Javier Milei pidió a la oposición una pausa en la confrontación política y “mostrar un frente unido” por la causa Malvinas

El Presidente llamó a la unión nacional respecto de la causa Malvinas

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Javier Milei dejó para el final de su mensaje por cadena nacional sobre las Islas Malvinas una de las definiciones políticas más singulares de su discurso: pidió hacer una pausa en la confrontación con sus adversarios alrededor del reclamo de soberanía y convocó a la dirigencia a mostrar “un frente unido ante el mundo”.

El planteo resultó inusual para la dinámica política que caracterizó hasta ahora al gobierno libertario. Después de casi tres años de una relación atravesada por enfrentamientos, acusaciones, durísimas críticas y, en ocasiones, insultos hacia sus adversarios, el Presidente cambió por unos minutos el registro habitual para plantear que existe al menos una cuestión que debe quedar por encima de esa disputa: Malvinas.

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El contexto vuelve todavía más significativa la convocatoria. El oficialismo mantiene una dura pulseada con distintos sectores de la oposición en el Congreso y fuera de él, mientras el tiempo preelectoral profundiza las diferencias y obliga a cada espacio a marcar posiciones y construir su propia estrategia. Milei no propuso terminar con esas diferencias ni modificar su relación política con sus adversarios. Lo que hizo fue pedir que esa confrontación encuentre un límite frente a la causa Malvinas.

Y lo expresó con una frase particularmente significativa para un Presidente cuyo estilo constituye también uno de los principales motivos de enfrentamiento con la oposición.

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“Y a todos los argentinos, y en especial a la política, quiero transmitirle lo siguiente: podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa”, afirmó.

Después completó la idea: “Demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”.

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El Presidente estuvo acompañado por todo su Gabinete

La elección de esas palabras no fue menor. Milei hizo desde antes de llegar a la Casa Rosada de la confrontación con lo que denomina “la casta” uno de los elementos centrales de su identidad política. Ya como Presidente mantuvo esa lógica frente al kirchnerismo, el peronismo y otros sectores opositores, pero también en distintas oportunidades frente a gobernadores, legisladores y dirigentes que habían colaborado con el oficialismo para aprobar algunas de sus reformas.

Esta vez planteó una excepción concreta. No para el resto de la agenda política, económica o electoral, sino específicamente para Malvinas.

La convocatoria había sido preparada conceptualmente desde el comienzo de la cadena nacional. Milei recordó que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y que han reclamado reiteradamente una solución mediante negociaciones bilaterales y pacíficas.

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“Por eso la causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional”, sostuvo.

Sobre esa premisa construyó después su convocatoria. Y no la limitó a los partidos que habitualmente colaboran con el Gobierno ni a los bloques parlamentarios con los que La Libertad Avanza negocia sus iniciativas.

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“Por eso quiero invitar a toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina, a sumarse con una misma voz a este reclamo. Porque este reclamo es justo. Porque las islas son nuestras y nos las arrebataron y porque son indispensables para la proyección de la Argentina en las próximas décadas”, resaltó el Presidente.

La decisión de colocar Malvinas por encima de las diferencias partidarias pone también a la oposición ante una situación política particular.

Los adversarios del Gobierno pueden mantener —y seguramente mantendrán— sus cuestionamientos a la política económica, al rumbo institucional, a las reformas impulsadas por la Casa Rosada y a las propias “formas” de Milei. También podrán discutir las herramientas específicas elegidas por el Ejecutivo para enfrentar la explotación de recursos naturales en las islas.

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Milei anunció que enviará con carácter urgente un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Imagen ilustrativa Infobae)

Pero trasladar una lógica de oposición absoluta al reclamo argentino de soberanía presenta una dificultad diferente.

Malvinas atraviesa históricamente a fuerzas políticas enfrentadas entre sí y el reclamo está consagrado en la propia Constitución Nacional como un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino. Milei eligió, de hecho, comenzar su discurso recordando la primera disposición transitoria de la Carta Magna, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” argentina sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.

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Eso no significa, sin embargo, que acompañar el objetivo de soberanía obligue a la oposición a respaldar cada uno de los instrumentos que proponga el Poder Ejecutivo.

Allí aparece precisamente uno de los interrogantes políticos que dejó la cadena nacional: hasta dónde puede extenderse el consenso alrededor de Malvinas cuando llegue el momento de discutir las medidas concretas.

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La respuesta comenzará a conocerse rápidamente en el Congreso.

Milei anunció que enviará con carácter urgente un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa para cuya aprobación La Libertad Avanza deberá construir mayorías y, por lo tanto, necesitará votos de otras fuerzas políticas.

El proyecto tendrá entre sus objetivos modificar la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas por la Argentina en las islas. El Presidente anticipó que los proveedores de esos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboren.

