América Latina

El Congreso Judío Latinoamericano distinguió a Daniel Hadad en Uruguay

El fundador y CEO de Infobae fue reconocido por su compromiso y amistad con el pueblo judío. Habló de IA, dijo que la libertad de prensa pasa por su peor momento y alertó por cambios en los hábitos de la vida cotidiana

Daniel Hadad en la Reunión de Presidentes de las Comunidades y Junta Directiva
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, recibe el reconocimiento de Claudio Epelman y Jorge Knoblovits, del Congreso Judío Latinoamericano (RSfotos/focouy)
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El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, fue reconocido este lunes por el Congreso Judío Latinoamericano por su “compromiso y amistad con el pueblo judío”. La distinción se realizó en el marco de la reunión de presidentes de las comunidades de la región y su Junta Directiva, realizada en Montevideo, Uruguay.

Esta distinción me emociona. Tengo respeto y una enorme admiración por el pueblo judío. Soy seguidor de su historia”, dijo Hadad tras recibir el reconocimiento de manos de Jack Terpins, Claudio Epelman, Jorge Knoblovits y Adrián Werthein, Presidente, Director Ejecutivo, Secretario General y miembro del Comité Ejecutivo de esa institución, respectivamente.

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Imágenes que parecían olvidadas las volvimos a ver el 7 de octubre de 2023. Mi solidaridad no puede estar en otro lado”, expresó Hadad al momento del agradecimiento. El evento contó con la participación del presidente de la República del Uruguay, Yamandú Orsi.

Daniel Hadad en la Reunión de Presidentes de las Comunidades y Junta Directiva
Daniel Hadad y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, durante el encuentro organizado por el Congreso Judío Latinoamericano en Montevideo (RSfotos/focouy)

La defensa de la libertad de expresión y la lucha contra el terrorismo

Adrián Werthein fue quien habló en nombre del Congreso Judío Mundial. El miembro del Comité Ejecutivo de la institución destacó a Hadad como una figura que transformó la comunicación y el periodismo, y lo definió como un aliado “incondicional” de la verdad. “La humildad y lealtad” son la “marca registrada” de Hadad, dijo Werthein, y marcó el “coraje” y la “ética” del fundador de Infobae.

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“El verdadero periodismo no busca agrandar las masas por comunidad, sino poner luz donde hay oscuridad”, dijo Werthein, y destacó su lucha contra el terrorismo. “La voz de Daniel resonó con valentía”, recordó el empresario, sobre la postura del empresario tras el ataque terrorista del 7 de octubre. “Su defensa de la libertad de expresión es una defensa del pluralismo y la dignidad humana”, expresó el integrante del Congreso Judío.

Adrián Werthein habla ante el público mientras tres asistentes permanecen sentados en el escenario durante un acto del Congreso Judío Latinoamericano en Montevideo.
Adrián Werthein habla ante el público durante un acto del Congreso Judío Latinoamericano en Montevideo. En la imagen pueden verse a Claudio Epelman, director Ejecutivo de la institición, Daniel Hadad (centro) y Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano (RSfotos/focouy)

Hadad tuvo, según Werthein, un apoyo claro para acercar los vínculos entre Argentina e Israel.

Los cambios en el mundo de la IA

Tras la distinción que recibió y agradecer al Congreso Judío, el fundador de Infobae dio una charla sobre Los cambios en el mundo de la Inteligencia Artificial. “La IA es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones y generar ideas por sí misma”, definió Hadad en el inicio de su exposición.

Uno de los conceptos a los que se refirió fue el de FOMO [fear of missing out], el miedo a perderse algo, por su sigla en inglés. “Es tanta la obsesión por la inteligencia artificial que hemos puesto gemas que hacen tareas por nosotros: 24 horas, de buen humor siempre. Pero el FOMO se convirtió en FOBO: el miedo a quedar obsoleto”, dijo en su exposición.

Daniel Hadad en la Reunión de Presidentes de las Comunidades y Junta Directiva
Daniel Hadad ofrece un discurso luego de recibir una distinción por parte del Congreso Judío Latinoamericano en Montevideo (RSfotos/focouy)

Hadad mencionó además el estreno de El Libertador, el cortometraje hecho con Inteligencia Artificial por Infobae sobre un hecho histórico poco conocido: el encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento el 24 de mayo de 1846 en la localidad de Grand Bourg, en las afueras de París. Anunció, además, que realizarán también un documental sobre José Gervasio Artigas, el caudillo uruguayo.

La IA, al comienzo de la relación, busca ganarse nuestra confianza: quiere ser nuestro amigo. A partir de eso, nos responde en base a algo que no nos desagrada. Y esto tiene un problema en los sistemas democráticos: la gente no quiere informarse, la gente quiere confirmarse”, comentó el empresario.

Ante esta afirmación, Hadad planteó una pregunta: “¿La democracia puede sobrevivir en estas condiciones? Es algo que no tiene respuesta, pero lo que sí queda claro es que la democracia, tal como fue concebida, no volverá. Hoy hay 92 democracias contra 87 autocracias”, subrayó.

Hay varios cambios en la vida cotidiana y, como ejemplo, Hadad dijo que la lectura se convirtió en un ”arte perdido” a tal punto que teóricos ya hablan de la era de la “des-ilustración“ que se contrapone con el movimiento cultural del siglo XVIII en Europa y advirtió que los algoritmos “siguen proporcionando un flujo constante de distracciones e indignación”.

Daniel Hadad en la Reunión de Presidentes de las Comunidades y Junta Directiva
Ariel Isaak y Alejandro Dosoretz, ambos del Congreso Judío Latinoamericano entregan un obsequio a Daniel Hadad (RSfotos/focouy)

Las nuevas generaciones prácticamente no leen. Y no solo las nuevas. En las nuevas generaciones se lee y muy poco. Es absolutamente audiovisual. Pero esto es un mecanismo de desarrollo cerebral”, comentó.

La IA “no es algo nuevo”, pero tampoco está en la agenda de los partidos políticos, planteó Hadad en otro tramo de su disertación. “Me sorprende la poca importancia que la política le da al tema”, lanzó. Si los estados la utilizan, se podría tomar decisiones de forma “más eficiente” en aspectos cotidianos como la coordinación de una red de semáforos.

La prensa, el primer blanco de los gobiernos autocráticos

Hoy la democracia no se pierde con los tanques. Se pierde con gente que llega al poder usando la democracia y al poco tiempo la vacía”, expresó Hadad, al analizar el contexto político internacional. La prensa se convirtió, según él, en “el primer blanco de un gobierno autocrático”.

De acuerdo al empresario y periodista, la libertad de prensa pasa “su peor momento” en los últimos 25 años y remarcó a Venezuela, Cuba y Nicaragua como países que están en la situación más grave. “Lo de Cuba es increíble. Son más de 60 años de un régimen que sigue legislando para que no haya prensa. Solo reconoce como legítimos los medios vinculados al Partido Comunista. El resto es un delito”, comentó.

En contraposición, destacó que Uruguay lidera el ranking de los países en los que más se respeta la libertad de expresión. “Mis amigos uruguayos no son conscientes del paraíso donde viven”, expresó.

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