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Sega anuncia ‘Atracciones y reliquias’, el nuevo DLC de Two Point Museum

La colección completa de Two Point Hospital se estrenará el 16 de septiembre

Two Point Museum presenta un nuevo tráiler.
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Sega y Two Point Studios anunciaron Atracciones y reliquias, la próxima expansión de Two Point Museum, que estará disponible el 8 de octubre de 2026 por 10,99 dolares en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. El contenido descargable permitirá construir montañas rusas en miniatura, contratar mascotas y gestionar un parque de diversiones dentro del museo. La versión para Nintendo Switch 2 llegará más adelante, todavía sin una fecha concreta.

Montañas rusas entre piezas de museo

La expansión trasladará la gestión al antiguo parque de atracciones de Two Point County. Allí, los jugadores deberán combinar la conservación de reliquias con instalaciones pensadas para entretener a los visitantes y generar nuevos ingresos.

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La principal incorporación será un conjunto de herramientas para crear montañas rusas en miniatura. Cada recorrido podrá personalizarse mediante su altura, inclinación y peralte, que es el ángulo transversal utilizado en las curvas para acompañar el movimiento del vehículo. Habrá cinco temáticas disponibles para adaptar las construcciones al estilo de cada exposición.

El diseño tendrá consecuencias prácticas. Los recorridos deberán integrarse con las salas y evitar que los tirabuzones o las vías afecten las piezas frágiles del museo. Esta combinación suma una nueva variable a la administración habitual de Two Point Museum: las atracciones tienen que entretener al público sin interferir con la conservación de los objetos exhibidos.

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Los auxiliares también recibirán nuevas funciones. Podrán utilizar disfraces de mascotas para entretener a quienes esperan en las filas o recorren el parque. A esto se sumará la venta de dulces, otra actividad vinculada con la atención de los visitantes y el funcionamiento comercial del recinto.

Expediciones, expertos y una campaña nueva

Atracciones y reliquias incluirá Riquettilandia, una nueva ubicación de museo acompañada por una campaña de cinco estrellas. Su progresión girará alrededor de la recuperación del parque y la incorporación de atracciones antiguas a las exhibiciones.

Los expertos podrán ser enviados a Chatarralandia, una zona abandonada que funcionará como mapa de expedición. Estas misiones permitirán descubrir planos y ventajas necesarios para ampliar el museo. Las expediciones mantienen una de las mecánicas centrales del juego base, aunque ahora sus recompensas estarán relacionadas con instalaciones de feria y parques temáticos.

El DLC añadirá un tipo de trabajador especializado: los expertos en atracciones. Sega todavía no detalló todas sus tareas, pero estarán ligados a la operación y el desarrollo de las nuevas instalaciones. El paquete contará además con más de 15 piezas de atracciones, incluidas estructuras antiguas que podrán recuperarse durante la campaña.

La lista se completa con artículos para la tienda de regalos, decoraciones temáticas y objetos prácticos. Entre estos últimos aparecen un helipuerto, un punto de venta de entradas, bancos y cestos. Estos elementos permitirán organizar la circulación del público y equipar las nuevas áreas sin depender únicamente de los objetos incluidos en el juego original.

Two Point Museum
Two Point Museum

La colección completa de Two Point Hospital

Junto con el anuncio del DLC, Sega confirmó el lanzamiento de Two Point Hospital: Colección Salud integral para el 16 de septiembre de 2026. La recopilación estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

Esta edición reunirá el juego base y todos los contenidos gratuitos y de pago publicados durante ocho años. También incorporará tres expansiones que hasta ahora no se encontraban disponibles en consolas, aunque las fuentes no especifican cuáles son esos paquetes.

Los propietarios de versiones digitales anteriores de Two Point Hospital en consolas de la generación previa podrán comprar la nueva edición digital con un descuento del 50%. La promoción se aplicará en PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2 desde el 16 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2026.

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