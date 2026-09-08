‘Atelier Karia’ confirma fecha y muestra sus combates en un nuevo tráiler

Atelier Karia: The Night Kingdom & The Guide Of Memories presenta su tráiler.

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Koei Tecmo y Gust publicaron el segundo tráiler de Atelier Karia: El reino de la noche y la guía de los recuerdos y confirmaron que el JRPG llegará el 25 de febrero de 2027. La nueva entrega estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, con voces en japonés y textos en español. El video presenta una muestra extensa de los combates, la alquimia y las habilidades especiales de su protagonista.

Acción en tiempo real y decisiones estratégicas

El sistema de combate parte del modelo utilizado en Atelier Yumia: La alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada, aunque incorporará nuevas acciones defensivas y más opciones para coordinar al grupo. Los enfrentamientos transcurrirán en tiempo real y permitirán atacar con cada personaje, emplear objetos alquímicos y ejecutar movimientos conjuntos.

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Una de las novedades principales será la posibilidad de realizar parrys contra los ataques enemigos. Un parry es un bloqueo ejecutado en el instante preciso, capaz de interrumpir o neutralizar una ofensiva rival. El tráiler muestra a los integrantes del equipo respondiendo de esta manera antes de encadenar sus propias habilidades.

Los jugadores también podrán detener momentáneamente la acción para abrir un menú de comandos y seleccionar técnicas u objetos. Esta pausa busca conservar el componente estratégico tradicional de la saga dentro de un sistema más orientado a la acción. La combinación permitirá reaccionar directamente a los movimientos enemigos y, cuando sea necesario, tomarse un momento para decidir qué recurso utilizar.

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El nuevo material incluye ataques coordinados entre varios personajes y movimientos especiales de mayor potencia. Karia podrá combatir junto con sus compañeros, alternando golpes directos, habilidades individuales y objetos creados mediante alquimia. Estas herramientas estarán conectadas con la preparación previa del grupo y con los ingredientes recogidos durante la exploración.

Ingredientes que cambian a Karia

Karia tendrá una habilidad particular: podrá comer ingredientes y objetos encontrados durante la aventura. Consumirlos alterará su apariencia y le otorgará distintos efectos, incluidas nuevas capacidades para combatir o desplazarse por los escenarios. Esta mecánica vinculará la recolección de materiales con la progresión de la protagonista más allá de la fabricación de objetos.

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La alquimia seguirá ocupando un lugar central. Los productos sintetizados podrán llevarse a las batallas, pero su utilidad no terminará allí. También servirán para superar obstáculos, abrir el acceso a nuevas zonas, localizar tesoros y mejorar las bases utilizadas durante el viaje.

El sistema de síntesis permitirá modificar las propiedades de cada creación mediante la conexión de diferentes piezas de maná procedentes de los ingredientes. Así, el resultado dependerá de los materiales elegidos y de cómo se combinen durante el proceso. Gust promete más opciones de síntesis que en la entrega anterior, con objetos pensados tanto para los enfrentamientos como para la exploración.

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Esta relación entre combate, recolección y fabricación es uno de los puntos centrales del segundo tráiler. Los ingredientes podrán convertirse en herramientas, consumirse directamente para cambiar las capacidades de Karia o emplearse dentro de recetas con propiedades ajustables.

Atelier Karia: El reino de la noche y la guía de los recuerdos, de Koei Tecmo

El regreso al continente de Aladiss

La historia volverá al continente de Aladiss, el mismo escenario presentado en Atelier Yumia. La protagonista será una joven alquimista que perdió sus recuerdos y deberá investigar qué ocurrió en su pasado. Su viaje la llevará hacia un misterioso mundo subterráneo cuyos secretos estarán conectados con esa pérdida de memoria.

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Karia estará acompañada por Servio Lektor, Fina Rozen y la propia Yumia. El tráiler muestra al grupo durante la exploración y en enfrentamientos contra diferentes criaturas, aunque Koei Tecmo todavía no detalló el papel que tendrá cada integrante dentro del relato.

Atelier Karia había sido presentado durante el Nintendo Direct de junio de 2026. La confirmación de su fecha lo ubica dentro de una semana especialmente concurrida para los juegos de rol: se lanzará la misma semana que el nuevo Fable y apenas unos días después de Persona 4 Revival.

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