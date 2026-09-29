Prime Video asegura la temporada 6 de ‘Reacher’ mientras filma la quinta

"Reacher" Temporada 2 - Prime Video

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Prime Video renovó Reacher para una sexta temporada antes del estreno de la quinta, que sigue en producción con Alan Ritchson como Jack Reacher. La plataforma todavía no informó qué novela de Lee Child será adaptada ni cuándo llegarán los nuevos episodios, pero garantizó la continuidad de una de sus series de acción con mejores cifras globales.

Una renovación respaldada por las cifras

La decisión fue comunicada después del cierre de la cuarta temporada, estrenada el 12 de agosto. Sus ocho episodios terminaron de publicarse el 16 de septiembre y alcanzaron 66 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros 28 días, según datos difundidos por Amazon.

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Ese resultado ubicó a la entrega entre las cinco temporadas más vistas de cualquier producción original de Prime Video. La franquicia completa, que incluye las cuatro temporadas principales estrenadas y su primera serie derivada, acumula 200 millones de espectadores globales hasta la fecha.

La cuarta temporada adaptó Gone Tomorrow, una novela en la que Reacher queda involucrado en un caso peligroso después de encontrarse con una mujer angustiada en el metro. Su elenco incluyó a Chris Marquette, Sydelle Noel, Agnez Mo, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan y Kathleen Robertson.

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Peter Friedlander, jefe global de televisión de Amazon MGM Studios, agradeció el trabajo realizado por Child, el creador y showrunner Nick Santora, Ritchson y los distintos equipos creativos. También señaló la colaboración con Paramount Television Studios, productora que participa en la serie junto con Amazon MGM Studios.

Qué se sabe de la temporada 5

La quinta temporada se encuentra actualmente en rodaje en Toronto. Los episodios adaptarán Make Me, publicada en 2015 y conocida en español como Oblígame. Se trata del vigésimo libro publicado de la saga literaria, aunque ocupa otra posición dentro de la cronología de las historias.

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La serie no adapta las novelas en el orden en que fueron editadas. Cada temporada toma un caso distinto del personaje, una estructura que permite cambiar de escenario y de reparto secundario sin perder a Reacher como eje. Esa libertad también impide anticipar cuál será el material elegido para la sexta entrega.

Prime Video todavía no anunció la fecha de estreno de la quinta temporada. La renovación anticipada permite mantener activo el proceso de producción y reducir los intervalos entre entregas: hasta ahora, la serie ha sostenido un ritmo aproximado de poco más de un año entre temporadas, lejos de las pausas más extensas de otras producciones de streaming.

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Santora escribe la adaptación y trabaja como showrunner, la persona responsable de coordinar las decisiones creativas y la producción cotidiana de una serie. Child y Ritchson también participan como productores ejecutivos junto con Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt, Lisa Kussner, Sam Hill, Amy Pocha y Seth Cohen.

Carolyn Harris y Kenny Madrid supervisan el proyecto desde Paramount Television Studios. La continuidad de ese equipo permitirá avanzar con la sexta temporada mientras se completa la quinta, aunque Prime Video no detalló cuándo comenzará su filmación.

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La franquicia continúa con Neagley

La expansión televisiva ya incluye Neagley, la primera serie derivada de Reacher. El término spin-off se utiliza para una producción centrada en un personaje secundario de otra historia. En este caso, la protagonista es Maria Sten, quien retoma el papel de Frances Neagley, una antigua compañera militar de Reacher.

Ritchson también aparece en Neagley, aunque con una participación secundaria. El estreno de la producción coincidió con el final de la cuarta temporada de la serie principal, lo que permitió a Prime Video mantener historias de la franquicia disponibles después del cierre de los ocho episodios.

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La agenda del actor incluye además otros proyectos cinematográficos. Entre ellos se encuentran Máquina de guerra, Motor City, Entrega al límite y The Man with the Bag, una comedia navideña coprotagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Pese a ese calendario, Ritchson continuará al frente de Reacher durante al menos dos temporadas más. La sexta ya está confirmada, pero Prime Video todavía debe revelar la novela elegida, el reparto adicional, el inicio del rodaje y las fechas de estreno tanto de la quinta como de la sexta entrega.

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