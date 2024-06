A 9 meses de la muerte de Silvina Luna: el llanto de Roberto Parra, ganador de Gran Hermano, al recordar a la actriz

Roberto Parra, el ganador de Gran Hermano, lloró al recordar a Silvina Luna (Video: El Impertinente, Net)

Pasaron solo 9 meses de la muerte de Silvina Luna y el medio artístico sigue extrañando a la actriz y modelo, que supo conectar con el público desde sus inicios. Fue en 2001 cuando, se convirtió en subcampeona de la segunda temporada de Gran Hermano. En una nota reciente, el ganador de aquella edición, Roberto Parra, se conmovió hasta las lágrimas al recordar el tiempo que compartieron en la casa y su trágico final.

“¡Puff! Tuve vínculos con ella, con Gustavo Conti, con Ximena Capristo. La recuerdo con la sonrisa que tenía ella, como era ella. Hacía años que no la veía y sé que estaba sufriendo mucho. Y cuando supe que estaba mal, que estaba peleando por su vida, no pensé lo peor”, aseguró en un llanto, el exconcursante del programa en Entre Nos, el ciclo de Tomás Dente en Net TV, quien después de un corto paso por los medios decidió alejarse.

Roberto Parra y Silvina Luna en la final de la segunda temporada de Gran Hermano 2023 (Foto: GH, Telefe)

“Si bien sabía que estaba muy mal, nunca pensé eso. Hace años que no la veía”, reveló, al tiempo que aseguraba que se enteró de su fallecimiento cuando lo llamaron desde Telefe para hacerle un homenaje, el especial que condujo Marley en la pantalla del canal donde Silvina se hizo famosa. “Me hablaron Solita y mi amigo Sebastián Basalo, que era la voz de Gran Hermano y opté por no ir”, reveló.

“Yo decidí no ir por una cuestión de respeto porque hacía muchos años que no la veía. Sí, le mandé saludos por una persona que le hizo un trabajo de mantenimiento en su casa. No sabía mucho de ella y me parecía que no tenía que estar ni en el homenaje, ni en su velorio”, se sinceró acerca de los motivos por los que no formó parte de la despedida de la actriz.

La emoción de Santiago del Moro cuando recordaron a Silvina Luna en Gran Hermano 2023 (Video: GH, Telefe)

“No es que no quise ir, pero después de un montón de años, de un momento tan difícil… A mí no me gusta ser ‘Figuretti’, ¿viste? En un momento tan delicado”, aseveró, sobre su decisión. “Yo lo conocí al hermano, Ezequiel, cuando era más chico porque ella perdió a su mamá y a su papá mucho tiempo antes. La verdad que me caló hondo”, afirmó y pidió perdón por la emoción.

Roberto también tuvo palabras sobre Aníbal Lotocki, detenido y condenado a 4 años de prisión por el delito de lesiones graves contra las cuatro mujeres. “Yo soy un tipo muy emotivo, cualquier cosa me marca. Yo no puedo creer que siendo tan joven... Ella, pobre, siempre estaba con su libro, consciente de lo que le pasaba. Pedía perdón para sí misma. Perdón, por tanta belleza y fue lo terminó con su vida, desgraciadamente. Por esa persona que le hizo tanto mal a ella y a tantas personas porque su vida no va a volver. Yo no lo puedo creer”, se lamentó.

Así fue el reencuentro de Silvina Luna con su familia tras consagrarse subcampeona de Gran Hermano (Video: Telefe)

A principio de mes, el abogado Fernando Burlando deslizó la posibilidad de que la historia de Silvina se convierta en una serie documental. “Yo creo que eso va a ser muy nutritivo; sé que Ezequiel, que es el hermano de Silvina, está trabajando muchísimo para darle celeridad a esa serie y se está encargando él. Es una de las misiones y proyectos que adoptó como propios”, aseguró el abogado.

Según había contado el letrado, fue ella misma quien quería llevar el calvario que vivió desde 2011 hasta su muerte. “Ella me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki”, señaló Burlando, poco después del fallecimiento de la actriz.

Y cerró: “El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella. Los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”.