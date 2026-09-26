Las dos bajas por lesión en menos de 20 minutos que sufrió Estudiantes en la final contra Rosario Central: la impactante caída de Neves

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La final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central tuvo un arranque con diversas emociones. El Pincha se puso en ventaja al minuto con un tanto de Alexis Castro y, antes de los 20 minutos, sufrió dos lesiones que encendieron las alarmas: Gabriel Neves tuvo una impactante caída que comprometió su brazo y debió ser retirado en ambulancia, mientras que Jalil Elías (que ingresó por el uruguayo) se lastimó en la pierna izquierda.

El partido en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero empezó con un gol antes del minuto de juego. Joaquín Tobio Burgos escaló por el sector izquierdo y lanzó un centro para que Guido Carrillo conectara dentro del área. El delantero le dejó servido el balón a Castro, quien solo tuvo que empujarlo para convertir el 1-0.

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La final se interrumpió a los seis minutos luego de una brutal caída de Neves. El uruguayo saltó para disputar un balón aéreo con Federico Navarro y cayó al suelo de forma súbita. Más allá de que el mediocampista se puso de pie rápidamente, le hizo gestos al banco de suplentes sobre la lesión que había sufrido en la zona del antebrazo. Los médicos lo atendieron durante varios minutos y, por la gravedad de la herida, la ambulancia ingresó al campo de juego para llevarlo a un hospital.

Estudiantes continuó con mala fortuna, ya que el reemplazante de Neves, Jalil Elías, también tuvo que ser sustituido por una lesión a los 17 minutos, en una de sus primeras intervenciones en el encuentro. En una disputa con Gaspar Duarte, el ex mediocampista de Tigre no se asentó con firmeza al pisar y sufrió un fuerte dolor en su pierna.

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“No puede pisar. Le pusieron hielo en la rodilla izquierda”, informó el periodista Federico Bueno, presente en el estadio y que cubre la actualidad del equipo platense. Más tarde, según le comentaron los médicos, añadió que sería “una lesión muscular”. Por su parte, en el caso de Neves, señaló: “Podría ser una fractura en la muñeca. Falta constatar con las imágenes”.

El impacto de las lesiones a nivel deportivo supuso un problema para Alexander Medina, que tuvo que utilizar dos ventanas de cambios antes de los 20 minutos de partido.

Estudiantes y Rosario Central se enfrentaron en la definición de la Supercopa Internacional (Fotobaires)

Al mismo tiempo, Estudiantes tiene un apretado calendario en la próximas semanas. Además de que tiene que acomodarse en el Torneo Clausura (está afuera de la zona de playoffs) y en la Tabla Anual (marcha 10°, en puestos de Sudamericana), el Pincha deberá disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

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Luego del choque contra Platense el próximo jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina, el León iniciará la llave contra Flamengo el 15 de octubre en La Plata. Una semana más tarde, después de recibir a San Lorenzo por el Clausura, viajará a Brasil para buscar la final del certamen el jueves 22 del mismo mes.

Rosario Central llegó a esta definición tras terminar como el equipo con más puntos de la tabla anual de 2025, con 66 puntos. Estudiantes, en cambio, accedió después de ganar el Trofeo de Campeones 2025, con un 2-1 sobre Platense en el estadio Único de San Nicolás.

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La previa de la final estuvo marcada por la enemistad entre ambas instituciones. El conflicto que se inició por el recordado pasillo de espaldas el 23 de noviembre de 2025, antes del encuentro que Estudiantes ganó 1-0 en el Gigante de Arroyito por el campeonato de Primera División.