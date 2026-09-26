Deportes

Las dos bajas por lesión en menos de 20 minutos que sufrió Estudiantes en la final contra Rosario Central: la impactante caída de Neves

En el marco de la definición de la Supercopa Internacional en Santiago del Estero, el Pincha sufrió las tempranas salidas del mediocampista uruguayo y Jalil Elías

Guardar

La final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central tuvo un arranque con diversas emociones. El Pincha se puso en ventaja al minuto con un tanto de Alexis Castro y, antes de los 20 minutos, sufrió dos lesiones que encendieron las alarmas: Gabriel Neves tuvo una impactante caída que comprometió su brazo y debió ser retirado en ambulancia, mientras que Jalil Elías (que ingresó por el uruguayo) se lastimó en la pierna izquierda.

El partido en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero empezó con un gol antes del minuto de juego. Joaquín Tobio Burgos escaló por el sector izquierdo y lanzó un centro para que Guido Carrillo conectara dentro del área. El delantero le dejó servido el balón a Castro, quien solo tuvo que empujarlo para convertir el 1-0.

PUBLICIDAD

La final se interrumpió a los seis minutos luego de una brutal caída de Neves. El uruguayo saltó para disputar un balón aéreo con Federico Navarro y cayó al suelo de forma súbita. Más allá de que el mediocampista se puso de pie rápidamente, le hizo gestos al banco de suplentes sobre la lesión que había sufrido en la zona del antebrazo. Los médicos lo atendieron durante varios minutos y, por la gravedad de la herida, la ambulancia ingresó al campo de juego para llevarlo a un hospital.

Estudiantes continuó con mala fortuna, ya que el reemplazante de Neves, Jalil Elías, también tuvo que ser sustituido por una lesión a los 17 minutos, en una de sus primeras intervenciones en el encuentro. En una disputa con Gaspar Duarte, el ex mediocampista de Tigre no se asentó con firmeza al pisar y sufrió un fuerte dolor en su pierna.

PUBLICIDAD

“No puede pisar. Le pusieron hielo en la rodilla izquierda”, informó el periodista Federico Bueno, presente en el estadio y que cubre la actualidad del equipo platense. Más tarde, según le comentaron los médicos, añadió que sería “una lesión muscular”. Por su parte, en el caso de Neves, señaló: “Podría ser una fractura en la muñeca. Falta constatar con las imágenes”.

El impacto de las lesiones a nivel deportivo supuso un problema para Alexander Medina, que tuvo que utilizar dos ventanas de cambios antes de los 20 minutos de partido.

Estudiantes y Rosario Central se enfrentaron en la definición de la Supercopa Internacional (Fotobaires)
Estudiantes y Rosario Central se enfrentaron en la definición de la Supercopa Internacional (Fotobaires)

Al mismo tiempo, Estudiantes tiene un apretado calendario en la próximas semanas. Además de que tiene que acomodarse en el Torneo Clausura (está afuera de la zona de playoffs) y en la Tabla Anual (marcha 10°, en puestos de Sudamericana), el Pincha deberá disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

Luego del choque contra Platense el próximo jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina, el León iniciará la llave contra Flamengo el 15 de octubre en La Plata. Una semana más tarde, después de recibir a San Lorenzo por el Clausura, viajará a Brasil para buscar la final del certamen el jueves 22 del mismo mes.

Rosario Central llegó a esta definición tras terminar como el equipo con más puntos de la tabla anual de 2025, con 66 puntos. Estudiantes, en cambio, accedió después de ganar el Trofeo de Campeones 2025, con un 2-1 sobre Platense en el estadio Único de San Nicolás.

La previa de la final estuvo marcada por la enemistad entre ambas instituciones. El conflicto que se inició por el recordado pasillo de espaldas el 23 de noviembre de 2025, antes del encuentro que Estudiantes ganó 1-0 en el Gigante de Arroyito por el campeonato de Primera División.

Temas Relacionados

Estudiantes de La PlataRosario CentralSupercopa InternacionalGabriel NevesJalil Elías

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El show de Di María en Rosario Central-Estudiantes por la Supercopa Internacional: el golazo de tiro libre y la definición de penal

Fideo marcó un doblete en la final y es una de las figuras en Santiago del Estero

El show de Di María en Rosario Central-Estudiantes por la Supercopa Internacional: el golazo de tiro libre y la definición de penal

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto en el medallero: el ranking final

La delegación anfitriona quedó segunda, detrás de Brasil, y obtuvo títulos en natación, hockey, gimnasia, canotaje, atletismo y deportes de combate. Todos los oros de los deportistas albicelestes

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto en el medallero: el ranking final

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026

Se anunciaron los días y horarios de las jornadas 11 y 12 de la Primera División del fútbol argentino

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas dos fechas del Torneo Clausura 2026

El golazo desde 70 metros del arquero juvenil de Vélez ante Argentinos Juniors: “A lo Chilavert”

Gianni Bornancini, de la séptima división, marcó un tanto de arco a arco en la victoria ante el Bicho. Ya tenía un antecedente similar

El golazo desde 70 metros del arquero juvenil de Vélez ante Argentinos Juniors: “A lo Chilavert”

El gesto de Colapinto con los mecánicos de Alpine después del accidente con Gasly en el GP de Azerbaiyán: “Uno por uno”

El argentino reconoció su error que derivó en el doble abandono para la escudería francesa en Bakú y pidió constantemente disculpas por la situación

El gesto de Colapinto con los mecánicos de Alpine después del accidente con Gasly en el GP de Azerbaiyán: “Uno por uno”

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland

“Quiero que me recuerden”: Jasmine Blanford y la ilusión de un nuevo hito para Nicaragua en Miss Universo 2026

Sharon Stone cuestiona el desnudo de Sydney Sweeney en un polémico anuncio: “No podemos denigrar el deporte femenino”

Heather Matarazzo, de “El diario de una princesa”, teme perder su seguro de salud si no consigue trabajo pronto

INFOBAE AMÉRICA

La película inglesa 'Tender Loving Care', de Mike Leigh, ganó el premio mayor del Festival de San Sebastián

La película inglesa 'Tender Loving Care', de Mike Leigh, ganó el premio mayor del Festival de San Sebastián

La película argentina 'La ilusión de un verano sin fin' ganó el premio mayor de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián

La economía de Cuba se contrajo un 5% en 2025 y acumuló tres años consecutivos de caída

“No voy a permitir que ningún ministro se arroje potestades”: Laura Fernández justifica despido del exministro en Costa Rica

Capturan a un hombre acusado de homicidio agravado y privación de libertad en El Salvador