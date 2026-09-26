El adiós a Oscar González Oro: lo cremarán el lunes en Uruguay y la próxima semana habrá una misa en Buenos Aires

Oscar González Oro murió a los 74 años en Punta del Este

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Oscar González Oro, “el Negro” para amigos y oyentes, murió este viernes en Punta del Este a los 74 años. Con su partida, se apagó una de las voces más reconocibles de la radio argentina, un conductor que durante casi cuatro décadas convirtió las mañanas en un territorio propio y construyó, micrófono mediante, una relación íntima con varias generaciones de oyentes.

La noticia generó una conmoción inmediata entre colegas, amigos y el público que durante años lo eligió como compañía cotidiana. Las redes se colmaron de recordatorios para el conductor, quien recibirá su último adiós tal como lo había deseado.

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El último adiós de González Oro será en Uruguay, donde el conductor se había radicado durante la pandemia de coronavirus. El “Negro” dejó instrucciones de ser cremado. Todo será en una ceremonia íntima de cuyos detalles se está encargando su sobrino Pablo, según supo Infobae.

En tanto, el próximo sábado 3 de octubre se realizará una misa en la Ciudad de Buenos Aires en la que lo despedirán amigos y ex compañeros de trabajo del querido Negro Oro. Resta confirmar el lugar y la hora de la ceremonia religiosa.

El adiós de colegas y amigos

La muerte de González Oro reavivó el recuerdo de una trayectoria que marcó a distintas generaciones de la radiofonía argentina. Daniel Hadad, fundador de Radio 10 y amigo personal del conductor, lo recordó en diálogo con Infobae en Vivo: “Tenía magnetismo, la voz del Negro es una voz única”. Hadad relató además que había hablado con él hasta sus últimos días y que lo había visto por última vez en enero, cuando ya atravesaba un deterioro de salud que lo llevó a restringir el contacto con sus allegados. “Se va un gran tipo al que mucha gente quizás conoció como personaje y poca gente conoció como persona”, reflexionó el empresario.

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Oscar González Oro en Radio 10, donde fue líder absoluto de audiencia

Eduardo Feinmann, otro de sus compañeros de las primeras mañanas de Radio 10 y uno de sus grandes amigos, lo despidió con una frase breve pero cargada de emoción: “Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre”. Sergio Lapegüe, al comunicar la noticia en su programa de América, recordó especialmente el vínculo que el conductor había construido con el público a lo largo de los años: “Nos acompañó durante tantas mañanas en diferentes radios, haciendo el programa más escuchado por las mañanas, acompañó a la gente”.

En tanto, Fabián Doman resumió el sentir de buena parte de la profesión con una definición directa: “El hombre más importante de la radio”. Nelson Castro, que había hablado con él poco tiempo antes de su muerte, señaló en declaraciones a TN que la pandemia lo había afectado especialmente, “porque era un hombre con una intensa vida social, salir con amigos, cine”. Beto Casella, por su parte, contó que había recibido un mensaje del conductor apenas días antes de su fallecimiento, en el que le confesaba: “Estoy bien, aunque la salud no me acompaña. Me cuesta trabajo caminar y mantener el equilibrio, el resto bien”.

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El hombre que encontró a la radio y la transformó

Oscar González Oro, un nombre ligado a la radio para siempre

Oscar González Oro nació en Mendoza el 16 de octubre de 1951 y se mudó de chico a Buenos Aires junto a su familia, que se instaló en una pensión del centro porteño en busca de mejor suerte para sus negocios. Soñaba con ser cantante o concertista de piano, pero terminó encontrando en la radio el escenario que lo consagraría. Su primer contacto con el medio fue en Radio de Cuyo, durante un verano en Mendoza, y su carrera continuó en 1989 con un programa nocturno en FM Playa Verde, en Pinamar, antes de sumarse como productor y luego conductor en Radio Del Plata.

El gran salto llegó en 1998, cuando Hadad lo convocó para integrar Radio 10, la emisora que se convertiría en la AM más escuchada de la Argentina. Según contó el propio Hadad, la propuesta implicó un cambio radical de horario: “Le dije: ‘Negro, lo único, vamos a cambiar totalmente de vida. En vez de tres de la mañana vas a empezar a las nueve de la mañana’”. Y ya nada fue lo mismo.

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Daniel Hadad y Oscar González Oro

Al frente de El oro y el moro, que debutó el 4 de enero de 1999, González Oro llegó a reunir a 700.000 oyentes cada mañana solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con un share que llegó a rozar el 50 por ciento, y compartió estudio con Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin. Su estilo, marcado por el histrionismo, la opinión y el diálogo constante con el público, quedó sintetizado en la frase que se convirtió en su marca registrada: “¡Dale, gas!”.

Su carrera también incluyó la televisión, con programas como Cotidiano, Posdata, Noches negras, Los unos y los otros y, como última conducción, Nosotros a la mañana en El Trece. En 2005 grabó un disco con canciones que solía interpretar al aire, y en 2009 publicó el libro Radiografía de mi país. La Argentina que me duele. En los últimos años, alejado del centro de la escena mediática, había vuelto a los premios Martín Fierro tras las gestiones de Luis Ventura, presidente de APTRA, quien recordó ese reencuentro como uno de los momentos más emotivos de su gestión.

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