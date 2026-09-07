Honduras

Nuevo golpe al bolsillo: Honduras aumenta el precio de todos los combustibles, excepto el gas doméstico

Los precios de los combustibles subirán nuevamente en Honduras a partir de este lunes 7 de septiembre de 2026, con el diésel como el producto que registra el mayor incremento.

La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios para los combustibles. (FOTO: La Prensa)
La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios para los combustibles. (FOTO: La Prensa)
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Los conductores hondureños comenzarán la semana con nuevos precios en las estaciones de servicio. A partir de este lunes 7 de septiembre de 2026 entrará en vigencia una estructura con aumentos en casi todos los principales combustibles, con el diésel como el producto que registrará el mayor incremento.

En Tegucigalpa, el galón de diésel subirá L2.46 y alcanzará L145.69, un valor equivalente a aproximadamente 5.52 dólares por galón,la gasolina superior también subirá L1.97 y pasará a L139.88 por galón, unos $5.30. La gasolina regular tendrá un ajuste de L0.73 y costará L129.04, equivalente a aproximadamente a $4.89.

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Los precios serán diferentes en San Pedro Sula, aunque la tendencia será la misma: todos los combustibles contemplados en la nueva estructura registrarán incrementos.

En la ciudad industrial, la gasolina superior subirá L1.85 y llegará a L135.73 por galón, equivalente a unos $5.15. La gasolina regular aumentará L0.67 y se ubicará en L124.95, alrededor de $4.74.

El diésel tendrá un incremento de L2.35 y alcanzará L141.58 por galón, unos $5.37. El queroseno pasará a costar L121.81 por galón después de un aumento de L1.81, lo que representa aproximadamente $4.62. El GLP vehicular subirá L0.52 y quedará en L45.45 por galón, unos $1.72.

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La Secretaría de Energía oficializó los precios de los combustibles que entrarán en vigencia el 24 de agosto. (FOTO: La Prensa)
La Secretaría de Energía oficializó los precios de los combustibles que entrarán en vigencia el 24 de agosto. (FOTO: La Prensa)

En Tegucigalpa, el queroseno subirá L1.94 hasta llegar a L126.00 por galón, alrededor de $4.78. En el caso del GLP vehicular, el incremento será de L0.52 y el galón quedará en L48.98, unos $1.86. El único producto de los principales combustibles de uso cotidiano que no sufrirá un incremento será el GLP doméstico de 25 libras.

Impacto en el gasto

La diferencia entre los precios de ambas ciudades significa que llenar el tanque tendrá un costo distinto según el lugar donde se abastezca el vehículo.

El ajuste en los precios de combustibles impactará el gasto en transporte y afectará más a conductores, repartidores, taxistas y pequeños comerciantes.
El ajuste en los precios de combustibles impactará el gasto en transporte y afectará más a conductores, repartidores, taxistas y pequeños comerciantes.

El ajuste llega en un contexto de variaciones semanales en los precios de los carburantes, una dinámica que obliga a los consumidores a modificar periódicamente el presupuesto destinado al transporte.

Para quienes utilizan vehículos particulares, el impacto dependerá de la cantidad de combustible que consuman. Un conductor que recorra largas distancias o use su vehículo diariamente sentirá con mayor rapidez el incremento en el gasto.

El efecto puede ser mayor para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, como taxistas, conductores de transporte, repartidores y pequeños comerciantes que necesitan movilizarse constantemente.

El diésel, en particular, tiene una relación con el transporte de mercancías, debido a que buena parte de los vehículos utilizados para trasladar productos funcionan con este carburante.

El precio del barril de petróleo supera los 110 dólares y se traslada directamente a la gasolina y el diésel en Honduras. (Foto: VisualesIA)
El precio del barril de petróleo supera los 110 dólares y se traslada directamente a la gasolina y el diésel en Honduras. (Foto: VisualesIA)

Cuando aumenta el costo de movilizar productos, las empresas y comerciantes deben asumir mayores gastos de operación. Dependiendo del comportamiento de cada sector, parte de esos costos puede terminar reflejándose en el precio final que paga el consumidor.

Aunque no todos los ajustes han sido al alza, el comportamiento acumulado durante el año ha dejado incrementos importantes, especialmente en el diésel, que hasta el cierre de agosto acumulaba un aumento de 79.53 lempiras por galón en Tegucigalpa, según un recuento basado en las estructuras oficiales.

Con el nuevo incremento que entra en vigor este lunes, la atención vuelve a centrarse en cuánto tiempo permanecerán estos precios y si las próximas estructuras traerán nuevas alzas o permitirán algún alivio al bolsillo de los hondureños.

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