Los infractores tampoco podrán contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado. El proyecto contempla además, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia y la extensión del régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.

La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá a su cargo la definición de una política de seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”, con la articulación de áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Además establecerá un marco para la protección de la infraestructura crítica y para la defensa aeroespacial y marítima del país.

Finalmente, Milei pedirá al Congreso que otorgue a ese organismo facultades para que el Estado pueda utilizar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.

Ese proyecto será la primera traducción política concreta de la convocatoria que hizo el Presidente.

Los bloques opositores deberán definir si acompañan la iniciativa completa, si reclaman modificaciones o si diferencian su respaldo al reclamo de soberanía de sus posiciones sobre algunas de las herramientas propuestas por el Ejecutivo.

Pero también habrá una prueba para el propio Gobierno. Si Malvinas “no pertenece a un gobierno ni a un partido político”, como afirmó Milei, la búsqueda de una posición común podría obligar a la Casa Rosada a negociar el contenido de la iniciativa con sectores a los que enfrenta habitualmente.

El desafío, por lo tanto, será doble: la oposición deberá resolver hasta dónde acompaña las herramientas impulsadas por Milei y el oficialismo deberá demostrar cuánto está dispuesto a consensuar para convertir su convocatoria en una verdadera política de Estado.

La invitación presidencial adquiere además otra dimensión cuando se observa el orden elegido para el tramo final del discurso.

Antes de dirigirse a la política argentina, Milei habló de los aliados internacionales del país. Sostuvo que durante sus tres años de gobierno se construyeron “lazos estrechos con países afines” con los que existe una convergencia de intereses y manifestó su expectativa de que esos mismos gobiernos respalden el reclamo argentino.

“Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos”, afirmó.

Inmediatamente después llegó el mensaje “a todos los argentinos, y en especial a la política”.

La secuencia permite advertir uno de los objetivos de la convocatoria: Milei reclamó respaldo internacional, pero al mismo tiempo buscó mostrar hacia afuera una Argentina políticamente unida alrededor del reclamo de soberanía sobre Malvinas.

Ese planteo estuvo directamente relacionado con la estrategia más amplia que presentó durante la cadena nacional. El Presidente vinculó la cuestión Malvinas con el Atlántico Sur, la Antártida, los recursos naturales, las capacidades militares y la posibilidad de que la Argentina proyecte poder e influencia en una región que considera estratégica para las próximas décadas.

El disparador inmediato es el avance del proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que el Gobierno considera una explotación ilegítima de recursos naturales argentinos. Milei advirtió que el emprendimiento se encuentra próximo a ingresar en una etapa decisiva y aseguró que la Argentina utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para intentar impedir que las compañías que operan sin autorización puedan hacerlo sin consecuencias.

Pero el Presidente intentó llevar el argumento más allá de la explotación petrolera.

“Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado”, señaló.

En su planteo, recuperar las islas requiere que la Argentina vuelva a convertirse en una nación “políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable”. La reivindicación histórica quedó así integrada a una concepción más amplia sobre el lugar que el país debería ocupar en el Atlántico Sur y en el escenario internacional durante las próximas décadas.

Sobre ese horizonte buscó colocar también a sus adversarios políticos.

“Como nación tenemos por delante dos caminos. O nos convertimos en una gran nación capaz de defender de verdad nuestra soberanía, o persistimos en un sendero de deterioro que nos conducirá inevitablemente al sometimiento”, expuso.

Y concluyó: “Los invito a elegir el primer camino”.

El mensaje no supone un cambio general en la relación entre Milei y la oposición. Tampoco implica que el Presidente haya decidido abandonar una estrategia política basada en la confrontación ni que sus adversarios vayan a dejar de cuestionar al Gobierno.

El propio Milei se encargó de establecer ese límite cuando enumeró todo aquello sobre lo que las diferencias pueden continuar: la política fiscal, la política cambiaria e, incluso, sus propias “formas”.

Lo novedoso fue que pidió una pausa para Malvinas.

En plena confrontación política y cuando el tiempo preelectoral tiende a profundizar las diferencias, Milei buscó colocar la causa por las islas por encima de esa batalla y convocó a la dirigencia a mostrar “un frente unido ante el mundo”.

Ahora deberá comenzar la etapa más difícil de esa convocatoria. La primera respuesta no estará solamente en los comunicados o declaraciones de los dirigentes opositores después de la cadena nacional. Estará en el Congreso, cuando comience a discutirse la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Será allí donde se verá si la apelación de Milei consigue transformar una coincidencia histórica alrededor de la soberanía argentina sobre las Malvinas en un acuerdo político sobre las herramientas concretas para defenderla.