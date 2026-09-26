Cultura

“Hay libros que cambian nuestra forma de ver el mundo”: así es el nuevo pódcast de Barack Obama sobre sus lecturas favoritas

El expresidente de Estados Unidos estrenó esta semana un pódcast de seis episodios, en el que conversa con figuras como Tom Hanks y Jill Lepore sobre los libros que marcaron su vida

"Un gran libro con Barack Obama", el nuevo pódcast del ewx presidente de Estados Unidos (EFE/ Audible)
"Un gran libro con Barack Obama", el nuevo pódcast del ewx presidente de Estados Unidos (EFE/ Audible)
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El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, estrenó esta semana un nuevo pódcast literario compuesto por seis episodios dedicados a libros que le han marcado y en cada uno de ellos estará acompañado por un invitado especial, entre los que se encuentran el actor Tom Hanks o la historiadora Jill Lepore. El programa Un gran libro con Barack Obama, hasta ahora solo disponible en la plataforma de pago Audible nace de la voluntad del exmandatario de compartir una visión del mundo a través de la literatura.

“En una época en la que menos personas se sientan a leer un libro, es importante recordar la alegría y el poder que la lectura puede brindar. Y hay libros que no solo cuentan una historia, sino que cambian nuestra forma de ver el mundo”, escribió el expresidente en su cuenta de X cuando anunció hace un mes el lanzamiento. En el primer episodio, Obama dialogó sobre el libro Gilead de Marilynne Robinson, con Tom Hanks.

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La conversación con Hanks giró en torno a la paternidad, la fe y la mortalidad, ejes centrales de la novela epistolar de Robinson, ganadora del Pulitzer en 2004 y estructurada como la carta de un pastor congregacionalista de 76 años a su hijo de siete. Obama y Hanks —de 65 y 70 años, respectivamente— reflexionaron sobre su propia experiencia como padres a partir de un pasaje del libro en el que Robinson escribió: “Un hombre puede conocer a su padre, o a su hijo, y aun así no haber entre ellos más que lealtad y amor e incomprensión mutua”. El expresidente, padre de dos hijas, admitió: “No tengo hijos varones. Siempre he dicho que creo, no puedo saberlo con certeza, pero sospecho que me habría resultado más difícil criar a un hijo que a una hija”. También habló de su relación con su abuelo, a quien definió como una figura compleja: “Lo quería, pero no lo comprendía. Y él tampoco me comprendía a mí”.

El diálogo se extendió hacia el clima político actual sin mencionar directamente al presidente Donald Trump. Obama afirmó hacia el final del episodio: “En este momento, nos concedemos muy poca gracia unos a otros”. El expresidente recordó además que fue la propia obra de Robinson la que lo inspiró para hablar sobre el concepto de la gracia en el panegírico que pronunció en 2015, tras el asesinato de nueve feligreses en una iglesia episcopal negra de Charleston, Carolina del Sur, a manos de un supremacista blanco. Hanks, padre de tres hijos varones y una hija, coincidió en el tono introspectivo de la charla al reconocer que de niño no llegó a comprender del todo el peso del trauma que cargaba su propio padre.

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Barack Obama sonríe antes de entregar a Tom Hanks la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil del país, durante una ceremonia en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 22 de noviembre de 2016 (Foto: AFP/ Nicholas Kamm)
Barack Obama sonríe antes de entregar a Tom Hanks la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil del país, durante una ceremonia en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 22 de noviembre de 2016 (Foto: AFP/ Nicholas Kamm)

Una conversación sobre la injusticia racial en Estados con Ta-Nehisi Coates, autor galardonado con el Premio Nacional del Libro y periodista, configura el segundo episodio dedicado al libro La próxima vez el fuego de James Baldwin.

La historiadora y periodista Jill Lepore es la protagonista del tercer episodio sobre el libro Todos los hombres del rey de Robert Penn Warren. El episodio número cuatro contiene una conversación con Ben Rhodes, exasesor de Seguridad Nacional, sobre el clásico del espionaje en la Guerra Fría El topo de John le Carré. La canción de Salomón de Toni Morrison es analizado en el episodio quinto con el autor ganador del Premio Pulitzer y del Premio Nacional del Libro, Percival Everett.

En el último capítulo, el expresidente conversa con Lauren Groff, tres veces finalista del Premio Nacional del Libro y autora bestseller del New York Times, sobre Todos los caballos bellos de Cormac MacCarthy.

Desde que dejó la Casa Blanca y la primera línea política, en enero de 2017, Obama se ha mostrado como un gran lector y comparte con sus casi veinte millones de seguidores en redes sociales de manera habitual los libros que más le han gustado. En especial, son muy esperadas sus listas de verano con recomendaciones culturales y musicales.

Además de su faceta más cultural, Barack Obama trabaja desde la Fundación en Chicago que lleva su nombre para reforzar el legado de su presidencia, defendiendo una visión plural de la democracia y apostando por la formación de líderes del futuro. El pódcast puede escucharse en Audible y surge en colaboración con Higher Ground, la productora del expresidente y su esposa Michell cuyo título remite a una de las más celebres canciones de Stevie Wonder.

Fuente: EFE

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