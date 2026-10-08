Ana Rosenfeld aclaró algunos puntos de la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi (Instagram)

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El Tribunal de Milán declaró oficialmente disuelto el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y su abogada, Ana Rosenfeld, salió a aclarar los puntos del fallo ante las versiones que circularon en las últimas horas. El proceso, iniciado en noviembre de 2024, culminó este jueves con una sentencia que rechazó los pedidos económicos de la empresaria y dejó fuera de la competencia italiana las cuestiones vinculadas a sus hijas menores.

“Ante las inexactas versiones que se han difundido”, Rosenfeld emitió un comunicado en sus redes sociales con tres precisiones. La primera: “No se hizo lugar a la culpabilidad pedida por Icardi”. La segunda: “No se hizo lugar al pedido de pensión alimentaria para Wanda”.

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Sobre ese último punto, la letrada fue categórica: lo que resolvió el Tribunal de Milán es que la custodia de las dos niñas que tienen en común —al igual que su residencia y alimentos— escapa a la jurisdicción italiana. “Resolvió que no le corresponde a la justicia italiana decidir sobre custodia, residencia y alimentos de las menores”, precisó la abogada. La sentencia, en ese sentido, no asigna a ninguno de los dos progenitores la tenencia de las niñas ni fija cuota alimentaria alguna.

La aclaración que hizo la abogada de Wanda tras el fallo de la justicia italiana

Cabe destacar que el documento, consistente de 30 páginas, integraba algunas demabas por parte del delantero, en el que se pedía que las niñas que tienen en común sean obligadas a vivir en Turquía, el último lugar en el que vivieron con sus dos padres antes de llegar a la Argentina. Por esta razón, en el último punto de su aclaración y quizás más importante de aclarar, la letrada escribió: “Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía”.

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En su cuenta de X la letrada agregó: “¡Esta es la única verdad. Los que con el apuro intentaron leer la sentencia confundieron lo que pidió cada parte. Con lo que efectivamente resolvió la jueza!”. Hasta el momento, Nara aún no reaccionó a la noticia de su propio divorcio, ya que está ocupada con las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality culinario que conduce en la pantalla de Telefe, y con la presentación de su primer largometraje ¿Querés ser mi hijo?, que protagoniza junto a Agustín Bernasconi y Charo López.

El fallo también desestimó los reclamos económicos que Wanda había planteado ante los tribunales italianos. La empresaria había solicitado una asignación mensual de 250.000 euros durante la separación y otros 100.000 euros como compensación por divorcio. El tribunal consideró que cuenta con ingresos propios y un patrimonio suficiente para sostenerse de manera autónoma, por lo que descartó ambas prestaciones.

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El fallo de la justicia italiana por el divorcio de Wanda e Icardi

Uno de los argumentos centrales de la defensa de la conductora era que, durante el matrimonio, había resignado su carrera artística por las obligaciones familiares. La justicia italiana evaluó esa afirmación y concluyó que no fue debidamente acreditada. Por el contrario, el fallo sostuvo que su notoriedad estuvo ligada al matrimonio con Icardi, por entonces jugador y capitán del Inter de Milán, y que su actividad profesional se expandió durante ese período.

En cuanto al pedido de culpabilidad, la sentencia evaluó las acusaciones cruzadas de infidelidad que ambas partes habían presentado durante el proceso, con la China Suárez en el caso del futbolista y con Keita Baldé en el caso de la presentadora, se determinó que no existían pruebas suficientes para responsabilizar a ninguno de los dos. A pesar de esta determinación que se tomó, la empresaria deberá afrontar dos tercios de las costas del juicio, fijadas en 5.200 euros más gastos generales e impuestos.

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La sentencia del jueves no puso fin a todos los litigios entre la expareja. En Milán continúa abierto un proceso paralelo en el que el futbolista reclama la nulidad de la transferencia de inmuebles de su patrimonio y su restitución. La resolución de ese expediente no se espera antes de noviembre de 2027.