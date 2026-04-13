Maxi López contó cuándo vendrán su mujer Daniela Christiansson y sus hijos a vivir al país: “Todo en Argentina”

En medio de preparativos y proyectos laborales, Maxi López habló sobre la mudanza de su familia al país y su vínculo con Wanda Nara (Puro Show – El Trece)

Maxi López volvió a pisar suelo argentino después de pasar varias semanas en Suiza junto a su familia, y su regreso no pasó inadvertido. El exfutbolista llegó con una agenda cargada por la mudanza definitiva que lo instalará de regreso en el país junto a su esposa Daniela Christiansson y sus hijos más pequeños, Elle y Lando. Por otro, el esperado reencuentro con sus tres hijos mayores, fruto de su relación con Wanda Nara, y la posibilidad de avanzar con proyectos laborales que lo mantienen en el centro de la escena mediática. En medio de esta nueva etapa, Maxi dialogó con Puro Show (El Trece) y compartió detalles sobre su presente, las novedades familiares y los desafíos que se vienen.

Durante la entrevista, López habló abiertamente sobre el proyecto que lo reunirá con Wanda en la pantalla: Triángulo amoroso, la serie que ambos protagonizarán y que será filmada en formato vertical, pensado especialmente para plataformas digitales y redes sociales. “Arrancamos este lunes. Estuve todo el fin de semana estudiando la letra, estudiando los capítulos”, contó Maxi, dejando en claro su compromiso con este nuevo desafío actoral. El notero le preguntó si la historia tendría paralelismos con su vida real o si cualquier semejanza era pura coincidencia. Maxi respondió con humor: “Pura coincidencia, pero me parece que se va a ver volcado adentro de esa serie. Tratamos de contar lo que nos pasa en la diaria, pero con un poco de alegría y un poco de humor”.

La charla continuó con un guiño al personaje de la China Suárez que aparecerá en la ficción gracias a la interpretación de Débora Nishimoto, en clara referencia a episodios mediáticos del pasado y a la dinámica familiar que rodea tanto a Maxi como a Wanda. “Van a pasar, están. Así que va a estar bueno, porque se trata de un lado un poco más descontracturado, más divertido”, adelantó López, anticipando que la serie buscará combinar la realidad con el entretenimiento, apostando al humor y a la complicidad con el público.

Triángulo Amoroso, la ficción que unirá a Maxi López y Wanda Nara en la pantalla (Instagram)

La mudanza a la Argentina fue otro de los grandes temas de la nota. Maxi explicó cómo tomó la decisión y el impacto que tuvo en su vida y en la de toda su familia. “Increíble lo que cambió y lo que generó en mí, era una cosa que estábamos trabajando. Obviamente, para el reality me habían llamado ya hace unos años, yo estaba en otra completamente, pero en este momento dije: ‘Bueno, es una forma de acercarme a Wanda, de poder estar presente con mis chicos e, internamente, a mí y a mi familia nos movilizó’”. “Hoy poder estar y compartir con mis chicos todos los días es por lo que luché tantos años y me pone feliz”, agregó, visiblemente emocionado por la nueva etapa que comienza.

Luego, el empresario se explayó sobre la dinámica que tenía con la familia de Wanda e Icardi cuando vivían en el exterior. “Yo estando mismo en Europa varias veces, cuando Wanda me dejaba las chicas, y son todos hermanos. Ese siempre fue mi mensaje y siempre los recibí como tal, porque me parece bueno que crezcan todos juntos y en paz”, subrayó Maxi, dejando en claro la importancia de la armonía y el respeto en la familia ensamblada.

Maxi López espera mudarse con su familia luego de la última vacuna de Lando (Instagram)

Más adelante, se refirió a las críticas que recibió por participar de este reality justo cuando acaba de ser padre de Lando. “A mí me han criticado un montón de veces y por ahí no saben el porqué de todas las cosas, pero yo lo tomo con tranquilidad. Estoy siempre presente, me tomo un avión para acá, para allá, para todo lo que sirva en Argentina, en Suiza, y dentro de un par de semanas va a ser todo en Argentina. Ahora en dos semanas está la última vacuna para Landito y ahí ya puede viajar sin ningún problema y se vienen para acá”.

El regreso de López marca el inicio de una nueva etapa, tanto personal como profesional. La mudanza definitiva, la convivencia con su familia y el proyecto audiovisual con Wanda Nara lo colocan en un lugar protagónico dentro del espectáculo argentino. Mientras avanza en la preparación de Triángulo amoroso y espera instalarse junto a Daniela y los chicos en el país, Maxi disfruta del reencuentro con sus hijos mayores y apuesta a un futuro donde la integración, el humor y la cercanía familiar sean la prioridad. Su historia, marcada por los desafíos y la resiliencia, sigue sumando capítulos y promete nuevos momentos de alto impacto en la pantalla y fuera de ella.