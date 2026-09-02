«Los tienen como carne de cañón»: Más de 150 dominicanos son víctimas de reclutamiento para la guerra en Rusia

Un grupo de hombres uniformados realiza un registro en un campamento militar en la nieve donde se observa un cartel contra el uso de reclutas como carne de cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Familiares de afectados y representantes de organizaciones de derechos humanos han presentado una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República de la República Dominicana, alertando que más de 150 ciudadanos dominicanos han sido captados mediante falsas ofertas de empleo e integrados contra su voluntad en zonas de conflicto bélico en el extranjero, principalmente en Rusia y la región disputada del Donbás.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), en conjunto con parientes de las víctimas, formalizó la solicitud de investigación por el delito de trata de personas y tráfico ilícito de nacionales.

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De acuerdo con los testimonios presentados, la red de reclutamiento opera a través de plataformas digitales y redes sociales, enfocándose en sectores de alta vulnerabilidad económica e incertidumbre laboral en el país.

A los ciudadanos se les atrae con propuestas de contratos laborales supuestamente bien remunerados en el exterior, ofreciéndoles puestos como:

Mecánicos

Soldadores

Chóferes

Personal de apoyo logístico.

Sin embargo, al arribar a sus destinos en Europa y Asia, la realidad es drásticamente opuesta: los pasaportes e identificaciones de los trabajadores son retenidos, e inmediatamente se les somete a entrenamientos militares coercitivos para trasladarlos directamente a las líneas del frente de combate.

El caso denunciado en la República Dominicana no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante tendencia registrada en América Latina durante los últimos años, donde redes transnacionales se han aprovechado de situaciones de necesidad económica o vacíos legales para nutrir conflictos armados en Europa del Este y Medio Oriente.

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Una infografía explica el esquema de engaño laboral usado para reclutar latinoamericanos en la guerra en Rusia, según reportes de la Cancillería de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testimonio del Comité Dominicano de los Derechos Humanos

El activista Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador general para la Región Sur del CDDH, hizo pública la situación tras haber denunciado el caso ante diversos medios de comunicación el pasado lunes 24 de agosto.

Sánchez subrayó que la organización ha documentado minuciosamente el patrón de captación. Explicó que tan solo en el municipio de Bajos de Haina, provincia de San Cristóbal, se ha contabilizado a unas 50 personas que abandonaron el país bajo este esquema engañoso y que hoy se encuentran atrapadas en medio del conflicto bélico.

Sánchez aclaró enfáticamente que los afectados no guardan ninguna relación ideológica o política con grupos partidarios (desmintiendo vínculos con el histórico Partido Comunista Dominicano u otras agrupaciones), sino que son trabajadores civiles impulsados por la necesidad de sustento.

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Asimismo, detalló la ruta transcontinental utilizada por la red internacional de trata, la cual abarca escalas y conexiones intermedias en países como Panamá, Colombia y Turquía (Estambul) antes de ingresar al destino final en Rusia.

Sánchez calificó la situación como una tragedia humana, advirtiendo que los dominicanos enviados carecen de experiencia previa en el ámbito castrense y están siendo utilizados prácticamente como «carne de cañón».

Carlos Sánchez revela en Revista 110 una alarmante red de engaño. Más de 150 dominicanos, atraídos por falsos contratos de trabajo, fueron reclutados y enviados a Rusia para terminar luchando en un frente de guerra. Conoce los detalles de esta grave denuncia.

Llamado a la acción gubernamental y diplomática

Ante el clima de incertidumbre, angustia y temor a represalias que sufren las familias en el país caribeño, el CDDH hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la República, a la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) y al Ministerio de las Fuerzas Armadas.

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La exigencia central consiste en activar mecanismos de cooperación diplomática e inteligencia para ubicar a las víctimas, coordinar su repatriación segura y judicializar a los intermediarios y estructuras operativas locales e internacionales responsables de estas convocatorias fraudulentas.

Un representante de los Derechos Humanos exige enérgicamente al presidente de la República una explicación y acciones inmediatas para repatriar a 150 dominicanos que, según denuncia, fueron llevados engañados a un frente de guerra.

Organizaciones internacionales de derechos humanos reiteran la necesidad de fortalecer los controles migratorios y la cooperación policial transfronteriza para frenar este tipo de redes de trata de personas que ponen en riesgo inminente la vida de cientos de latinoamericanos.