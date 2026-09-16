Guatemala

El diésel en Guatemala supera los 6.68 dólares USD por galón en servicio completo

La cotización alcanzó Q50.89 (6.68 dólares) este miércoles 16 de septiembre, con reportes de hasta Q51.59 (6.77 dólares) según la estación, mientras la gasolina superior y la regular se ubicaron en Q46.09 (6.05 dólares) y Q44.09 (5.79 dólares)

Una persona sostiene una boquilla negra de combustible conectada a un surtidor junto a un automóvil
Un hombre sostiene una manguera de combustible junto al surtidor de una estación de servicio para reabastecer un vehículo. (Redes Sociales)
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El diésel en Guatemala alcanzó Q50.89 (6.68 dólares) por galón en estaciones de servicio completo este miércoles 16 de septiembre, en un mercado presionado por el alza internacional del petróleo y mientras el Gobierno busca limitar los precios de referencia mediante una ley aprobada por el Congreso de la República, reportan medios de comunicación este miércoles.

La gasolina superior se cotizó en Q46.09 (6.05 dólares) por galón y la regular en Q44.09 (5.79 dólares) bajo la misma modalidad. En algunas estaciones, el diésel llegó a Q51.59 (6.77 dólares), por lo que el valor final depende del punto de venta y del tipo de despacho.

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En autoservicio, el galón de gasolina superior costaba Q44.59 (5.85 dólares), el de regular Q42.59 (5.59 dólares) y el de diésel Q49.39 (6.48 dólares). La diferencia entre el diésel de autoservicio y el precio más alto registrado en servicio completo fue de Q2.20 (0.29 dólares) por galón.

El diésel por encima de Q50 y la gasolina superior cerca de Q45

El incremento se extendió a las gasolineras tras una nueva suba percibida el 15 de septiembre. El servicio completo suele añadir alrededor de Q1 al precio del autoservicio, según un monitoreo de La Hora.

La escalada de los combustibles ya había sido uno de los factores de las jornadas de bloqueos en distintas rutas del país. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, definió la situación como la más grave de la historia reciente para los mercados de combustibles.

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Durante un mensaje a la nación emitido el domingo anterior, Arévalo sostuvo: “Esta situación es calificada como la más grave de la historia reciente para los mercados de combustible”. El mandatario afirmó que el Ejecutivo propuso soluciones que deberían operar de manera rápida y efectiva.

La legislación aprobada por el Congreso establece Q2,500 millones de apoyo para fijar precios máximos de referencia al consumidor. La medida plantea Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, y Q41 para la gasolina superior.

Arévalo pidió al Organismo Legislativo que avance con medidas para atender la crisis. También advirtió sobre una posible injerencia del crimen organizado en las decisiones que han impedido alcanzar acuerdos y en los bloqueos.

Durante las próximas semanas, el Ejecutivo trabajará con el Congreso en medidas complementarias, entre ellas un fondo de compensación que ya está en discusión. El objetivo es recoger preocupaciones y sugerencias de distintos sectores para desarrollar respuestas de mayor alcance.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, explicó que la ley obliga a la cartera a calcular un precio de referencia y compararlo con los valores vigentes en el mercado. Cuando detecta diferencias respecto de ese comportamiento, el ministerio puede tomar medidas contra las estaciones de servicio.

Barrios indicó que los análisis se realizan de forma permanente. El funcionario señaló que no es posible determinar cuánto tiempo continuará el encarecimiento por la volatilidad vinculada al conflicto en Oriente Medio.

Comunicado oficial con el logotipo del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala sobre la situación del abastecimiento de combustible
El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala insiste en comunicar que el país tiene suficiente combustible para la demanda nacional, pero que los bloqueos de carreteras dificultan la distribución. (Ministerio de Energía y Minas)

El petróleo de Texas, en su mayor cierre desde mayo

El petróleo intermedio de Texas, conocido como WTI y utilizado como referencia para Estados Unidos y Guatemala, cerró el 15 de septiembre en USD 105.83 por barril. El valor implicó una suba de 4.4% frente a la jornada anterior y representó el cierre más alto desde mayo.

El día siguiente, el petróleo de Texas se mantuvo en torno a USD 105 por barril. La cotización internacional del crudo sostiene la presión sobre los derivados del petróleo que se venden en Guatemala.

Entre los factores del repunte figura la interrupción de entregas de crudo de Arabia Saudita a clientes europeos, después del cierre de un oleoducto de gran importancia que habría sufrido ataques con drones procedentes de Irak.

La situación se suma a nuevos episodios de tensión en Oriente Medio, incluido el lanzamiento de misiles y drones por rebeldes hutíes de Yemen contra una base aérea.

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