¿Por qué los estudiantes salvadoreños tienen bajos resultados en comprensión lectora?

El Salvador quedó por debajo del promedio de la OCDE en PISA 2025 con 366 puntos en lectura, 346 en matemáticas y 385 en ciencias. (Foto: DGE - Mendoza)

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Los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025 volvieron a situar a El Salvador por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en lectura, matemáticas y ciencias. El país obtuvo 366 puntos en lectura, 346 en matemáticas y 385 en ciencias, un escenario que coincide con la expansión del uso de dispositivos digitales e inteligencia artificial para realizar actividades académicas.

Para el especialista en educación Óscar Picardo Joao, el uso de estas herramientas en las aulas debe examinarse junto con las dificultades de comprensión lectora y análisis que muestran los estudiantes de 15 años. El experto sostuvo que los resultados registran pocos cambios frente a las mediciones previas y vinculó las mejoras sostenidas con la calidad de la enseñanza.

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“En general no hay muchos cambios. Hay leves mejoras estadísticamente poco significativas y esto se debe a que lo único que puede mejorar los resultados de una prueba estandarizada es la calidad de los docentes”, afirmó Picardo Joao a Infobae.

En El Salvador, solo el 29% alcanzó el nivel mínimo de desempeño en lectura, frente al 69% del promedio de los países de la OCDE. En matemáticas, la proporción llegó al 12%, mientras que en ciencias fue del 35%.

En El Salvador, solo el 29% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo en lectura, frente al 69% del promedio de la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comprensión lectora se mantiene entre las principales dificultades

El resultado en lectura expone las limitaciones de los estudiantes para entender, interpretar y evaluar textos. Picardo Joao atribuyó esta situación a los cambios en el consumo de contenidos entre adolescentes.

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“El bajo desempeño de la comprensión lectora se debe a ausencia de políticas y programas de fomento a la lectura en las instituciones educativas y adicionalmente al alto consumo de redes sociales, de videos, que está cambiando los patrones de entretenimiento y de ocio de adolescentes”, dijo el especialista.

El académico mencionó que el uso de TikTok, Snapchat, Instagram y Facebook ha reducido el tiempo que parte de los jóvenes antes destinaba a la lectura de libros. Este cambio adquiere relevancia ante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en tareas escolares, búsquedas de información, resúmenes y preparación de exposiciones.

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El 12% de los estudiantes de El Salvador llegó al nivel mínimo en matemáticas y el 35% lo hizo en ciencias, según PISA 2025. - crédito Freepik

El uso de herramientas digitales plantea desafíos para el análisis de contenidos

La inteligencia artificial permite acceder a respuestas y textos en pocos segundos. Sin embargo, su utilización en el ámbito académico exige que los estudiantes puedan revisar la información, identificar errores, contrastar fuentes y elaborar argumentos propios.

Picardo Joao indicó que la tecnología puede contribuir a ciertos procedimientos educativos, aunque también puede convertirse en un elemento de distracción. “Las tecnologías, si bien son una herramienta muy poderosa e importante para muchas cosas y procedimientos, la otra cara de la moneda indica que afecta como distractor”, afirmó a Infobae.

El especialista agregó que el informe de PISA refleja una alta exposición de los alumnos a los equipos informáticos. “El informe dice que los estudiantes pasan más de una hora conectados en equipos informáticos, con acceso a programas digitales”, señaló.

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En ciencias, El Salvador mejoró frente a la edición de 2022. Picardo Joao consideró que el avance podría estar asociado al programa Despegue, implementado por el Ministerio de Educación con el propósito de fortalecer la preparación de los estudiantes. Aun así, indicó que los planes educativos de las últimas décadas han planteado mejoras para la formación y dignificación docente sin resultados suficientes.

El uso de inteligencia artificial y dispositivos digitales en tareas escolares plantea desafíos para revisar información, contrastar fuentes y elaborar argumentos propios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica mantuvo el mejor desempeño de Centroamérica

La evaluación mostró diferencias entre los países centroamericanos participantes. Costa Rica obtuvo 411 puntos en ciencias y se ubicó como el sistema con mejor desempeño de la región. El Salvador registró 385 puntos y Guatemala alcanzó 351.

Los tres países permanecieron por debajo del promedio de la OCDE. Costa Rica mantuvo el liderazgo regional, El Salvador mostró una mejora en ciencias y Guatemala registró los resultados más bajos, con un retroceso especialmente marcado en lectura. Las diferencias reflejan trayectorias distintas en cobertura educativa, calidad de enseñanza y capacidad institucional para atender a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

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