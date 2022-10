La emoción de Oscar González Oro tras su homenaje en los Martín Fierro de Radio: “Esto lo soñé”

Discurso De Oscar González Oro En Los Martín Fierro De Radio 2022 (Video: IP)

Fue una noche emotiva para Oscar González Oro. Es que este sábado por la noche recibió un homenaje en los premios Martín Fierro de Radio, que se celebraron en el Golden Center de Parque Norte, con la conducción de Teté Coustarot.

Luego de que se anunciara el reconocimiento a su labor, el locutor subió al escenario, desde donde expresó unas conmovedoras palabras. “Gracias, uno no siempre sabe qué va a decir en estos momentos y recurre siempre, yo en este caso, a la literatura, a (Jorge Luis) Borges, y decía: ´Lo he soñado en este casa, entre paredes y puertas, Dios permite a los hombres soñar cosas que son ciertas´, y esto lo soñé, obviamente que lo soñé. Para mí, para mi equipo, para los equipos que trabajaron conmigo”, comenzó.

Oscar González Oro durante su discurso en los Martín Fierro de Radio (Crédito: RS Fotos)

Y continuó, visiblemente emocionado: “Es un placer compartir la noche con mi negro Dolina, amigo del alma, con Jorge, con Feinmann, con Lolo, con Valeria Mirabella, mi locutora histórica. Muchas gracias por el homenaje, gracias a APTRA. A mis hijos, Agustín y Pablo, que seguramente lo están viendo por IP, un beso enorme”.

En tanto,, también agradeció a todos y cada uno de los medios y referentes del periodismo que lo ayudaron a lo largo de su consagrada carrera: “Playa verde, Del Plata, Bartolomé Mitre, La 10, Daniel Hadad, que me subió al escenario más grande de la república Argentina durante 14 años junto a Feinmann, a La Red, Daniel y Agustín Vila que me abrieron la puerta de la radio en un momento de crisis, también a la gente de Rivadavia, gracias, pero fundamentalmente a Daniel, insisto, que me inventó, que me escuchaba en Del Plata, y me convocó durante años para inaugurar la 10″. Por último, cerró: “Gracias, gracias por el afecto que he recibido esta noche desde que entré hasta ahora. Muchas gracias. Me dicen ´te extraño´ y yo también los extrañaba. Gracias”.

En marzo de 2021, luego de 35 años dedicados a su profesión, el “Negro” -tal como lo apodan cariñosamente - decidió despedirse de la radio. “Hice todo lo que tenía que hacer. Fui número uno de la radio durante mucho tiempo con Daniel Hadad, me encanta el programa que hago, pero no voy a competir conmigo mismo”, había afirmado en ese entonces en diálogo con Teleshow En esa entrevista, había contado que empezó a madurar la decisión a partir del fallecimiento de amigos muy cercanos. “En el último tiempo perdí un montón de gente que amaba y me apoyaba: Cacho Castaña, Sofía Neiman, Bartolomé Mitre, Jorge Horacio Brito. Viví un duelo enorme, pero las tomé como señales, y aprendí de eso. Decidí que no quiero morir trabajando en una radio”, confesó.

El último empujón vino casualmente de la radio, y surgió como disparador de una de las miles de entrevistas que realizó. El publicista Pachi Tramer le contó que de un día para el otro decidió largar todo y vivir para su hija. “Por esta profesión que me dio todo, y estoy totalmente agradecido, me perdí los últimos veinte años de la vida de mis hijos, Agustín y Pablo, y no quiero que pase más”, sentenció, y amplió su sensación: “La radio te obliga a estar todos los días al aire, a preparar el programa, musicalizar, y quiero estar más libre de responsabilidades. Llegó el momento y creo que me lo gané”, había dicho en aquella ocasión.

