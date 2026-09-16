El remaster de Terranigma ya tiene fecha, plataformas y detalle de sus ediciones

Terranigma presenta su tráiler.

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Clear River Games anunció durante el Tokyo Game Show 2026 que el remaster de Terranigma se lanzará el 14 de enero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC. La versión para computadoras estará disponible mediante Steam y GOG, mientras que las consolas recibirán varias ediciones físicas junto con la distribución digital.

Un regreso con nuevas opciones de juego

Terranigma es un juego de rol japonés con combate de acción desarrollado originalmente por Quintet para Super Nintendo y publicado por Enix y Nintendo a mediados de los años noventa. Desde aquel lanzamiento no había recibido una reedición oficial, una ausencia atribuida a problemas legales relacionados con el título.

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El remaster mantendrá la presentación visual del original sin grandes modificaciones, pero incorporará funciones diseñadas para reducir algunas limitaciones de la versión de 16 bits. La principal novedad será el modo Arranged, que aumentará el daño de los ataques mágicos, añadirá un minimapa y permitirá guardar la partida en cualquier momento.

El nuevo modo también tendrá un botón de acceso rápido para la magia, intercambio de objetos, controles reasignables y atajos adaptados a los mandos actuales, que cuentan con más botones que el control original de Super Nintendo. La función de rebobinado permitirá retroceder unos instantes durante la partida para corregir una acción o evitar repetir una sección completa.

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La remasterización sumará fondos personalizables con ilustraciones en alta resolución, un reproductor de música y un museo con materiales vinculados al juego. También incluirá filtros gráficos que imitan la apariencia de una pantalla CRT, es decir, los televisores de tubo utilizados durante la época de Super Nintendo, y opciones para modificar la proporción de la imagen.

Los textos y subtítulos estarán disponibles en español, alemán, francés, inglés y japonés. Esta localización permitirá acceder oficialmente al juego en español dentro de todas las plataformas anunciadas.

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Cinco ediciones y precios confirmados

Clear River Games distribuirá Terranigma en cinco presentaciones: una edición estándar digital y cuatro variantes físicas. Las reservas de las copias en caja ya están habilitadas, aunque la información compartida hasta ahora se concentra en PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

La edición física estándar costará 39,99 dolares en PlayStation 5 y Xbox Series. El precio subirá a 44,99 dolares en Nintendo Switch 2. Según los datos publicados, esta última tendrá todo el contenido almacenado en la tarjeta y también será compatible con la primera Nintendo Switch.

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Habrá otra edición estándar con una lámina metálica especial, ofrecida al mismo precio. Esta variante estará limitada a las tiendas en línea de Clear River Games y Limited Run Games, por lo que no tendrá la misma distribución que las copias físicas convencionales.

La edición SteelBook incluirá el juego y una caja metálica. Costará 64,99 dolares en las tres consolas con formato físico confirmado: PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

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La alternativa más costosa será la Gaia Edition, con un precio de 199,99 dolares. Esta edición coleccionista incorporará todo el contenido de la SteelBook y varios objetos basados en personajes, música y escenarios del juego.

Terranigma, de Quintet

Qué incluye la Gaia Edition

El elemento central de la Gaia Edition será una figura de vinilo de Yomi, el compañero del protagonista durante la aventura. La figura podrá colocarse dentro de una réplica de la Caja de Pandora, que tendrá un espacio específico para guardarla y un mecanismo musical que reproducirá el Tema de Elle.

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El paquete incluirá un libro de arte de 200 páginas con ilustraciones y diseños, un pin de esmalte pixelado de Arc, un CD con una selección de la banda sonora original y un mapa del mundo impreso sobre algodón. El mapa medirá 40 por 54 centímetros, equivalentes a unas 16 por 21 pulgadas.

Los asistentes al Tokyo Game Show 2026 pueden probar una demostración pública del remaster en el puesto de PLAION. Esa versión permite comprobar las nuevas opciones de comodidad y el tratamiento visual aplicado al juego antes de su lanzamiento.

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Terranigma llegará el 14 de enero de 2027, más de tres décadas después de su debut en Super Nintendo. Las reservas de las ediciones físicas estándar, SteelBook, Gaia y la variante exclusiva con lámina metálica ya están abiertas.