El negocio de los seguros crece 8.7% en Panamá y roza los $1,500 millones

Las compañías de seguros pagaron $681.3 millones en siniestros durante los primeros ocho meses, alrededor de $46.9 millones más que en igual período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado asegurador panameño movió $1,489.3 millones en primas entre enero y agosto de 2026, unos $119.5 millones más que en igual período del año pasado. El avance representa un crecimiento de 8.7% frente a 2025, cuando las compañías habían acumulado $1,369.8 millones por las coberturas contratadas por personas y empresas.

El crecimiento no ocurrió únicamente por una mayor facturación. El mercado alcanzó 4.5 millones de unidades o personas aseguradas, frente a 4.4 millones un año antes, un incremento de 2.8%. Al mismo tiempo, las pólizas vigentes aumentaron 1.9%, al pasar de 2.35 millones a casi 2.4 millones en doce meses.

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Pero vender más seguros también significó pagar más reclamaciones. Hasta agosto, las compañías habían desembolsado $681.3 millones por siniestros, frente a $634.3 millones en el mismo período de 2025. La diferencia fue de $46.9 millones, equivalente a un aumento interanual de 7.4%, ligeramente inferior al ritmo de crecimiento de las primas.

En términos sencillos, por cada $100 que las aseguradoras acumularon en primas durante los primeros ocho meses, habían pagado alrededor de $46 en siniestros. Esa relación, sin embargo, cambia considerablemente dependiendo de la cobertura: salud y automóvil absorben una proporción mucho mayor que otros segmentos del negocio.

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Salud se consolidó como el ramo que más primas genera en Panamá, con $429.7 millones hasta agosto y un crecimiento de 16.6% en comparación con el año pasado. (Reuters)

La salud se convirtió en el ramo que más dinero genera en Panamá, con $429.7 millones en primas hasta agosto, 16.6% más que los $368.4 millones del año anterior. El crecimiento equivale a $61.3 millones adicionales en apenas doce meses, la mayor expansión absoluta entre las principales líneas del mercado.

También es el seguro que más dinero devuelve mediante reclamaciones. Los siniestros de salud alcanzaron $279.8 millones, un aumento de 13.5%, frente a $246.4 millones en 2025. Así, por cada $100 acumulados en primas de salud, unos $65 correspondían a pagos por siniestros hasta agosto.

El crecimiento de salud ocurrió incluso con menos contratos vigentes. Las pólizas bajaron 4.6%, de 169,891 a 162,118, mientras las unidades aseguradas aumentaron 15.2%, hasta 478,164. Dentro del ramo, la salud individual generó $251.1 millones en primas, 21.6% más que un año antes, y la colectiva alcanzó $178.6 millones.

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El automóvil continúa siendo, en cambio, el seguro con mayor presencia por número de pólizas. Panamá contabilizaba 1.03 millones de contratos vigentes, 5.6% más que en agosto de 2025, y 1.17 millones de unidades aseguradas. Sus primas alcanzaron $243.1 millones, un crecimiento de 9.1% frente a los $222.8 millones del año pasado.

Los seguros de automóvil acumularon $243.1 millones en primas y $173 millones en siniestros, además de concentrar más de un millón de pólizas vigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de los accidentes también creció. Las aseguradoras pagaron $173 millones en siniestros de automóviles, $22.3 millones más que un año antes, equivalente a un aumento de 14.8%. De esta manera, aproximadamente $71 de cada $100 recibidos en primas habían terminado destinados al pago de reclamaciones en este ramo.

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Otro segmento con un crecimiento marcado fue vida individual. Las primas aumentaron 19%, de $128.4 millones a $152.9 millones, mientras la cantidad de asegurados pasó de 342,180 a 432,593, un salto de 26.4%. Las pólizas vigentes también crecieron 27.3% y alcanzaron 419,389 contratos.

Sin embargo, las reclamaciones de vida individual avanzaron todavía más rápido. Los siniestros pagados subieron 32.5%, hasta $44.5 millones, frente a $33.6 millones registrados un año antes. Dentro del negocio, las renovaciones generaron $130.8 millones en primas, 20.5% más que durante los primeros ocho meses de 2025.

Los seguros colectivos de vida mostraron un comportamiento diferente. Las primas permanecieron prácticamente estables en $187.2 millones, apenas $92,097 por encima del año anterior, mientras los siniestros bajaron 12.5%. Al mismo tiempo, las unidades aseguradas disminuyeron 4.1%, hasta 970,355 personas.

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Las coberturas de personas generaron $795.9 millones en primas hasta agosto, mientras los seguros generales aportaron otros $693.4 millones al negocio asegurador panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incendio y líneas aliadas tampoco acompañaron el crecimiento general. Las primas sumaron $153.7 millones, 0.3% menos que en 2025, aunque las unidades aseguradas aumentaron 1.4% y las pólizas 1.2%. En contraste, los siniestros crecieron 11.4%, hasta alcanzar $29.6 millones.

