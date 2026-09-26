Mica Viciconte recordó el insólito momento que vivió con Fabián Cubero la primera vez que tuvieron intimidad: “¿Te elongo?”

En plena emisión de streaming, Mica Viciconte contó el inesperado problema que vivió con una pareja suya durante su primera relación sexual (La Jugada - Telefe Streams)

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Mica Viciconte y Fabián Cubero suelen compartir distintos aspectos de su vida familiar, desde las celebraciones de cumpleaños de sus hijos hasta las escenas cotidianas que muestran en redes sociales. La influencer también acostumbra hablar de su intimidad en los espacios de streaming, donde responde preguntas y cuenta situaciones de su relación con el exfutbolista. En esta oportunidad, durante una emisión de La Jugada (Telefe Streams) recordó un episodio inesperado que ocurrió durante la primera vez que estuvo con su pareja.

La conversación comenzó cuando Viciconte mencionó que, en aquel encuentro, Cubero había sufrido un inconveniente. “La primera vez con mi pareja, él se acalambró. Yo lo conté”, relató. Ante la sorpresa de sus compañeros del panel, la influencer aclaró que no se trataba de una situación previa, sino que ambos ya estaban en medio del encuentro: “No, ya estábamos en situación...”.

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A partir de esa aclaración, la influencer comenzó a reconstruir lo que había ocurrido. “Estábamos en la previa y en un momento yo siento que, viste cuando estás por tener el calambre, que lo sentís”, contó. La comparación llevó a que otra de las participantes recordara un episodio similar que había tenido otra persona, aunque Viciconte marcó la diferencia: “Claro, pero no en el acto sexual”.

La influencer compartió el inesperado momento qeu atravesó con su pareja en los inicios de su relación (Instagram)

Entonces le preguntaron qué había hecho frente a la situación. Mica contó que se preocupó por su pareja y le preguntó si se encontraba bien. “Ahí yo le dije: ‘¿Estás bien?’. ‘Me da calambre’, me responde a lo que le dije: ‘¿Te elongo?’”, relató. La expresión provocó una reacción de sorpresa entre sus compañeros debido a la incómoda situación en la intimidad.

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Momentos más tarde, con un tono jocoso, la propia Mica explicó el motivo detrás del problema de su pareja. “Él venía de un partido, por lo que era probable que se fuera a acalambrar”, explicó. Según relató, el exfutbolista decidió detenerse para estirar el músculo y tratar de aliviar la molestia. “Él me dijo: ‘No, no, no, no’. Se estiró un poco, qué sé yo”, contó. Y al ser consultada si debieron frenar el momento íntimo ella sumó: “Hubo una pausa hasta que se retomó todo...Después se retomó todo bien”.

"Se retomó todo bien", aseguró Viciconte ante el divertido episodio que vivió con Cubero (Instagram)

Sin embargo, no fue la primera vez que la influencer contó aspectos íntimos de su relación durante el programa. En junio pasado, también en La Jugada, había hablado sobre la decisión que tomó junto a Cubero. “Hicimos terapia con Fabi”, contó Viciconte en aquella oportunidad. “Venía un poco colapsada con algunas situaciones, cuando se te junta todo, le dije a él que arranquemos el psicólogo, él en el suyo y yo en el mío, por separado”, detalló.

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Viciconte aclaró que ambos optaron por realizar sesiones individuales y que cada uno llevaba adelante el tratamiento desde un espacio diferente. “Las primeras veces nos preguntábamos cómo nos fue”, explicó. “A la cuarta o quinta sesión, yo me di el alta”, confesó. Al reconocer que había dejado el tratamiento por decisión propia, agregó: “Está mal, ya sé”.

Mica Viciconte contó la ocasión en la que decidieron ir a terapia junto al exfutbolista (La Jugada - Telefe Streams)

Además, Viciconte admitió que no le había contado de inmediato a Cubero que había dejado de asistir. La historia tuvo un giro cuando descubrió que él también había interrumpido el tratamiento sin avisarle. “Él también se dio el alta sin decirme. No me lo blanqueó, pero me dijo que se le complicó y no podía ir más”, relató entre risas.

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A pesar de que ambos abandonaron las sesiones después de pocas consultas, Mica explicó que lograron resolver los temas que los habían llevado a buscar ayuda profesional. También reflexionó sobre las dificultades que pueden atravesar las parejas y la importancia de encontrar momentos para hablar. “A veces uno colapsa, el tiempo, sentarte a hablar... Como cada relación, todos tenemos quil...”, afirmó.

Entre la anécdota del calambre que sufrió Cubero durante la primera vez que estuvieron juntos y el recuerdo de la terapia que iniciaron tiempo después, Viciconte volvió a hablar de su relación desde un lugar cotidiano. Y de esa manera, la influencer dejó a la vista su lado más sincero frente al micrófono.

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