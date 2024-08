El primer escándalo en la relación entre Agostina Spinelli y Luifa Galesio: aparecieron chats de él con otra mujer

Luifa Galesio y Agostina Spinelli

Apenas pasaron unos meses desde que confirmaron su romance y Agostina Spinelli y Luifa Galesio ya afrontaron su primera turbulencia. El vínculo entre ambos ex Gran Hermano -la policía fue una de las participantes más populares de la reciente edición, el futbolista se coronó campeón de la 2016- se conoció a comienzos de julio, en el tramo final de la competencia que consagró a Bautista Mascia. “La que está muy enamorada es la señorita Agostina, ¿no?”, preguntó Santiago del Moro en una de las galas, un rato antes de enfocar al cordobés, quien sorprendió a todos al aparecer en la tribuna.

Con el correr de los días, la policía oriunda de Entre Ríos contó que el vínculo iba tan en serio que pensaba viajar a Italia, donde el futbolista desarrolla su carrera profesional. “Venimos bien con Luifa, nos estamos conociendo”, contó Agostina a Teleshow, donde manifestó sus deseos de cruzar el charco: “Obvio que quiero conocer Italia, de hecho me voy a ir a vacacionar unos días”. Además, contó cómo tomó el cordobés su decisión de vender contenido erótico en una plataforma para adultos. “Es un poco celoso, pero finalmente le gustó”, reveló la joven.

Ahora, los celos que se pusieron a prueba son los de ella, al conocerse unos chats privados entre Galesio y una joven influencer llamada Abril Duhalde de los que se desprende una situación de cierta intimidad. “Hola, mi amor”, escribe él. “Hola bb (sic), recién me despierto. Gracias por ayer, la pasamos bien”, responde ella, en una comunicación virtual adornada por corazones y emojis románticos.

“Es un poco celoso, pero finalmente le gustó", dijo Agostina sobre la opinión de Luifa de su producción de fotos (Divas Play)

Consultada por este medio, Agostina admitió la existencia del intercambio entre su novio y la joven, aunque le restó importancia. “Son ciertos los chats, pero son de mucho antes que me conociera”. Además, hizo una corrección y negó parte de la conversación. “Nunca la vio a esta chica y es mentira que tuvieron un encuentro jamás la vio personalmente. Me dijo que habló por chat y que fue antes de conocerme a mí, pero no más que eso”, agregó la entrerriana, que prefirió mirar para adelante y enfocarse en su relación con Luifa: “Estamos muy bien juntos y en unos días viajo a Italia”.

De momento, Galesio no hizo declaraciones públicas sobre el tema. En cambio, abrió la cajita de preguntas de Instagram para dialogar con sus seguidores y allí contó qué la enamoró de Agostina. “Más allá de su lindura me encantó su forma de ser, que hablando poco demuestra mucho, entre tantas cosas”, destacó el cordobés. Además, contó que viajó especialmente al país para estar con ella. “Me había quedado con ganas de conocerla, la extrañaba y quería compartir tiempo con ella”, admitió.

Cabe recordar que durante su participación en Gran Hermano, Luifa Galesio comenzó una relación con Ivana Icardi, la hermana de Mauro. En la casa más famosa del país la relación era muy tensa, pero con el correr del tiempo, se enamoraron apasionadamente, al punto que él se tatuó los ojos de ella. Así, se pusieron de novios y se fueron a vivir a Italia. Estuvieron juntos tres años, pero su relación terminó cuando la joven participó de Grande Fratello (versión italiana de GH), donde mantuvo un breve romance con Gianmarco Onestini, otro de los participantes del reality. Pero todo esto es parte del pasado. Ahora, con pasos lentos pero firmes, Spinelli y Galesio parecen animarse a construir su propia historia de amor.