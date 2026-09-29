‘Sturmjager’ combina acción arcade, cooperativo local y combates contra jefes

Sturmjager, de Byteproduct

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El estudio alemán Byteproduct anunció Sturmjager, un shoot ‘em up de ciencia ficción que llegará el 14 de enero de 2027 a PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC mediante Steam. El juego tendrá diez misiones para completar en solitario o con otra persona mediante cooperativo local, además de tres modos, tres niveles de dificultad y tablas globales de puntuación.

Diez misiones entre el espacio y el océano

Sturmjager sigue la estructura clásica de los shoot ‘em up, también conocidos como shmups: juegos de disparos en los que el jugador controla una nave, esquiva proyectiles y elimina grandes cantidades de enemigos mientras avanza por escenarios generalmente lineales. La propuesta de Byteproduct recupera ese formato arcade y lo distribuye a lo largo de diez fases diseñadas de manera individual.

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Cada misión tendrá un tema visual diferente y una banda sonora creada específicamente para acompañar su recorrido. Los ambientes irán desde regiones remotas del espacio hasta el fondo del océano, con enemigos y obstáculos adaptados a cada zona. Al final de estas secciones aparecerán jefes de gran tamaño capaces de ocupar buena parte de la pantalla.

Las diez misiones podrán jugarse en solitario o con un segundo participante. El modo cooperativo será local, por lo que ambos jugadores tendrán que compartir la misma consola o computadora y la misma pantalla. Byteproduct no anunció una modalidad cooperativa en línea, aunque el juego sí utilizará conexión a internet para sus clasificaciones mundiales.

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Sturmjager ofrecerá tres niveles de dificultad. Esta configuración busca permitir que quienes recién comienzan con el género puedan aprender sus sistemas, mientras que los jugadores experimentados encontrarán variantes que exigirán mejores reflejos, rutas optimizadas y mayor precisión al atacar.

Modos arcade, misión y ataque de puntuación

El juego incluirá tres modalidades con estructuras distintas. El modo arcade presentará todas las fases como una partida continua, siguiendo el formato tradicional de las máquinas recreativas. El objetivo será avanzar tanto como sea posible y sostener el rendimiento durante el recorrido completo.

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El modo misión permitirá seleccionar y practicar etapas individuales. Esta opción servirá para estudiar la aparición de enemigos, identificar zonas peligrosas y diseñar rutas antes de intentar una partida completa. En un shoot ‘em up, conocer el orden de cada oleada puede ser tan importante como reaccionar rápidamente a los proyectiles.

La tercera variante será Score Attack, centrada en obtener la mayor cantidad posible de puntos y competir en tablas globales en línea. El sistema recompensará un estilo de juego agresivo y preciso mediante multiplicadores y bonificaciones específicas. Entre ellas estarán las eliminaciones rápidas, las cadenas de enemigos derrotados, los ataques realizados a corta distancia y las partidas terminadas sin perder vidas.

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Las bonificaciones por proximidad elevarán la puntuación cuando el jugador destruya objetivos desde una distancia peligrosa. Ese mecanismo agrega una decisión constante: mantenerse lejos puede facilitar la supervivencia, pero acercarse permitirá conseguir registros más altos. Las cadenas, en cambio, exigirán eliminar enemigos sin interrumpir la secuencia para conservar el multiplicador.

Las clasificaciones mundiales permitirán comparar resultados con jugadores de otros países. Aunque las misiones podrán recorrerse de forma cooperativa, Byteproduct no detalló si las tablas separarán los puntajes individuales de los obtenidos por dos participantes.

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Sturmjager, de Byteproduct

Armas mejorables y banda sonora original

La nave contará con dos sistemas principales de armamento. Ambos podrán recibir mejoras durante las partidas, y el jugador tendrá la posibilidad de ajustar su capacidad ofensiva según el tipo de amenaza presente en pantalla. Byteproduct todavía no detalló cuántas mejoras estarán disponibles ni cómo se desbloquearán.

La presentación musical estará compuesta por Rafael Dyll, artista independiente que trabajó anteriormente en otros títulos del género. La banda sonora tendrá 12 canciones originales creadas exclusivamente para Sturmjager, una cantidad superior a las diez misiones anunciadas. Junto con el tráiler de presentación, el estudio difundió una muestra correspondiente a la primera fase, ambientada en una estación espacial.

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Byteproduct también publicó las primeras capturas y confirmó que cada escenario contará con su propia música y dirección visual. Sturmjager se lanzará simultáneamente en PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC vía Steam el 14 de enero de 2027.