Honduras

Prometían el “sueño americano” y cobraban hasta $12 mil dólares en Honduras

La pareja es señalada por integrar una red que ofrecía trasladar migrantes hacia Estados Unidos. Las autoridades investigan además si la pareja estaría relacionada con otros casos de movilidad irregular de personas

La investigación indica que los sospechosos facilitaban documentación para el paso de migrantes por México rumbo a Estados Unidos.
La pareja detenida en El Negrito, Yoro, ofrecía traslados irregulares a Estados Unidos y cobraba hasta 12 mil dólares por persona.
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Según la investigación, ambos ofrecían traslados irregulares hacia Estados Unidos y cobraban alrededor de 12 mi dólares por persona. Los detenidos son una mujer de 38 años, de nacionalidad hondureña, y un hombre de 48 años, originario de México.

Ambos son señalados por las autoridades de haber ofrecido a migrantes la posibilidad de trasladarlos de manera irregular hacia Estados Unidos, a cambio de altas sumas de dinero.

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Según las investigaciones, la pareja llegó a cobrar hasta 12 mil dólares por persona, una suma que supera los 320,000 lempiras, bajo la promesa de facilitar el recorrido migratorio hacia territorio estadounidense.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), en el barrio Tatumbla, municipio de El Negrito.

De acuerdo con los primeros elementos recopilados por los investigadores, los sospechosos presuntamente utilizaban documentación para facilitar el desplazamiento de los migrantes durante su paso por México.

La estrategia habría consistido en proporcionar documentos a las personas que buscaban continuar su recorrido hacia Estados Unidos, con el objetivo de facilitar su tránsito por territorio mexicano antes de intentar llegar a la frontera estadounidense.

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La Policía sostiene que algunas de las personas que habrían sido trasladadas mediante este mecanismo fueron requeridas posteriormente por autoridades mexicanas.

Operaciones ilegales

En esos casos, los migrantes habrían terminado siendo deportados hacia sus respectivos países de origen, con lo que fracasó el objetivo del viaje que, según la investigación, había sido gestionado por los ahora detenidos.

Las autoridades buscan determinar cuántas personas pudieron haber sido captadas mediante este mecanismo y cuál habría sido exactamente el nivel de participación de cada uno de los sospechosos.

Policía en Honduras investiga si más personas fueron víctimas de la supuesta red de tráfico de personas.
Policía en Honduras investiga si más personas fueron víctimas de la supuesta red de tráfico de personas.

De acuerdo con la investigación policial, los sospechosos habrían aprovechado las expectativas de sus víctimas para ofrecerles un supuesto camino hacia territorio estadounidense, cobrando cantidades que para muchas familias representan una inversión considerable.

El pago habría sido realizado a cambio de servicios relacionados con el traslado irregular y la documentación utilizada durante el recorrido.

Algunas de las personas involucradas en estos desplazamientos terminaron siendo detenidas por autoridades mexicanas y posteriormente deportadas, según el expediente investigativo.

La Policía busca establecer si estos casos corresponden únicamente a los hechos incluidos en la acusación o si existen más víctimas que todavía no han denunciado.

Evidencias y orden de captura

La DPI informó que ambos tenían una orden de captura emitida el 25 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras Los dos son señalados por el delito de tráfico ilegal de personas, en perjuicio de la libertad y seguridad de un testigo protegido.

Con la ejecución de la orden judicial, los sospechosos quedaron bajo custodia de las autoridades y deberán ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional que lleva el caso.

La investigación indica que los sospechosos facilitaban documentación para el paso de migrantes por México rumbo a Estados Unidos.
La orden de captura contra la pareja fue emitida el 25 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras de El Progreso, Yoro.

Los agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal continúan trabajando para establecer si la pareja tendría vínculos con otros casos relacionados con el traslado irregular de migrantes.

Por ahora, la acusación contra los dos detenidos forma parte de una investigación penal y corresponderá a las autoridades judiciales establecer, a partir de las pruebas presentadas, las responsabilidades que correspondan.

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