Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Después de semanas de rumores y versiones sobre una separación definitiva, Ale y Cintia Bustamante confirmaron de la forma más simple y directa que el amor sigue intacto: a través de una publicación en Instagram. La DJ cordobesa, conocida artísticamente como La Cintia, compartió una serie de fotos junto al artista de Miranda!, con las que celebró el cumpleaños del músico y dejó en claro que la historia entre ambos tuvo un nuevo comienzo.

“Feliz cumple, mi corazón”, escribió en una de sus historias, acompañando el mensaje con una selfie tomada en el ascensor. En la imagen, ambos aparecen abrazados y sonrientes: ella con su inconfundible pelo azul, su look extravagante y una cartera celeste que parece salida de una performance pop; él, de traje gris y una sonrisa que confirma lo que el texto insinúa. En otra secuencia publicada en su feed, Cintia recopiló distintos momentos de su vida en pareja: una cena íntima, un paseo, un gato que los acompaña en el sillón y una foto que muestra a Ale tocando la guitarra frente a una vista panorámica de la ciudad. Sin palabras, pero con gestos, los dos sellaron públicamente su reconciliación.

La reacción no tardó en llegar. Entre los primeros comentarios del posteo se destacó el de Ale Sergi, quien escribió: “Te amo, mi reina hermosa”, seguido por emojis de corazones. Una respuesta que despejó cualquier duda sobre el presente de la pareja. También se sumaron mensajes de figuras del ambiente musical y de sus amigos más cercanos, quienes celebraron el reencuentro con entusiasmo: “Otra vez, ¡sí! ¡Los amo!”, escribió uno de ellos, mientras que otro resumió el sentimiento general con un contundente: “Que viva el amor”.

La Cintia y una selfie muy especial por el cumpleaños de Ale Sergi (Instagram)

El reencuentro de Ale y Cintia sorprendió a sus seguidores porque apenas unas semanas atrás se había confirmado su separación, tras diez años de relación. Según se había informado en su momento, la ruptura se habría dado en buenos términos, atribuida al desgaste del tiempo y a la distancia, sin conflictos ni terceros en discordia. Fieles a su estilo reservado, ninguno de los dos habló públicamente sobre la decisión ni sobre su posterior acercamiento. Hasta ahora.

La historia entre el líder de Miranda! y la DJ comenzó hace una década, en un recital en Córdoba. Cintia, que entonces daba sus primeros pasos en la música, se acercó al artista para proponerle una colaboración. Aquella charla fue el inicio de una conexión que atravesó etapas, viajes y proyectos en común. Desde entonces, mantuvieron una relación de perfil bajo, sin grandes exposiciones mediáticas, pero con presencia constante en el universo musical de ambos.

Este año, Sergi le dedicó una de las canciones más románticas del disco Nuevo Hotel Miranda! junto a Fito Páez: “Igual a nadie”. La letra, escrita por el propio Ale junto a Juliana Gattas, parecía describir a su pareja con precisión: “Cintia me inspira a ser mejor / Me guiña un ojo y ya me siento James Bond / La conocí en un recital / a medianoche en Córdoba capital…”.

El posteo de La Cinthia dedicado a Ale Sergi

Esa canción, que se convirtió en un himno de la banda, era también una declaración de amor encubierta. Por eso, cuando se anunció la separación, muchos de sus fanáticos asociaron la letra con una historia que había llegado a su fin. Pero las nuevas imágenes publicadas por La Cintia reescriben el guión.

En otra imagen, se los ve cenando en un restaurante, donde Cintia lo filma con una copa de vino en la mano, mientras él observa el plato con expresión divertida. Esa escena fue replicada luego en sus historias con un video adicional: una torta pequeña con una vela encendida y el mensaje. La fecha no fue casual: el 5 de octubre Ale Sergi cumplió 54 años, y su pareja lo celebró con un gesto simple pero cargado de afecto.