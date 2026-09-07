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El estilo de los hermanos Gallagher sacudió Venecia: la mística del rock que impusieron Liam y Noel en la alfombra roja

Ante los fotógrafos apostados junto al Palazzo del Cinema, los integrantes de Oasis combinaron la comodidad urbana con la sastrería minimalista, una propuesta fiel a su identidad visual

Liam y Noel Gallagher conservan sus códigos de vestuario durante el estreno del documental de Oasis (REUTERS/Yves Herman)
Liam y Noel Gallagher conservan sus códigos de vestuario durante el estreno del documental de Oasis (REUTERS/Yves Herman)
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La alfombra roja del Festival de Cine de Venecia sintió el impacto de la llegada de Liam Gallagher y Noel Gallagher en la presentación del documental de Oasis. Lejos de la etiqueta tradicional de gala, los músicos dominaron la escena con dos outfits en negro total que trasladaron el sello de su archivo personal a la red carpet, fieles a la sobriedad que marca su estilo desde hace años.

Para la proyección de “Don’t Look Back in Anger”, Liam apostó por la combinación que mejor maneja: remera negra, chaqueta, pantalón holgado y zapatillas beige. Un conjunto que reafirmó su idilio con la comodidad, los cortes oversize y las referencias al streetwear británico.

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Sus inconfundibles gafas de sol oscuras con marco metálico cerraron el estilismo con precisión, al consolidar una imagen bien personal y ajena a las formalidades del evento.

Los hermanos eligen el negro como punto de encuentro para la alfombra roja de Venecia (REUTERS/Yves Herman)
Los hermanos eligen el negro como punto de encuentro para la alfombra roja de Venecia (REUTERS/Yves Herman)

En este cruce de tonos oscuros, el menor de los hermanos se inclinó por una superposición desenfadada al llevar una remera bajo el blazer. Esta tensión entre la sastrería minimalista y las piezas básicas funcionó como una de las claves de su paso frente a los fotógrafos.

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Noel Gallagher orbitó en la misma paleta monocromática, aunque desde una propuesta de líneas más ceñidas y pulidas. Vistió una camisa negra abotonada, pantalón ajustado y zapatos de cuero, en un ensamble donde apenas asomaba una remera blanca en el cuello para generar contraste.

Liam Gallagher combina una silueta amplia con prendas informales y zapatillas beige (REUTERS/Yves Herman)
Liam Gallagher combina una silueta amplia con prendas informales y zapatillas beige (REUTERS/Yves Herman)

Aquella prenda interior aportó un matiz que acentuó un perfil más limpio, en sintonía con el código sobrio que definió la presencia de ambos.

Fiel a su actitud habitual, el músico mantuvo el rostro serio y posó con las manos en los bolsillos durante gran parte de la caminata.

La distancia estética no pasó por el color, sino por la construcción del look: mientras Liam se jugó por la fluidez de una silueta relajada de guiño deportivo, Noel eligió la estructura de un conjunto recto y entallado.

Los hermanos mantuvieron su identidad en un contexto de gala

La aparición de la dupla en el certamen enmarcó la gran cita de la jornada: el estreno mundial del largometraje sobre el regreso de Oasis, que cosechó una ovación de ocho minutos tras la proyección.

En un espacio reservado para el protocolo cinematográfico, el vestuario de los Gallagher esquivó el dress code convencional para ratificar la vigencia de una identidad de moda que construyen desde hace décadas.

Noel Gallagher apuesta por una composición ajustada de líneas limpias y tonos oscuros (REUTERS/Yara Nardi)
Noel Gallagher apuesta por una composición ajustada de líneas limpias y tonos oscuros (REUTERS/Yara Nardi)

La publicación remarcó que, pese a vestir de manera más prolija para la ocasión, los dos evitaron una lectura rígida del dress code.

El negro total funcionó como punto de encuentro, aunque cada uno lo resolvió con marcas personales: Liam desde un registro más urbano y Noel desde una composición más sobria.

Versiones diurnas con chaquetas utilitarias, denim y calzado casual

Fuera de la alfombra roja, las imágenes del evento en los alrededores del canal mostraron otro repertorio. Liam apareció con chaqueta verde oliva de bolsillos grandes, jeans oscuros y mocasines claros de suela gruesa, además de gafas de sol amplias.

La ropa de ambos músicos mantiene distancia del protocolo clásico de una gala cinematográfica (REUTERS/Yves Herman)
La ropa de ambos músicos mantiene distancia del protocolo clásico de una gala cinematográfica (REUTERS/Yves Herman)

Noel, en cambio, vistió camisa marrón liviana, pantalón vaquero azul oscuro y zapatillas marrón oscuro, con anteojos rectangulares.

Esos cambios de vestuario reforzaron una continuidad más que una ruptura. Incluso en un festival internacional, ambos mantuvieron una relación directa con prendas funcionales, tonos neutros y formas conocidas dentro de su historial de estilo público.

El estreno del documental recibe una ovación de ocho minutos tras su proyección en Venecia (REUTERS/Yves Herman)
El estreno del documental recibe una ovación de ocho minutos tras su proyección en Venecia (REUTERS/Yves Herman)

El estreno del documental reunió a fanáticos en el Palazzo del Cinema, donde los hermanos llegaron entre cantos y pedidos de fotos y autógrafos.

La película, dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, sigue la gira de reunión de la banda y llegará a los cines el 11 de septiembre, antes de su estreno posterior.

Más looks de los hermanos Gallagher

Los dos músicos presentan versiones diferentes del estilo informal asociado con Oasis en Londres (REUTERS/Jack Taylor)
Los dos músicos presentan versiones diferentes del estilo informal asociado con Oasis en Londres (REUTERS/Jack Taylor)

En Londres, durante la premiere británica de Oasis: Don’t Look Back in Anger, Liam y Noel Gallagher posaron ante las cámaras con estilos informales.

Liam asistió con una chaqueta azul oscuro de tejido liviano, camiseta negra, jeans azules y zapatillas beige con suela de esparto. Completó el conjunto con gafas de sol de gran tamaño.

Noel optó por una chaqueta de ante marrón claro sobre una camisa de denim azul, jeans de tono medio y zapatos casuales marrón oscuro.

Liam y Noel Gallagher alternan prendas de sastrería, denim, chaquetas casuales y calzado informal (REUTERS/Mario Anzuoni)
Liam y Noel Gallagher alternan prendas de sastrería, denim, chaquetas casuales y calzado informal (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, Liam y Noel Gallagher se presentaron como parte de la gira Oasis Live ’25.

Liam, en el centro del escenario, sostuvo una pandereta y lució un conjunto oscuro, mientras que Noel tocó la guitarra con una chaqueta negra.

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