La tremenda confesión de Cecilia Milone sobre un episodio que vivió mientras estaba con Nito Artaza: “Ahora puedo contar”

Cecilia Milone volvió a hablar luego de contar su relación con Chico Novarro. En esta oportunidad, cargó contra Nito Artaza

En el día de su cumpleaños número 56, y a poco más de 72 horas de confesar su romance con Chico Novarro, Cecilia Milone volvió a abrir su corazón. A través de un video, relató la angustia que vivió hacia el final de su relación con Nito Artaza. Lo hizo sin nombrar a quien era su marido, pero indicando el año en que sucedieron los hechos que narró, el 2022, cuando todavía convivía con el humorista.

En el video de ocho minutos de duración, grabado en la madrugada, Milone expresó lo que sintió en aquel verano, cuando ambos estaban en Mar del Plata encabezando la obra Los 80 están de vuelta en el Teatro Atlas. En ese momento, trascendieron los problemas que enfrentaba la pareja, y el abandono que ella hizo del departamento donde vivían.

Por entonces, ambos adjudicaron alos cortocircuitos en la pareja a cuestiones domésticas. Aquel verano, Nito Artaza relativizó la situación en diálogo con Teleshow: “Vamos a alquilar otro departamento. Porque este en el que estamos, lo dejamos: no está en buen estado, no funciona nada. Y Cecilia alquiló otro donde Diego, nuestro perro está más cómodo y después voy yo con él”. Y agregó: “Cecilia no esperó que yo arregle con la inmobiliaria, tiene menos paciencia. Y alquiló otro. Y bueno, tendré que mudarme ahí, jeje”. No obstante reconoció que “existió el enojo de ella… Quizás yo no la escuché antes. Y ella es más determinante y alquiló otro departamento. El que estábamos tenía vista al mar pero está con el balcón roto, no había agua caliente, se nos inundó un baño, no funciona el microondas, los cables en el piso y en la pared, pelados. Parecía una película, jeje”.

Milone, por su parte, le contó a Teleshow en enero de 2022: “Con Nito sí, tuvimos un tema con el perro. Una vecina loca que inventa idioteces (Nota: por un supuesto altercado ‘por el comportamiento del perro). Cuando el perro está todo el día con nosotros, solo cuando cenamos lo dejamos”. Y coincidió con Artaza: “En medio de eso, nos estafaron de la inmobiliaria y nos dieron un departamento que anda todo mal y cómo está pago es un quilombo”. Para concluir: “Yo había alquilado un departamento para mi hermana por sus vacaciones. Y ahora me vine acá. Nito se mudará hoy o mañana, cuando resuelva todo”.

El relato de Cecilia Milone sobre lo vivido en 2022, cuando aún estaba con Nito Artaza: "Tomé tres pastillas"

Ahora, su relato es otro. Y es dramático. Frente a una cámara, contra un cortinado blanco y vestida con una blusa blanca con motivos azules, se descargó como nunca: “Me llevó un año entero recuperar las fuerzas. Me llevó un año entero de contacto cero y de asesoramiento de profesionales, tanto en lo legal como lo psicológico. Recién ahora puedo dar, no sé si explicaciones, pero puedo contar qué pasó con mi vida. El verano del 2022 fue un verano muy difícil para mí. Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía. No me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos, Me desesperaba su forma de no oirme el alma. Y un día del verano del 2022, en medio de rumores de mudanzas y crisis, lo que sucedió es que como yo ya no sabía como pararlo, no sabía cómo hacer que no se produjeran noticias, no sabía cómo conseguir que escuchara mi alma… Eso es lo que más me desesperaba”

