes que compartió con Nara.

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La pareja también encontró en la Patagonia uno de sus destinos habituales. En San Martín de los Andes, el empresario desarrolló propuestas de cabalgatas y experiencias de aventura ligadas a los paisajes y los animales. Las salidas al campo y los viajes a esa región se incorporaron a la vida cotidiana que construyeron juntos, lejos de la exposición que había rodeado a los vínculos anteriores de la modelo.

En octubre de 2015, Nara confirmó que esperaba a su primera hija. Lo anunció en Tu mejor domingo, el ciclo que conducía con Diego Pérez, cuando cursaba poco más de tres meses de embarazo. “Quería darles una sorpresa a ustedes, mis compañeros y amigos, y es que voy a ser mamá. Es muy chiquitito, así que hay que cuidarlo”, dijo entonces.

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Malaika nació en 2016 y, cuatro años más tarde, llegó Viggo, el segundo hijo de la pareja. Durante el embarazo del niño, la familia viajó al campamento de Masái Mara, un sitio asociado a la etapa que von Plessen había vivido en África y que pasó a formar parte de sus recuerdos familiares.

Tras ocho años juntos, la pareja atravesó una crisis hacia finales de 2021. La separación coincidió con la repercusión del Wandagate y con versiones difundidas en programas de espectáculos que vinculaban a von Plessen con el encuentro que Mauro Icardi habría mantenido con Eugenia “la China” Suárez en París. Según esas versiones, el empresario habría colaborado con el futbolista para mantener el episodio fuera de conocimiento de terceros; los involucrados no realizaron una confirmación pública de esa acusación.

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A pesar de la ruptura, Nara y von Plessen conservaron el contacto por la crianza de sus hijos. La reciente confirmación de la reconciliación ubica esa historia, que comenzó a la distancia y estuvo atravesada por viajes, familia y una separación, en una nueva etapa.