Honduras enfrenta mayor presión sobre el empleo ante el aumento de desempleados y nuevos trabajadores

La articulación entre trabajadores y empresas permite identificar necesidades del mercado para dirigir la capacitación laboral.

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El mercado laboral hondureño enfrenta una presión creciente por el aumento de personas que buscan empleo y por la incorporación de nuevos grupos de trabajadores, en un contexto marcado por dificultades en sectores productivos y mayores costos para las empresas.

Jorge Enríquez, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), organización de análisis económico y social, señaló que las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un incremento en el número de personas desempleadas. Según explicó, la información disponible registra alrededor de 290 mil personas desempleadas, frente a una población de más de cuatro millones de hondureños en edad de trabajar.

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Para Enríquez, el escenario requiere una revisión de las condiciones actuales del mercado laboral y de la capacidad de la economía para generar nuevas oportunidades de empleo.

Búsqueda de trabajo

A las personas que actualmente se encuentran desempleadas se suman otros grupos que podrían incrementar la demanda de puestos de trabajo en los próximos meses.

Entre ellos están los jóvenes que concluyen sus estudios y buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral. También se encuentran los hondureños que retornan al país después de procesos de deportación desde Estados Unidos y México, quienes al regresar pueden requerir nuevas fuentes de ingresos y oportunidades para reincorporarse a la actividad económica.

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Enríquez señaló que estos factores deben considerarse dentro de una evaluación integral del mercado laboral, dado que el número de personas que necesitan encontrar empleo puede aumentar mientras la generación de nuevas plazas enfrenta dificultades. El escenario plantea un desafío adicional para las autoridades y el sector privado, especialmente en un mercado donde algunos sectores productivos presentan menor capacidad para contratar.

El Fosdeh solicita información actualizada sobre las características del desempleo para diseñar políticas públicas regionales.

Enríquez relacionó parte de las dificultades laborales con el comportamiento de diferentes actividades económicas. Según su análisis, los problemas en el sector agrícola, los costos vinculados con la producción de alimentos y el aumento de gastos en energía y combustibles generan presión sobre las empresas, a lo que se suma una menor demanda de productos y servicios en algunos sectores.

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Cuando las empresas enfrentan mayores costos y al mismo tiempo venden menos, su capacidad para incorporar nuevos trabajadores se reduce. “Las empresas están contratando menos porque en algunos sectores se está demandando menos productos y menos servicios”, explicó Enríquez.

El efecto puede ser especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas, que suelen tener un margen más limitado para absorber incrementos en sus costos operativos.

El desafío de nuevas oportunidades

El escenario planteado por el Fosdeh coloca la generación de empleo como uno de los principales retos para la economía hondureña. No se trata únicamente de atender a quienes ya se encuentran desempleados, sino también de preparar mecanismos para facilitar la incorporación de nuevos trabajadores.

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Los jóvenes recién graduados pueden enfrentar dificultades para acceder a su primer empleo por la falta de experiencia laboral, mientras que las personas deportadas pueden necesitar procesos de reinserción y capacitación para adaptarse a las oportunidades disponibles. En ambos casos, identificar las capacidades de los trabajadores y relacionarlas con las necesidades de las empresas puede facilitar su incorporación al mercado.

Ante este escenario, Enríquez planteó como una de las alternativas el fortalecimiento de las bolsas de empleo. La propuesta busca identificar las capacidades, conocimientos y experiencia de las personas que buscan trabajo para vincularlas con empresas que requieran determinados perfiles.

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El economista señaló que estos mecanismos podrían desarrollarse mediante la participación conjunta de las cámaras de comercio, el Ministerio de Trabajo y las municipalidades, aprovechando las estructuras existentes para construir conexiones más eficientes entre quienes necesitan empleo y los sectores que requieren trabajadores.

Además de facilitar la búsqueda de oportunidades, estos sistemas podrían permitir conocer con mayor precisión qué tipo de trabajadores están disponibles en cada región y cuáles son las áreas donde existe mayor demanda empresarial.

Capacitación orientada al mercado

La vinculación entre trabajadores y empresas también puede ayudar a identificar las áreas donde existen diferencias entre las capacidades disponibles y los perfiles que demanda el mercado. En un escenario de cambios económicos y productivos, esa información puede utilizarse para orientar programas de capacitación hacia actividades con posibilidades de contratación.

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Para los trabajadores que regresan al país después de una deportación, estos mecanismos podrían facilitar la identificación de habilidades adquiridas durante su experiencia laboral en el extranjero y su posible aplicación en el mercado hondureño. Para los nuevos graduados, permitirían identificar oportunidades de primer empleo y programas de inserción laboral.

Otro de los factores señalados por el Fosdeh es el retorno de hondureños deportados desde Estados Unidos y México. Estas personas necesitan encontrar alternativas de generación de ingresos al regresar al país, lo que puede incrementar la cantidad de personas que participan en la búsqueda de empleo.

El impacto dependerá de la cantidad de personas que retornen, de sus edades, experiencia, nivel educativo y capacidades laborales, así como de las oportunidades disponibles en las regiones donde se establezcan. Por ello, Enríquez considera necesario incorporar este fenómeno dentro de la planificación laboral y económica del país.

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La caída de la demanda de productos y servicios limita la generación de empleo en el sector privado.

Enríquez planteó también la necesidad de realizar una revisión integral de la situación laboral de Honduras. La evaluación debería considerar tanto las cifras actuales de desempleo como los nuevos grupos que podrían incorporarse a la búsqueda de oportunidades.

Contar con información actualizada sobre las características de la población desempleada permitiría identificar dónde se concentra la falta de empleo, cuáles son las capacidades disponibles y qué sectores tienen posibilidades de absorber nuevos trabajadores.

Una menor contratación, combinada con un aumento de personas que buscan trabajo, puede ampliar la brecha entre la oferta y la demanda de empleo. Para el Fosdeh, este escenario hace necesario revisar de manera integral la situación del empleo y fortalecer los mecanismos que permitan identificar las capacidades de los trabajadores y conectarlas con las oportunidades disponibles.

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