La reflexión de Pampita durante la Peregrinación a Luján bajo la lluvia: “Descubrirse en cada paso”

Como cada año, la conductora camina hacia la Basílica

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Bajo una lluvia que no da tregua desde las primeras horas del sábado, Pampita Ardohain es parte junto a un grupo de amigas y fieles de la tradiciona Peregrinación Juvenil a la Basílica de Luján. La conductora documenta cada tramo en tiempo real a través de sus redes sociales, en una nueva edición de la habitual peregrinación que la tiene como protagonista en los últimos años, luego de la ausencia por motivos laborales en 2025.

Todo había comenzado con una foto en la parroquia, donde Pampita se fotografió junto a dos amigas frente a la imagen de la Virgen, antes de arrancar la caminata. “Luján allá vamos”, escribió para darse fuerzas. Junto a esa postal, compartió un texto titulado “Peregrinar”, que marida perfectamente con el momento: “Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada. ¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar”.

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La lluvia no detiene a Pampita en su peregrinación a Luján

Antes de salir al ruedo, mostró el cuidado especial en sus pies, con apósitos para evitar ampollas, mientras se dirigían al punto de partida. Ya en la ruta, lució un piloto gris oscuro con capucha de piel, que usa para resguardarse de la lluvia. Como es habitual, Pampita documenta casi en tiempo real cada paso rumbo a la Basílica y las postales se suceden en sus historias, aparece rodeada de otros peregrinos con ponchos de colores, mientras la imagen de la Virgen avanza cubierta con un nylon transparente en medio de la multitud.

Pampita con parte de su grupo, antes de salir rumbo a Luján

El mensaje de Pampita antes de partir a Luján

El clima complica el recorrido en varios tramos, con agua acumulada sobre las calles que los fieles deben sortear a pie, algunos con la ayuda de carritos y estructuras religiosas también protegidas con plástico contra la lluvia. Pese a las condiciones, Pampita se muestra en otro momento con un piloto amarillo y los brazos en alto, en un gesto de aliento compartido con el resto de los participantes.

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La 52ª edición de la Peregrinación a Luján comenzó desde la medianoche del sábado en la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. La salida oficial de la Imagen Peregrina estaba prevista para las 10 de ese mismo día, mientras que la misa central se realizará el domingo a las 07:00 horas, instancia en la que se espera la llegada de la mayor parte de los fieles.

La lluvia no es una condición desconocida para Pampita en esta tradición. En 2021 ya había enfrentado una tormenta durante la caminata, cuando se sumó junto a Barby Franco a la 47ª edición de la peregrinación con el objetivo de agradecer por el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán, nacida apenas dos meses antes. Aquella vez, ambas debieron improvisar gorros y pilotos con bolsas de nylon ante la tormenta que se desató cuando estaban por llegar a la primera parada, en La Reja.

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Pampita y Barby Franco en otra caminata pasada por agua

Cada paso de esos 60 kilómetros arrastra, para Pampita, el peso de una historia que excede lo religioso. Caminó para pedir un embarazo después de haber perdido a su hija Blanca, fallecida en 2012. Volvió a caminar para agradecer el nacimiento de Ana, la hija que tuvo con García Moritán. Llegó al altar llorando una semana después de haber anunciado su separación de él, en 2024, mientras los fieles le gritaban su cariño en medio del recorrido. Y también encontró el amor. Fue en una de estas caminatas donde conoció a la madre de Martín Pepa, conversación que terminaría siendo el origen de su relación actual con el polista.