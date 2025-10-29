Tamara Báez reveló el motivo de su internación y mostró los resultados de su cirugía estética: las imágenes

Tamara Báez se quedó sin su principal fuente de ingresos (Instagram)

Después de días de incertidumbre para sus seguidores, Tamara Báez contó por qué permaneció internada en una clínica y el motivo de la cirugía a la que se sometió. La influencer sorprendió a su comunidad digital al revelar que se realizó una cirugía estética de levantamiento de glúteos brasileño (BBL). “Me puse bury, me saqué un poco de allá y de acá”, anunció junto a una imagen suya en donde se puede ver la zona posterior de su cuerpo, enfundada en unas calzas bien comprimidas.

Días atrás, la expareja de L-Gante compartió imágenes desde la clínica y este martes cómo continuó la recuperación en casa, mostrando con franqueza el proceso y los resultados iniciales de la intervención, lo que generó un intenso interés entre sus seguidores en redes sociales.

El procedimiento, al que Báez se refirió como “bury”, corresponde al BBL (Brazilian Butt Lift), una técnica quirúrgica que combina la liposucción con la transferencia de grasa. En este tipo de cirugía, los médicos extraen grasa de zonas como el abdomen o los muslos y la inyectan en los glúteos, con el objetivo de lograr una silueta más curvilínea y glúteos de mayor volumen y firmeza.

Más adelante, Tamara compartió detalles sobre su recuperación. “No siento dolor pero lo que me molesta la faja, Dios”, comentó mientras mostraba la prenda de compresión que debe utilizar tras la operación. Báez transmitió tranquilidad a sus seguidores al afirmar: “Por suerte salió todo bien”, acompañando sus palabras con una fotografía desde la cama de la clínica en los días previos a que le dieran de alta.

La noticia de la cirugía se conoció a través de una serie de publicaciones en las redes sociales de Báez durante el fin de semana. Vestida con bata de quirófano y acompañada por su pareja, Thiago Martínez, y su hija Jamaica, la influencer mostró una imagen desde la clínica, a la que sumó la frase “Domingo de tuneada” junto a emoticonos. Ya el lunes por la noche, Báez documentó su regreso a casa con una selfie y escenas cotidianas, como el momento en que su novio le lavaba el cabello. En ese contexto, la joven detalló el motivo de su internación y mostró el resultado inicial del procedimiento, manteniendo informados a sus seguidores en cada etapa.

La revelación de la cirugía se produjo en medio de un contexto sentimental agitado para Tamara. Tras semanas de especulaciones y rumores sobre su relación con Thiago Martínez, la influencer había anunciado su separación el 9 de agosto, lo que generó numerosas reacciones y preguntas entre sus seguidores. Sin embargo, la pareja oficializó su reconciliación el viernes por la noche, compartiendo una fotografía juntos que disipó las dudas sobre su situación. Poco después, Báez publicó un mensaje reflexivo en sus historias: “Lo que pasó ya es pasado, las cosas se habían dado así, ninguno de los dos fallamos porque no estábamos en pareja”. La influencer subrayó que ambos aprendieron de la experiencia y que esta nueva etapa se caracteriza por el diálogo y la honestidad.

La comunidad digital de Báez respondió de inmediato a las novedades, tanto a la cirugía como a la reconciliación. Entre los mensajes destacados, un seguidor bromeó: “Volvimos con la condición de que vamos a empezar el psicólogo, los amo”, a lo que Báez respondió con humor, mostrando la cercanía y el ida y vuelta que mantiene con su público. La influencer reafirmó así la confianza y la autenticidad que la caracterizan, apostando por una relación más madura y transparente con sus seguidores.

En paralelo a estos acontecimientos, Báez abordó otros aspectos de su vida personal que suelen generar rumores y preguntas en redes sociales. Negó categóricamente cualquier reconciliación con el músico L-Gante, asegurando que su prioridad es enfocarse en sí misma. Además, aclaró que la casa en la que vive junto a su hija Jamaica es de su propiedad y que las remodelaciones fueron posibles gracias a su propio esfuerzo: “Mi casa es mía. Viví meses en construcción con los albañiles en casa remodelando, porque de entrada no pude hacerlo. No fue todo tan fácil”, explicó, desmintiendo versiones sobre aportes económicos de terceros. Respecto a su reciente separación y posterior reconciliación con Martínez, Báez respondió a las inquietudes de sus seguidores con sinceridad, aunque sin entrar en detalles sobre los motivos del distanciamiento.

En esta nueva etapa, Tamara Báez decidió priorizar sus sentimientos y deseos, apostando por el aprendizaje y la honestidad como bases para lo que viene.