Y continuó confesando que en su desesperación llegó a tomar pastillas para calmarse: “No hay gritos, mirá que tengo voz potente, pero no hay gritos que consigan que alguien no te escuche el alma si no te la quiere escuchar. En medio de ese verano, una noche muy desesperada, después de una discusión que insisto, era más un pedido de atención que una discusión, yo tomé unas tres pastillas, un hipnótico y dos o tres miorelajantes, con la intención de dormir todo el día. Por supuesto que era consciente que eso lo único que lograba era dormirme todo el día. Yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme, no sabía cómo enfrentarlo, no sabía cómo pedirle que me ayudara. Y esta persona que invita a hacer terapia antes, durante y después, para saber con quién está uno, esta persona, en vez de asistirme, en vez de llevarme a un terapeuta, en vez de llamar al SAME, me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función. Esa noche yo tuve dos funciones. Su argumento era ¿qué van a pensar? ¿qué van a pensar si suspendemos? ¿qué van a pensar de vos? Yo hice una función, que no me acuerdo, no sé cómo la hice. Con profesionalismo, con unos compañeros hermosos que me sostenían y yo lloraba mientras hacía monólogos, mientras cantaba. No sé, no sé cómo la hice”.

Cecilia Milone y Nito Artaza

Luego involucra a un tercero, que tampoco nombra: “Entre esa función y otra, porque había dos, una persona que también era de mi entorno, que supuestamente podía enfrentarlo y tenía autoridad para hacerlo y decirle ‘mirá, me la llevo’, me dio café, me dio mucho café. Yo recuerdo que en un momento me empecé a sentir mejor y que me vinieron a decir que mis compañeros me ofrecían no hacer la segunda función si yo quería, pero ya estaba ahí. No sabía qué iba a pasar después, cuando volvía a mi casa. Si eso iba a ser para más dolor, si iba a ser tratada todavía como una persona que no estaba bien. Pero claro, de llevarme a un terapeuta nada, de ayudarme, nada. Yo hice la segunda función. Al otro día. Patricia, una de mis asistentes en el espectáculo, me dijo que yo en la primera función, llorando, que no me acuerdo, le dije yo le voy a fallar a Dios, porque yo no puedo seguir con una persona que me hace pasar por esto, que no me está rescatando. Sin embargo, seguí porque no es fácil salir de esos lugares".

Más adelante, cuenta cómo pudo salir adelante luego de esa situación al regresar a protagonizar Drácula, donde interpretó a Mina: “... Yo sentía que tenía que seguir haciendo la obra que estaba haciendo con mi pareja, pero. Pero a la vez sentía esa voz de él (se refiere a un productor) diciéndome que tenía que hacer Drácula por lo que significaba para todos nosotros. Hice Drácula y empecé a recuperarme, porque volví a ser yo. Me encontré con la Cecilia que consiguió ser protagonista entre mil personas. Me encontré con la Cecilia valiente. Con la Cecilia artista. Hubo un momento que algo pasó en mi corazón y decidí no hacer más el personaje de Drácula, Mina. Y ahí volvió a producirse otro click dentro de mí. Algo pasó, que decidí dejar de besar a quien me lastima. Algo pasó dentro de mí. Pero todavía no tenía fuerzas. Estaba muy debilitada. Estaba resignada. Yo me había metido ahí en esa oscuridad y no sabía cómo salir. Recién cuando se produce algo que tiene que ver con la vida y la muerte, uno comprende que o se deja morir o sale a recuperar su vida. Esta es la verdad. No le voy a dar la primicia a nadie. Lo lamento mucho. No quiero. No quería dársela a nadie. En un momento porque no tenía fuerzas para hablar. Ahora sí. Ahora las tengo".

Las fotos del casamiento de Nito Artaza y Cecilia Milone

Y luego, al borde de las lágrimas, da un mensaje a la otra parte de esta historia: “Entonces te sugiero, sinceramente, te sugiero, porque de verdad te quise mucho, no mandes a la gente a terapia burlándote si te volvés a encontrar con una situación así. De verdad ayuda a alguien. Ayúdalo. Ayuda a la persona con la que estés. Llama al SAME. Déjala internada en un psiquiátrico. Pero no te burles cuando ella salió de tu casa y de tu vida. Ayúdala. Sé bueno. Todavía podés ser bueno. Te invito a hacerlo hoy, en mi nacimiento. En mi cumpleaños. Chau”.

Después de seis años de casados y veinte de relación, la confirmación del fin de la pareja entre Artaza y Milone llegó en 2023. Hoy, parece sumar otro capítulo.