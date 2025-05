Cande Tinelli contó cómo es su vínculo actual con Coti Sorokin y explicó los motivos de la separación

Cande Tinelli habló de la separación de Coti Sorokin (Intrusos. América)

Se casaron en febrero de 2024 y se separaron casi un año después. Cande Tinelli y Coti Sorokin vivieron un romance apasionado e intenso, entre rupturas, reconciliaciones y una recordada boda en un haras en Exaltación de la Cruz. Pero el amor llegó a su fin, y luego de una serie de amagues, fue confirmada por ambas partes.

Lejos de exponer mediáticamente las razones, la pareja volvió a sus compromisos personales y a sus respectivas ocupaciones. La influencer habló públicamente a comienzos de abril, durante el festejo de cumpleaños de su papá Marcelo, donde aseguró que había sido ella quien tomó la iniciativa para la separación. Y volvió a hacerlo en las últimas horas, cuando fue abordada por el móvil de LAM (América), donde dio más detalles de la ruptura y se refirió también a un supuesto romance con un abogado.

“Con Coti somos dos personas muy intensas, que la verdad siempre tuvimos una relación muy, muy intensa”, sintetizó la it girl sobre su vínculo con el autor de “Nada fue un error”. “Siempre fuimos medio de 0 a 100, tuvimos buenos momentos, malos momentos, y nos separamos”, señaló respecto a las idas y vueltas que caracterizaron sus tres años de la relación, que transitó por acercamientos y distancias hasta concluir en una boda de la que habló el país.

Cande Tinelli: "Yo le pedí el divorcio", dijo sobre su relación con Coti Sorokin (El Nueve)

“Cuando volvimos quisimos como apostar por todo, capaz muy aceleradamente”, admitió Candelaria, y habló de su vínculo actual con el rosarino: “La verdad que, más allá del casamiento, que puede ser algo más simbólico que hoy en día no tiene el peso que tenía antes, tengo la mejor con él, y eso me parece lo más importante de todo”. En el mismo sentido, aseguró que estuvo junto a su exmarido durante los inconvenientes de salud que lo mantuvieron alejado de los escenarios. “Obvio que lo visité, estaba internado, no podía caminar, pobre. Se tenía que ir a Madrid y quedó acá detenido en Buenos Aires”.

Consultada por el cronista Santiago Riva Roy por los motivos de la separación, Cande fue más allá con su reflexión. “Yo creo que hoy en día es muy difícil tener una relación, que uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades. No es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva”.

Sobre los motivos enumerados por el cronista. Pero yo creo que fue un poco de todo. Fue un poco de todo. Sí, creo que fue un poco apresurado todo. Sí, eso sí. No me arrepiento. Igual está bien. Uno aprende de todo".

A pesar de esto, Tinelli aseguró que guarda “con orgullo”, el álbum de fotos del casamiento y que recuerda “con gran felicidad” aquel 24 de febrero de 2024. Y desterró las versiones que la vinculan con un abogado: “Estoy sola y no quiero estar con nadie”.

Cande Tinelli junto a sus padres Marcelo y Soledad Aquino el día de su boda con Coti Sorokin

Los rumores apuntan a Maxi Milito, un abogado con el que Cande comparte la afición por los caballos. “Maxi es un amigo, no es un chongo”, señaló sin vueltas, y volvió a destacar su actual estado civil. No quiero un novio ni menos que menos, casarme. Es al pedo. A todas las parejas que se estén por casar y estén muy ilusionadas, les quiero decir que lo piensen bien".

A continuación, mostraron la nota que le habían realizado al abogado, quien se manifestó en la misma sintonía. Compartimos un tiempo acá en el Club Hípico, nada más que eso. Me cae muy bien, me parece muy buena persona. Pero somos amigos, nada más", señaló Milito