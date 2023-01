El cambio de look de Oriana Sabatini que despertó todo tipo de comentarios

Oriana Sabatini ya tiene acostumbrados a sus casi 6 millones de seguidores a los cambios de look

Si hay alguien que se anima a los cambios, esa es Oriana Sabatini. Es que la actriz y cantante suele compartir en sus redes sociales imágenes y videos de su vida personal y laboral, pero también de sus looks diarios y de sus días en Europa. En esta oportunidad, la cantante sorprendió a sus casi seis millones de seguidores y fanáticos al publicar fotografías de su nuevo look en su cuenta oficial de Instagram.

Ya en noviembre, la artista había mostrado un cambio radical. “Pronto Chin chin”, escribió la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini sobre el esperado lanzamiento de su nueva canción junto con una imagen suya totalmente renovada: flequillo súper corto y cejas rubias. Rápidamente, muchas famosas le dejaron sus comentarios positivos sobre este impactante cambio de imagen, pero también críticas por el cambio tan extremo.

El año pasado ya había sorprendido cuando se sumó a la tendencia de las cejas rubias y dividió las aguas

Sin embargo, ella parece hacer oídos sordos a los malos comentarios y sigue luciendo sus cejas decoloradas totalmente rubias sumándose a la tendencia mundial a la que se suben actrices, modelos y cantantes de todo el mundo.

Y ahora, volvió a hacerlo. Otra vez Oriana pasó por la peluquería y sorprendió con un flequillo largo y abierto, que le da un aspecto más aniñado y que la deja muy parecida a su tía, la tenista Gabriela Sabatini. Frente al espejo del baño y con una selfie, le mostró al mundo el corte.

El nuevo look de Oriana Sabatini (Instagram)

Esta vez, los usuarios de redes sociales se pusieron de acuerdo: a todos les encantó. Y pronto llegaron los comentarios: “No se puede creer lo reina”; “¿Será posible que todo te quede bien? Pedazo de hermosa”.

Hace menos de un mes, la joven participó de un evento deportivo histórico cuando pudo ser una testigo privilegiada del campeonato mundial que ganó la Selección Argentina. Es que Oriana está en pareja con Paulo Dybala y pudo ingresar al campo de juego para alzar la copa y sacarse fotos con el resto de las familias de los jugadores.

La pareja vive la mayor parte del año en Italia, en una moderna mansión en Moncalieri, una exclusiva localidad de la región de Piamonte, ubicada 9 kilómetros al sur de Turín. Su historia de amor comenzó allá por el 2018, pero recién lo blanquearon cuando terminó el Mundial de Rusia. Es que no tenían intenciones de que se especulase con el rendimiento del jugador. Primero tuvieron una relación a distancia, y luego ella decidió viajar y mudarse con su novio. De todas formas, tenía en claro que no dejaría su carrera y todo lo que había conseguido hasta antes de conocerlo. Así las cosas, ella sigue triunfando en el exterior y no solo continúa sacando nuevos temas, sino que de a poco comenzó a incursionar en el mundo de la moda.

