Nazarena Vélez reveló los mensajes desubicados que recibe en redes: “Nadie se va a calentar con eso en la vida”

Nazarena Vélez contó los desubicados mensajes que le envían: "Mandan muchas fotos"

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Nazarena Vélez habló sobre los mensajes desubicados que recibe en las redes sociales, desde el envío de imágenes sexuales no solicitadas hasta contactos de familiares de exparejas. El tema surgió durante una charla junto a su hija, Barbie Vélez, Melody Luz y Alejandra Maglietti.

La actriz cuestionó en particular la práctica de enviar fotos íntimas sin consentimiento. “Nadie se va a calentar en la vida”, planteó, al aire de su programa en Bondi Live, al referirse a ese tipo de mensajes, que definió como violentos y desagradables. También explicó que suele evitar abrirlos porque, a primera vista, cree que puede tratarse de otro contenido.

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En medio de la conversación, Nazarena Vélez pidió ejemplos de situaciones que sus compañeras consideraban fuera de lugar. Fue entonces cuando señaló que las llamadas “fotopitos” aparecen con frecuencia entre los mensajes privados que recibe. “No me interesa en lo más mínimo, me das una vergüenza”, sostuvo sobre quienes le envían ese material.

Barbie Vélez coincidió en que esas imágenes son habituales en las redes. Más tarde, la humorista sumó una broma sobre la confusión que puede generar una notificación: “Una receta pensás que te están mandando y es un choripán”.

Nazarena Vélez cuestionó el envío de imágenes sexuales no solicitadas a través de sus redes sociales

La actriz contó que, además de mensajes de desconocidos, recibió comunicaciones de mujeres a las que identificó como exsuegras. Según relató, algunas le escriben para comentarle que están con sus hijos o para iniciar conversaciones que ella no busca sostener. “¿Qué me querés decir? No me interesa en lo más mínimo”, expresó, aunque aclaró que responde desde la cordialidad.

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El intercambio había comenzado con un comentario sobre un conflicto ajeno en redes sociales: la madre de una mujer habría escrito a una joven después de que Mauro le diera “me gusta” a una foto. Barbie Vélez cuestionó que la reacción se dirigiera contra la chica y no contra el hombre involucrado, mientras Melody Luz señaló que no comprendía por qué la suegra se enfrentaba con ella.

Por su parte, Alejandra Maglietti dijo que le molestan los comentarios privados sobre su apariencia o su vestimenta. Mencionó mensajes con observaciones como “eso te queda muy petisa” o “eso no es para vos”, y cuestionó que desconocidos opinen sobre su cuerpo sin que se les haya pedido.

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Nazarena Vélez relató que recibe contactos de familiares de sus exparejas a los cuales responde con cordialidad

Barbie Vélez puso el foco en los mensajes con un tono pasivo-agresivo. “Prefiero que me sea agresivo”, afirmó, antes de describir textos que comienzan con elogios y terminan con críticas a su forma de vestirse. Para las cuatro, esas intervenciones forman parte de una experiencia recurrente en la interacción cotidiana con usuarios de redes sociales.

En una emisión anterior de Storytime, el programa de Bondi Live, Nazarena Vélez y Barbie Vélez hablaron sobre anécdotas embarazosas y una pregunta sobre el consumo de alcohol derivó en el recuerdo de una visita nocturna a una clínica.

La consigna era contar cuál había sido el mayor papelón después de tomar de más. Barbie dijo que suele protagonizar situaciones incómodas aun sin beber y explicó que le cuesta perder el control. “Necesito como tener control de las cosas”, señaló.

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La actriz recordó el día que su hija tuvo un accidente a las cuatro de la mañana (Video: Storytime-Bondi Live)

La conversación cambió cuando Nazarena trajo a colación un episodio ocurrido tiempo atrás y mencionó que su hija había llegado con una herida en la muñeca. Barbie reaccionó con sorpresa ante la forma en que su madre introdujo el tema y le reprochó, entre risas, que lo contara de ese modo.

Según reconstruyeron, Barbie se golpeó contra una mesa de vidrio y sufrió un corte. En lugar de despertar a su madre, decidió ir acompañada por amigas a una clínica. “No la voy a joder a mi mamá. Voy a ir con mis amigas y me voy a hacer coser”, recordó sobre la decisión que tomó aquella noche.

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La actriz precisó que eran cerca de las 4 de la mañana y que llamó a Nazarena después de que la atendieran. Intentó transmitirle calma y le explicó que ya le habían realizado los puntos necesarios en la herida.

Nazarena relató que su respuesta fue de preocupación y enojo por no haberse enterado antes. Barbie, en tanto, repasó el intercambio en clave de humor: “Mamá, no te hice nada a vos. En todo caso, me acabo de abrir, pobrecita yo”. El relato provocó risas entre las participantes del ciclo.