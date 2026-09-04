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Konami presenta un nuevo tráiler de Castlevania: Belmont’s Curse

El juego llegará el 15 de octubre y tendrá una reinterpretación de Bloody Tears

Castlevania: Belmont's Curse presenta su tráiler.
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Konami presentó el jueves un nuevo tráiler de Castlevania: Belmont’s Curse, con una extensa muestra de jugabilidad y una nueva versión de Bloody Tears. El lanzamiento está anunciado para el 15 de octubre para PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series.

Un sucesor de Symphony of the Night

El avance muestra a Castlevania: Belmont’s Curse como un sucesor espiritual de Castlevania: Symphony of the Night, una de las entregas que definieron la estructura moderna de la serie. La propuesta combina exploración de escenarios conectados, enfrentamientos contra criaturas y nuevas herramientas de desplazamiento.

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Las imágenes exhiben un ritmo más rápido que el de varios títulos clásicos de la franquicia. El personaje puede moverse con mayor fluidez por los escenarios y dispone de distintas opciones durante los combates, dos elementos que apuntan a reducir las pausas entre la exploración y la acción.

Las fuentes describen el proyecto como una reinterpretación de la fórmula Igavania. El término se utiliza para identificar los juegos asociados al estilo popularizado por Symphony of the Night: mapas amplios e interconectados, progresión mediante habilidades y acceso gradual a zonas que inicialmente permanecen bloqueadas.

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Castlevania: Belmont’s Curse conservará esa base, pero intentará acelerar el movimiento y ampliar las alternativas estratégicas. El tráiler dedica buena parte de su duración a enseñar gameplay, en lugar de limitarse a escenas narrativas o secuencias cinematográficas. Esto permite observar con mayor claridad el combate, la movilidad y la atmósfera elegida para esta nueva entrega.

Bloody Tears vuelve con un nuevo arreglo

Uno de los elementos centrales del tráiler es el regreso de Bloody Tears, una de las composiciones más reconocibles de Castlevania. El tema acompaña las secuencias de combate y exploración mediante una reinterpretación creada para el nuevo juego.

La elección tiene un peso particular dentro de la saga. Bloody Tears apareció en diferentes juegos y recibió múltiples versiones a lo largo de los años, por lo que su inclusión permite reconocer inmediatamente la identidad sonora de Castlevania. Konami la colocó en primer plano durante la presentación y sincronizó el tema con varios fragmentos de acción.

El material también busca mostrar que Belmont’s Curse mantendrá elementos familiares pese a los cambios jugables. La ambientación oscura, los enemigos sobrenaturales y el protagonismo de la familia Belmont permanecen como puntos centrales de la propuesta presentada hasta ahora.

Castlevania Belmont’s Curse
Castlevania Belmont’s Curse

Una fecha confirmada y plataformas contradictorias

La fecha de lanzamiento se fija para el 15 de octubre. Castlevania: Belmont’s Curse llegará a PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series.

Surge una discusión entre los jugadores que gira alrededor de posibilidad de que Nintendo Switch 2 se permita ejecutar el título a 60 fps. La fuente compara esa posibilidad con el precedente de Ninja Gaiden: Ragebound, aunque Konami no confirmó en la información aportada que Belmont’s Curse alcance ese rendimiento.

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