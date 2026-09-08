Brisbane 2032 reabre el debate sobre qué deportes seguirán en los Juegos Olímpicos

Kieren Perkins advirtió que los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 pueden enfrentar dudas sobre su futuro si el programa no se actualiza (REUTERS/Jaimi Joy/File Photo)

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El exnadador australiano y actual directivo deportivo Kieren Perkins advirtió que los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 pueden enfrentar dudas sobre su futuro si su programa no se actualiza. La definición abrió una discusión sobre qué deportes deben sostener su lugar en la cita de Australia y cuáles podrían quedar relegados frente a disciplinas con mayor inserción actual.

Las declaraciones fueron formuladas en Melbourne durante la conferencia SportNXT y recogidas por The Guardian. Allí, Perkins, director ejecutivo de la Comisión Australiana del Deporte, sostuvo que el movimiento olímpico necesita revisar parte de su estructura si pretende conservar vigencia hacia los próximos ciclos.

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Algunos deportes ya no tienen peso en el presente

Perkins afirmó que hay disciplinas tradicionales del calendario olímpico que siguen contando con seguidores y estructuras propias, pero que perdieron centralidad dentro del ecosistema deportivo actual. Según el diario británico, el dirigente dijo que “si ese programa no luce diferente, entonces sí deberíamos empezar a preocuparnos”.

Sin mencionar deportes en particular, el exnadador dejó planteado un interrogante sobre pruebas con larga historia olímpica, entre ellas el pentatlón moderno o la equitación. Ambas conservan respaldo institucional, aunque hoy están lejos de la exposición de competencias como atletismo o natación.

Para Perkins, la continuidad del movimiento olímpico dependerá en parte de su capacidad para reconocer ese cambio. También señaló que existen otros deportes que, por alcance y actualidad, merecen una presencia más fuerte dentro del programa olímpico.

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El COI busca frenar la expansión del calendario olímpico

La discusión se da mientras el Comité Olímpico Internacional (COI) intenta contener el crecimiento del programa. Sídney 2000 tuvo 28 deportes y Los Ángeles 2028 tendrá 36, varios de ellos con más de una disciplina y con exigencias mayores en materia de sedes e infraestructura.

Ese aumento empujó un debate sobre costos, complejidad operativa y criterios de selección. En junio, el COI aprobó una nueva metodología para definir el programa, con un enfoque puesto en disciplinas concretas más que en deportes de manera general.

Entre los factores que se evaluarán figuran el alcance global, el costo operativo, la complejidad logística y la representación de los atletas en la gobernanza. Ese esquema será aplicado con flexibilidad en Brisbane 2032, ya que los preparativos de la organización local están avanzados.

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Brisbane 2032 revisa el lugar de varios deportes en los Juegos Olímpicos por la presión que sumó la expansión del programa de Los Ángeles 2028 (AP Photo/David Goldman, Archivo)

Quienes buscan sostener o ganar espacio

Uno de los casos más visibles es el del cricket, reincorporado para Los Ángeles 2028. Desde Cricket Australia señalaron que continúan trabajando junto al Consejo Internacional de Críquet para empujar su presencia en la edición australiana.

La entidad sostuvo que la inclusión del cricket en 2028 será una vidriera para mostrar el deporte ante públicos globales y nuevos mercados. En paralelo, su presidente, Mike Baird, propuso que una final olímpica en 2032 sea el último partido disputado en el estadio Gabba.

El netball también intensificó su campaña. Netball Australia encargó este año un relevamiento independiente que, según la nota, mostró que dos tercios de los australianos quieren que el netball integre el programa de Brisbane 2032.

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Otra disciplina que busca afirmarse es el lacrosse, también reintroducido para 2028. Anna Carroll, directora ejecutiva de Lacrosse Australia, afirmó que se trata de un deporte con vigencia actual y capacidad para ampliar su base de jugadores y de público en el país.

Las federaciones tradicionales responden con cambios y defensa de su legado

Frente a esa presión, varias federaciones de deportes ya instalados en los Juegos salieron a defender su lugar. Rowing Australia remarcó que el remo forma parte de la historia olímpica del país, aunque también subrayó que la disciplina incorporó variantes nuevas como el beach sprint, previsto para Los Ángeles.

La directora ejecutiva de la federación, Sarah Cook, sostuvo que el programa olímpico tiene que evolucionar, pero planteó que el remo conserva historia, alcance internacional y capacidad para ofrecer competencias de alto interés.

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En otros casos, la adaptación ya se tradujo en modificaciones concretas. El pentatlón moderno eliminó la equitación y la reemplazó por una carrera de obstáculos antes de Los Ángeles 2028. En sentido inverso, el breaking, que había sido incorporado en París, no fue retenido para la próxima edición.

El programa definitivo de Brisbane 2032 se resolvería dentro del próximo año

Un portavoz de Brisbane 2032 indicó que el comité organizador recibió el interés de distintos deportes que quieren formar parte de los Juegos. También señaló que el objetivo es diseñar un programa alineado con los valores olímpicos y paralímpicos, además de criterios de sostenibilidad, operación y vínculo con el público.

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The Guardian señaló que los comités organizadores podrán proponer hasta cuatro disciplinas adicionales. En el caso de Brisbane, la definición final del programa quedaría en manos del COI y se resolvería dentro del próximo año.