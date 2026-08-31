Hombre fue capturado bajo los efectos del alcohol tras atacar con machete a otro durante reunión en el occidente salvadoreño

Un machete ensangrentado yace en el suelo de concreto de una vivienda, rodeado por una cinta policial amarilla con la advertencia 'NO PASE' en la escena de un crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la zona occidental de El Salvador, la noche del domingo se vio interrumpida por un violento altercado que terminó con la captura de un hombre señalado de intentar asesinar a otro durante una reunión en la que ambos consumían alcohol. El hecho ocurrió en el caserío El Gramal, ubicado en el distrito de El Porvenir, en el municipio de Santa Ana Oeste, según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades identificaron al detenido como Joel Antonio Rodríguez Escobar, de 44 años, quien habría utilizado un machete para atacar a su acompañante y provocarle una lesión en el cuello. De acuerdo con la PNC, la agresión se registró cuando ambos hombres compartían bebidas alcohólicas en la vía principal del caserío. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que se encuentra en condición estable.

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La Policía Nacional Civil confirmó que el presunto agresor fue localizado y aprehendido en el lugar de los hechos, mientras aún presentaba signos notables de intoxicación alcohólica. En el reporte oficial, la institución advirtió: “Aun bajo los efectos del alcohol sos el responsable de tus acciones. Pensalo bien”. La detención se realizó con base en el delito de intento de homicidio, una figura legal que en el país puede conllevar penas de prisión que varían dependiendo de agravantes y circunstancias específicas.

El caso se convirtió en uno de los ocurridos recientemente en el territorio nacional, por lo que la ciudadanía pide respeto por la vida de las mujeres - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Rodríguez Escobar será remitido a las instancias judiciales competentes, donde se determinará la calificación del delito, que puede ser considerado como homicidio simple o agravado. Según la legislación salvadoreña, las condenas por homicidio tentado oscilan entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo de la pena prevista para el homicidio consumado, aunque pueden superar los diez años de prisión si se comprueban agravantes o la concurrencia de otros delitos, como el uso de armas blancas en el ataque.

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El incidente en El Gramal ha generado inquietud entre los habitantes del distrito, quienes manifestaron preocupación por la recurrencia de episodios violentos asociados al consumo excesivo de alcohol. Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana para atender de manera oportuna situaciones de riesgo, así como su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad en el sector.

La Policía Nacional Civil capturó a Joel Antonio Rodríguez Escobar por intento de homicidio tras un ataque con machete en El Gramal, El Salvador. (Foto cortesía Policía Nacional Civil de El Salvador)

Desde la perspectiva judicial, el proceso legal contra Joel Antonio Rodríguez Escobar dependerá de los elementos recabados por la PNC y de la evolución médica de la víctima. Por su parte las autoridades correspondientes, recopilará las pruebas necesarias para sustentar la acusación, mientras se mantiene bajo resguardo al detenido.

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La Policía Nacional Civil recordó que el consumo de alcohol no exime a ninguna persona de enfrentar consecuencias legales por sus actos, al tiempo que insistió en la necesidad de prevenir conductas violentas en espacios públicos y privados. El caso continuará bajo investigación en los próximos días, mientras la víctima permanece bajo observación médica y el imputado a disposición de las autoridades judiciales.

Al filo de cerrar el mes de agosto las autoridades policiales han registrado un total de seis casos de homicidios violentos ocurridos en el territorio nacional, estas cifras no involucran el hallazgo de osamentas como el caso informado el 11 de agosto en el occidente salvadoreño.

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