El ramo de fianzas ofrece otro contraste. Aunque el número de unidades aseguradas cayó 57% y las pólizas disminuyeron 56.3%, las primas aumentaron 9.9%, hasta $93.4 millones. Además, los pagos por siniestros retrocedieron 19.6%, desde $39.4 millones hasta $31.7 millones.

No todos los segmentos crecieron. Transporte de carga registró $21.2 millones en primas, 7.8% menos, mientras las unidades aseguradas disminuyeron 22%. Multiriesgo retrocedió 16.2% en primas y los ramos técnicos cayeron 18.2%, hasta $18.6 millones, frente a $22.7 millones del año anterior.

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En casco, que cubre principalmente riesgos marítimos y aéreos, ocurrió lo contrario. Las primas avanzaron 20.3% y alcanzaron $30.9 millones, pese a una reducción de 6.4% en las unidades aseguradas. Los siniestros, entretanto, cayeron 48.9%, hasta $14.6 millones, aunque el comportamiento interno fue muy diferente entre las coberturas marítimas y aéreas.

La diversidad geográfica de las delegaciones evidencia el alcance regional del evento como espacio de articulación entre compradores y proveedores del continente (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

El crecimiento del mercado estuvo impulsado principalmente por los llamados ramos de personas. Este grupo generó $795.9 millones en primas, 12.5% más que en 2025, y representó 53.4% del negocio total. Los ramos generales avanzaron 4.7%, hasta $693.4 millones, mostrando una expansión considerablemente más moderada.

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Quiénes dominan el mercado

La competencia entre aseguradoras también muestra diferencias importantes. ASSA se mantuvo como la compañía con mayor volumen de primas, con $328.1 millones hasta agosto, 3.1% más que los $318.3 millones del año pasado. Su participación equivale a aproximadamente 22% de todo el mercado asegurador panameño.

Compañía Internacional de Seguros ocupó la segunda posición por primas, con $243.7 millones, un crecimiento de 13.9%, equivalente a casi $29.8 millones adicionales. MAPFRE Panamá registró $167.3 millones, pero en su caso las primas disminuyeron 0.9% frente a los $168.9 millones acumulados en 2025.

Pan American Life alcanzó $125.2 millones, 4.6% más que un año antes, mientras Seguros Suramericana registró $95.1 millones, una caída de 9.1%. Worldwide Medical Assurance protagonizó uno de los mayores saltos: sus primas aumentaron 101.4%, desde $41.3 millones hasta $83.2 millones.

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Los seguros colectivos de vida reunían 970,355 personas aseguradas hasta agosto, aunque sus primas se mantuvieron prácticamente sin cambios frente al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mercantil Seguros y Reaseguros también registró una expansión considerable. Sus primas aumentaron 26.3%, hasta $62.1 millones, mientras Acerta creció 20.2%, Aseguradora Ancón 17.2% y Banesco Seguros 14.5%. La Regional, por su parte, avanzó 29.8% y llegó a $25.7 millones.

La cantidad de asegurados ofrece una fotografía distinta al ranking por dinero. Seguros FEDPA encabezó este indicador con 810,838 unidades aseguradas, 9% más que en 2025, seguida de ASSA con 755,991. Compañía Internacional llegó a 505,394 asegurados, un aumento de 17.9%, mientras Pan American Life contabilizó 437,830.

Esto explica por qué tener más asegurados no necesariamente significa generar más primas. El precio de una cobertura de salud, vida o grandes riesgos empresariales puede ser muy superior al de otras pólizas, por lo que el valor económico de cada contrato varía considerablemente según aquello que se protege y el riesgo asumido.

El mercado también mantiene una fuerte concentración geográfica y operativa en Panamá. Del total acumulado, $1,398.6 millones correspondieron a primas locales y $90.7 millones a operaciones del exterior. En siniestros, las aseguradoras pagaron $628.2 millones localmente y $53.1 millones fuera del país.

El balance de los primeros ocho meses muestra así un negocio que crece más rápido en primas que en siniestros, aunque con realidades muy distintas entre sus segmentos. Salud aporta la mayor cantidad de ingresos, automóvil domina por contratos y vida individual figura entre los ramos de mayor expansión, mientras otros como transporte, multiriesgo y ramos técnicos retroceden.

La comparación con 2025 permite dimensionar mejor el movimiento: el mercado generó $119.5 millones adicionales en primas en un año, pero también desembolsó $46.9 millones más por reclamaciones. En una industria basada precisamente en asumir riesgos, el crecimiento no depende solo de vender más pólizas, sino también de cuánto termina costando responder cuando ocurre un siniestro.