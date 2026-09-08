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Niebla, metalizado y tonos morados, así son las nuevas pelotas de la Champions League 2026/27

La UEFA presentó los balones oficiales para las ramas masculina y femenina del torneo, con diseños que combinan estrellas tradicionales, efectos visuales inspirados en los entrenamientos matutinos y un concepto propio para cada competencia

Trofeo de plata de la Liga de Campeones de la UEFA y balones de fútbol sobre una superficie en un escenario azul.
El nuevo balón de la Champions League 2026/27 vincula la imagen del torneo con la preparación silenciosa de los futbolistas antes de los grandes partidos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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UEFA dio a conocer la pelota oficial para la temporada 2026/27 de la Champions League, con un diseño que busca vincular la imagen del torneo con la preparación silenciosa de los futbolistas antes de los grandes partidos. La presentación acompaña el arranque de la fase de liga del principal certamen de clubes del continente, cuyo cierre está previsto para el 5 de junio de 2027 en Madrid.

El lanzamiento también incluyó el balón que se utilizará en la edición de la UEFA Women’s Champions League, con un diseño propio para cada competencia dentro de una misma línea conceptual.

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Los detalles detrás del nuevo diseño de la pelota

Según informó el sitio oficial de la UEFA, el nuevo modelo de la pelota para la Champions League masculina parte de una idea vinculada al esfuerzo lejos de los flashes. La propuesta remite a entrenamientos en mañanas frías y con niebla, una imagen que Adidas trasladó a la superficie del balón mediante efectos visuales sobre las estrellas tradicionales del certamen.

Sobre un fondo de color blanco, la pelota exhibe un acabado con efecto metalizado que busca generar una sensación visual de mayor profundidad. A este rasgo distintivo se suman varias franjas con aspecto de niebla que se extienden y cruzan por encima de las estrellas, lo cual produce también reflejos de diferentes colores en la superficie.

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Dentro de esa misma composición, se pueden ver los logotipos tanto de la marca alemana como del propio certamen, ambos destacándose en un tono rosa, lo que representa un detalle que establece un contraste notorio con el diseño general.

La marca alemana incorporó efectos de niebla y un acabado metalizado sobre las estrellas tradicionales del certamen REUTERS/Phil Noble
La marca alemana incorporó efectos de niebla y un acabado metalizado sobre las estrellas tradicionales del certamen REUTERS/Phil Noble

La selección de esta propuesta estética acompaña el inicio de una nueva edición del torneo continental, cuya fase comienza esta semana y marca el comienzo del camino hacia la gran final que tendrá lugar en la capital española.

El 5 de junio de 2027, el estadio Metropolitano de Madrid será la sede del partido decisivo de la competencia más importante de Europa. Será la segunda vez que se utilice la casa del Atlético Madrid para definir al campeón de la Orejona tras la edición 2018/19, donde Liverpool se impuso 2-0 ante Tottenham.

La pelota de la Women’s Champions League tendrá once estrellas y tonos morados

En paralelo, la UEFA Women’s Champions League tendrá una pelota propia para la temporada que está por arrancar. En este caso, el concepto elegido fue “Ring of Light”, construido a partir de un anillo de once estrellas, una por cada jugadora en cancha, como forma de representar unidad, coordinación y objetivo común.

El balón femenino combina tonos morados con detalles dorados y naranjas sobre una base blanca, además de detalles en plateado metalizado. El tratamiento gráfico busca dar sensación de movimiento alrededor de la superficie, con un recorrido visual de las estrellas sobre toda la pelota de acuerdo con la información detallada por The Athletic.

Dos balones de fútbol de la marca Adidas con logos de la UEFA Champions League sobre un fondo de color violeta y rosado.
La UEFA presentó la pelota oficial de la Champions League 2026/27 para la fase de liga con un diseño desarrollado por Adidas (Adidas)

La competencia femenina comenzará el 22 de septiembre de 2026 y terminará en Varsovia, ciudad elegida para la final.

Los 36 equipos que jugarán la fase de liga de la Champions League 2026/27

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Aston Villa (Inglaterra)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Manchester City (Inglaterra)
  • Manchester United (Inglaterra)
  • Atlético de Madrid (España)
  • Barcelona (España)
  • Real Betis (España)
  • Real Madrid (España)
  • Villarreal (España)
  • Bayern Múnich (Alemania)
  • Borussia Dortmund (Alemania)
  • Leipzig (Alemania)
  • Stuttgart (Alemania)
  • Inter (Italia)
  • Napoli (Italia)
  • Roma (Italia)
  • Como (Italia)
  • Paris Saint-Germain (Francia)
  • Lens (Francia)
  • Lille (Francia)
  • Porto (Portugal)
  • Sporting CP (Portugal)
  • PSV Eindhoven (Países Bajos)
  • Feyenoord (Países Bajos)
  • Galatasaray (Turquía)
  • Fenerbahçe (Turquía)
  • Club Brugge (Bélgica)
  • Shakhtar Donetsk (Ucrania)
  • Slavia Praga (República Checa)
  • Slovan Bratislava (Eslovaquia)
  • LASK (Austria)
  • Sabah (Azerbaiyán)
  • AEK Atenas (Grecia)
  • Bodø/Glimt (Noruega)
  • Viking (Noruega)

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