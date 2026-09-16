Malditos Nerds

El remaster de Terranigma ya tiene fecha, plataformas y detalle de sus ediciones

El clásico regresará con textos en español, guardado libre, minimapa y funciones de rebobinado

Terranigma presenta su tráiler.
Guardar

Clear River Games anunció durante el Tokyo Game Show 2026 que el remaster de Terranigma se lanzará el 14 de enero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC. La versión para computadoras estará disponible mediante Steam y GOG, mientras que las consolas recibirán varias ediciones físicas junto con la distribución digital.

Un regreso con nuevas opciones de juego

Terranigma es un juego de rol japonés con combate de acción desarrollado originalmente por Quintet para Super Nintendo y publicado por Enix y Nintendo a mediados de los años noventa. Desde aquel lanzamiento no había recibido una reedición oficial, una ausencia atribuida a problemas legales relacionados con el título.

PUBLICIDAD

El remaster mantendrá la presentación visual del original sin grandes modificaciones, pero incorporará funciones diseñadas para reducir algunas limitaciones de la versión de 16 bits. La principal novedad será el modo Arranged, que aumentará el daño de los ataques mágicos, añadirá un minimapa y permitirá guardar la partida en cualquier momento.

El nuevo modo también tendrá un botón de acceso rápido para la magia, intercambio de objetos, controles reasignables y atajos adaptados a los mandos actuales, que cuentan con más botones que el control original de Super Nintendo. La función de rebobinado permitirá retroceder unos instantes durante la partida para corregir una acción o evitar repetir una sección completa.

PUBLICIDAD

La remasterización sumará fondos personalizables con ilustraciones en alta resolución, un reproductor de música y un museo con materiales vinculados al juego. También incluirá filtros gráficos que imitan la apariencia de una pantalla CRT, es decir, los televisores de tubo utilizados durante la época de Super Nintendo, y opciones para modificar la proporción de la imagen.

Los textos y subtítulos estarán disponibles en español, alemán, francés, inglés y japonés. Esta localización permitirá acceder oficialmente al juego en español dentro de todas las plataformas anunciadas.

Cinco ediciones y precios confirmados

Clear River Games distribuirá Terranigma en cinco presentaciones: una edición estándar digital y cuatro variantes físicas. Las reservas de las copias en caja ya están habilitadas, aunque la información compartida hasta ahora se concentra en PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

La edición física estándar costará 39,99 dolares en PlayStation 5 y Xbox Series. El precio subirá a 44,99 dolares en Nintendo Switch 2. Según los datos publicados, esta última tendrá todo el contenido almacenado en la tarjeta y también será compatible con la primera Nintendo Switch.

Habrá otra edición estándar con una lámina metálica especial, ofrecida al mismo precio. Esta variante estará limitada a las tiendas en línea de Clear River Games y Limited Run Games, por lo que no tendrá la misma distribución que las copias físicas convencionales.

La edición SteelBook incluirá el juego y una caja metálica. Costará 64,99 dolares en las tres consolas con formato físico confirmado: PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

La alternativa más costosa será la Gaia Edition, con un precio de 199,99 dolares. Esta edición coleccionista incorporará todo el contenido de la SteelBook y varios objetos basados en personajes, música y escenarios del juego.

Terranigma, de Quintet
Terranigma, de Quintet

Qué incluye la Gaia Edition

El elemento central de la Gaia Edition será una figura de vinilo de Yomi, el compañero del protagonista durante la aventura. La figura podrá colocarse dentro de una réplica de la Caja de Pandora, que tendrá un espacio específico para guardarla y un mecanismo musical que reproducirá el Tema de Elle.

El paquete incluirá un libro de arte de 200 páginas con ilustraciones y diseños, un pin de esmalte pixelado de Arc, un CD con una selección de la banda sonora original y un mapa del mundo impreso sobre algodón. El mapa medirá 40 por 54 centímetros, equivalentes a unas 16 por 21 pulgadas.

Los asistentes al Tokyo Game Show 2026 pueden probar una demostración pública del remaster en el puesto de PLAION. Esa versión permite comprobar las nuevas opciones de comodidad y el tratamiento visual aplicado al juego antes de su lanzamiento.

Terranigma llegará el 14 de enero de 2027, más de tres décadas después de su debut en Super Nintendo. Las reservas de las ediciones físicas estándar, SteelBook, Gaia y la variante exclusiva con lámina metálica ya están abiertas.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingTerranigmaClear River GamesLimited Run Games

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ben Affleck revela el tráiler de ‘Animales’, su thriller criminal para Netflix

La película sigue a un candidato a alcalde de Los Ángeles y su esposa tras el secuestro de su hijo

Ben Affleck revela el tráiler de ‘Animales’, su thriller criminal para Netflix

‘Kemuri’ combina parkour, yokai y acción cooperativa en su nuevo tráiler

El juego de Ikumi Nakamura tiene previsto llegar a PC y PlayStation 5 en 2027

‘Kemuri’ combina parkour, yokai y acción cooperativa en su nuevo tráiler

Sonic Racing: CrossWorlds recibe a Bayonetta y detalla sus próximos DLC

La Bruja de Umbra llegará como piloto gratuito con el vehículo Butterfly Witch, sonidos y emotes

Sonic Racing: CrossWorlds recibe a Bayonetta y detalla sus próximos DLC

‘Wildwood’ muestra su aventura fantástica en el tráiler final de Laika

Su historia sigue a una adolescente que entra en un bosque fantástico para rescatar a su hermano

‘Wildwood’ muestra su aventura fantástica en el tráiler final de Laika

REVIEW | The Blood of Dawnwalker - La base perfecta para evolucionar

El nuevo RPG de los veteranos de The Witcher brilla en su narrativa pero debe afinar la puntería en otros apartados

REVIEW | The Blood of Dawnwalker - La base perfecta para evolucionar

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

Ben Affleck revela el tráiler de ‘Animales’, su thriller criminal para Netflix

Ben Affleck revela el tráiler de ‘Animales’, su thriller criminal para Netflix

‘Wildwood’ muestra su aventura fantástica en el tráiler final de Laika

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

‘El amor de tu vida’ presenta su tráiler con Margaret Qualley y Aaron Pierre

REVIEW | Hechizo de Amor: La magia continúa - El regreso las hermanas Owens

SERIES

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Netflix desarrollará una serie animada de ‘Diablo’ junto con Blizzard Entertainment

Prime Video revela el tráiler de ‘Carrie’, la nueva serie basada en Stephen King

Rebecca Ferguson vuelve en la temporada 4 de ‘Silo’, que ya tiene fecha y tráiler