“Los Coyotillos” bajo investigación: MP despliega Operación Vértice en el occidente de Honduras

El Ministerio Público ejecutó cinco allanamientos este sábado como parte de la Operación Vértice contra la estructura denominada “Los Coyotillos”. (Foto: Ministerio Público)

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El operativo es desarrollado por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el acompañamiento de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como parte de las acciones dirigidas a recopilar evidencias que permitan avanzar en investigaciones contra integrantes de esta estructura.

Las diligencias judiciales se concentran en distintos puntos de Copán y Cortés, departamentos donde las autoridades han identificado actividades que son objeto de investigación por parte de los cuerpos especializados.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, los allanamientos se realizan específicamente en La Unión, San Pedro de Copán y Cucuyagua, en el departamento de Copán, además de San Pedro Sula, en Cortés.

Durante las intervenciones, los agentes tienen como objetivo realizar inspecciones en los inmuebles y recolectar indiciosque puedan ser incorporados a los expedientes de investigación que permanecen abiertos.

Uno de los objetivos del operativo es recopilar indicios sobre una tentativa de asesinato ocurrida el 27 de abril de 2026 en Cucuyagua. (Foto: Ministerio Público)

Las investigaciones están a cargo de agentes del departamento de Delitos Contra la Vida de la ATIC, quienes han seguido diferentes líneas relacionadas con las actividades atribuidas preliminarmente a “Los Coyotillos”.

Según los indicios recopilados hasta este momento, a esta estructura se le investiga por su posible vinculación con delitos como asesinato, tráfico de drogas y tenencia de armas de uso prohibido, entre otros hechos que son objeto de investigación por parte de las autoridades.

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El propósito de las diligencias es obtener nuevos elementos que permitan fortalecer las investigaciones y establecer la posible participación individual de personas vinculadas con los hechos bajo investigación.

Uno de los casos que concentra la atención de los investigadores corresponde a una tentativa de asesinato registrada el 27 de abril de 2026 en Cucuyagua, Copán.

Las diligencias se desarrollan en La Unión, San Pedro de Copán y Cucuyagua, en el departamento de Copán. (Foto: Ministerio Público)

De acuerdo con la información oficial, durante ese hecho un ciudadano fue atacado con arma de fuego, pero sobrevivió al atentado. Las investigaciones preliminares desarrolladas por los agentes apuntan a una posible relación del ataque con integrantes de la estructura criminal que está siendo investigada mediante la Operación Vértice.

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Las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque, establecer quiénes participaron y determinar si existen elementos que permitan vincular formalmente a los sospechosos con el hecho.

Los allanamientos forman parte de las diligencias autorizadas por un juez competente, por lo que los equipos fiscales y de investigación ingresaron a los inmuebles señalados para desarrollar las inspecciones correspondientes y buscar evidencia relacionada con los delitos investigados.

Las autoridades investigan la posible vinculación de “Los Coyotillos” con asesinatos, tráfico de drogas y armas de uso prohibido. (Foto: Ministerio Público)

El Ministerio Público explicó que este tipo de acciones forman parte de las estrategias destinadas a combatir y desarticular estructuras delictivas que mantienen operaciones en diferentes sectores del occidente y noroccidente de Honduras.

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La participación conjunta de fiscales, agentes de la ATIC y elementos de la PMOP permite desarrollar las diligencias de investigación y garantizar la seguridad durante los procedimientos judiciales.

La Operación Vértice permanece en desarrollo durante este sábado y las autoridades continúan con las inspecciones en los cinco inmuebles incluidos en las órdenes judiciales.

Por el momento, la información oficial no establece el resultado definitivo de cada uno de los allanamientos, debido a que las diligencias todavía se encuentran en ejecución.

Agentes de la ATIC participan en los allanamientos realizados en diferentes sectores de Copán y Cortés. (Foto: Ministerio Público)

Sin embargo, el Ministerio Público no descarta que como resultado de las inspecciones puedan encontrarse armas, drogas, documentos u otros elementos de interés investigativo, dependiendo de los indicios localizados por los equipos especializados.

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Tampoco se descarta que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre posibles capturas, decomisos u otros resultados derivados de los procedimientos realizados en Copán y Cortés.

El desarrollo de estas diligencias permitirá a los investigadores determinar si los indicios encontrados tienen relación directa con los expedientes y con los hechos delictivos que se atribuyen preliminarmente a la estructura denominada “Los Coyotillos”.

Mientras continúan los allanamientos, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para individualizar a los posibles responsables y determinar las circunstancias de los delitos bajo investigación.