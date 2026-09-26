La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026

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Finalizada la fecha 10 del Torneo Clausura, la Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de las próximas dos jornadas de la Primera División durante la fecha FIFA. Hay que recordar que este fin de semana, Estudiantes de La Plata y Rosario Central disputan la Supercopa Internacional, mientras que Racing y Boca Juniors se enfrentarán por la Copa Argentina.

De esta manera, quedó confirmado que la fecha 11 del Clausura comenzará el viernes 2 de octubre con el partido entre Independiente e Instituto. Esa misma jornada, Boca Juniors será local ante Unión en la Bombonera desde las 21:30, e Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia. El sábado abrirán Defensa y Justicia y San Lorenzo, Atlético Tucumán jugará frente a Barracas Central y Newell’s cerrará el día ante Lanús.

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El domingo tendrá cuatro encuentros: Huracán se medirá con Aldosivi, Talleres y Belgrano disputarán el clásico cordobés correspondiente al partido interzonal a las 17:00, Argentinos Juniors recibirá a Tigre y Estudiantes de Río Cuarto jugará ante Racing. La programación continuará el lunes con Deportivo Riestra frente a Central Córdoba, Estudiantes de La Plata contra Gimnasia de Mendoza, Vélez ante Platense y Banfield frente a Rosario Central. La jornada se completará el miércoles 14 de octubre, River visitará a Sarmiento desde las 19.00 con la intención de sumar puntos.

Talleres y Belgrano se verán las caras en la fecha 11 del Torneo Clausura (X: @Belgrano)

La fecha 12 del Clausura se jugará entre el 9 y el 12 de octubre y abrirá con los partidos entre Aldosivi y Sarmiento, Gimnasia y Atlético Tucumán, Instituto y Boca en Córdoba a partir de las 19:30, además de Unión frente a Defensa y Justicia. El sábado continuará con Barracas Central ante Huracán, Central Córdoba contra Estudiantes de La Plata, Tigre frente a Banfield y River como local de Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental a las 21:30.

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El sábado tendrá como encuentro interzonal a Platense y Argentinos Juniors a las 17:00, además de los partidos entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, Rosario Central e Independiente Rivadavia, Racing y Belgrano, y Talleres ante Independiente. La programación concluirá el lunes con dos cruces: Lanús frente a Vélez y Gimnasia de Mendoza contra Newell’s.

La agenda de la fechas 11 y 12 del Torneo Clausura 2026:

Fecha 11

Viernes 2 de octubre

19.15 Independiente – Instituto (Zona A)

21.30 Boca – Unión (Zona A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B)

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A)

17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B)

17.00 Newell’s – Lanús (Zona A)

Domingo 4 de octubre

14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B)

17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal)

19.15 Argentinos – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B)

Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.00 Vélez – Platense (Zona A)

21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B)

Miércoles 14 de octubre

19.00 Sarmiento – River (Zona B)

Fecha 12

Viernes 9 de octubre

14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B)

18.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)

19.30 Instituto – Boca (Zona A)

21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

Sábado 10 de octubre

14.45 Barracas Central – Huracán (Zona B)

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)

19.15 Tigre – Banfield (Zona B)

21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Domingo 11 de octubre

14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A)

17.00 Platense – Argentinos (Interzonal)

17.00 Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

19.15 Racing – Belgrano (Zona B)

21.30 Talleres – Independiente (Zona A)

Lunes 12 de octubre

16.00 Lanús – Vélez (Zona A)

18.30 Gimnasia (Mza.) – Newell’s (Zona A)