Microsoft acerca a Xbox una recompensa por completar todos los logros de un juego

(Reuters)

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Microsoft está probando entre miembros de Xbox Insider dos filtros que apuntan a la llegada del Logro Mítico, una recompensa de Xbox por completar los logros de un videojuego y posible equivalente al trofeo Platino de PlayStation.

Qué muestran los nuevos filtros de Xbox

Raymond Cox, jugador conocido como Stallion83, compartió una captura de su consola en la que aparecen las opciones Completed Mythic Achievement e Incomplete Mythic Achievement. En español, estas categorías pueden traducirse como Logros Míticos Completados y Logros Míticos Incompletos.

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Cox, quien también es partner de Twitch, es una figura reconocida entre los seguidores del sistema de logros: fue el primer jugador que alcanzó un millón de Gamerscore. Este puntaje, introducido con los logros de Xbox en 2005, suma una cantidad determinada de puntos cada vez que el usuario cumple objetivos dentro de un juego.

Los filtros forman parte de una versión de prueba distribuida a integrantes de Xbox Insider. Al seleccionarlos, todavía no muestran contenido, según la información disponible. El propio Cox indicó que el sistema parece estar lejos de quedar terminado, por lo que las etiquetas podrían ser provisionales o responder a una función que aún no fue activada.

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La actualización para Insiders también incorporó otros cambios, entre ellos más filtros para organizar los logros, chat de voz dentro de partidas capturadas y nuevas opciones relacionadas con la carga de datos en la nube. La aparición de la categoría Mythic es el indicio más concreto hasta ahora sobre cómo Xbox podría identificar los juegos completados.

La diferencia entre un Logro Mítico y el Platino

La idea general sería entregar un Logro Mítico cuando un jugador alcance el 100 % de los logros de un título. Xbox cuenta con logros y Gamerscore desde hace más de dos décadas, pero nunca ofreció una distinción universal separada para señalar que una lista había sido completada.

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En las consolas de Sony, el Platino suele desbloquearse al conseguir todos los trofeos requeridos por el juego base. Esto permite identificar rápidamente qué títulos completó cada usuario sin depender únicamente de un porcentaje o de la suma total de puntos.

Sin embargo, ambas condiciones no son siempre idénticas. Un Platino puede obtenerse sin alcanzar el 100 % de todos los trofeos disponibles cuando un juego añade contenidos descargables o listas separadas después del lanzamiento. La descripción atribuida al Logro Mítico, en cambio, habla de completar el 100 % del juego, aunque Microsoft todavía debe aclarar si esa cifra incluirá expansiones, actualizaciones o listas agregadas posteriormente.

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El nombre también permanece sin confirmar. La palabra Mythic tiene antecedentes dentro de algunas propiedades asociadas a Xbox, pero la captura solo demuestra que esa denominación está presente en una compilación de prueba. Los filtros vacíos tampoco permiten saber si el Logro Mítico tendrá un icono propio, una animación, puntos de Gamerscore o alguna recompensa adicional.

ARCHIVO - Un hombre pasa junto al logotipo de Xbox en el stand de Microsoft durante la feria de videojuegos E3 en Los Ángeles, el martes 11 de junio de 2013. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Cuándo llegaría y qué papel tendría Gears of War: E-Day

La existencia de una nueva recompensa sí tiene respaldo oficial. En agosto de 2026, un usuario preguntó a Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, cuándo llegaría una alternativa al Platino. Sharma respondió que el equipo estaba trabajando en algo previsto para finales de ese año, sin revelar su nombre ni una fecha concreta.

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Las especulaciones también apuntan a Gears of War: E-Day. Su lista oficial incluye un logro llamado The Lucky Ones Died on E-Day, que se desbloquea después de conseguir todos los demás logros. La recompensa entrega cero puntos de Gamerscore, una estructura similar a la del Platino: funciona como reconocimiento final sin alterar la puntuación acumulada por los objetivos anteriores.

Todavía no está confirmado que Gears of War: E-Day vaya a estrenar el sistema para todo Xbox. El logro podría ser una decisión específica de sus desarrolladores y no estar relacionado con los filtros encontrados en Xbox Insider. Microsoft tampoco detalló si cada estudio deberá incluir una recompensa de este tipo o si será generada automáticamente por la plataforma.

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Otra duda afecta a las bibliotecas existentes. No se sabe si los Logros Míticos se concederán retroactivamente a quienes ya tengan juegos al 100 %, si será necesario volver a ejecutar cada título para activar la comprobación o si la función quedará limitada a lanzamientos compatibles publicados desde su implementación.

La única ventana comunicada hasta ahora es finales de 2026. Hasta que Microsoft presente la función, Logro Mítico debe considerarse un nombre provisional detectado en el programa Xbox Insider.

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