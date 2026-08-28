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Misterio en Uganda: a los 34 años murió el rey de Tooro, el monarca más joven de mundo

Omukama Oyo Nyimba vivió tres décadas como rey y nadie sabía que estaba enfermo hasta horas antes del deceso

Hombre sentado en un trono dorado con vestimenta azul bordada en oro y un tocado tradicional a juego
El rey Omukama Oyo Nyimba de Uganda viste un traje ceremonial azul con bordados dorados mientras permanece sentado en su trono del Reino de Tooro. (@toorokingdom)
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Omukama Oyo Nyimba, uno de los reyes tradicionales más influyentes de Uganda y que se convirtió en el monarca más joven del mundo al acceder al trono con apenas tres años, murió la pasada noche a los 34 años, informó este viernes su reino de Tooro.

“Es con profunda tristeza y con el corazón encogido que anuncio el fallecimiento de Su Majestad el Omukama de Tooro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV”, dijo en la red social X su primer ministro, Calvin Armstrong Rwomiire.

“Su Majestad deja atrás a un príncipe como su heredero, cuya identidad será revelada formalmente en el momento apropiado, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro”, añadió.

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La noticia sorprendió a los ugandeses, que desconocían que el rey estuviese enfermo y que hasta ahora sólo habían recibido un escueto comunicado, publicado este pasado jueves, que informaba de que el monarca estaba en “estado crítico” y pedía al pueblo batoro que “mantenga a Su Majestad en sus oraciones”.

Hombre con barba y saco negro sentado frente a un respaldo de madera tallada con un escudo y fondo azul
El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. (@toorokingdom)

El rey murió a las 22:00 hora local del jueves (19:00 GMT), según Rwomiire, quien todavía no ha revelado la causa del fallecimiento.

El monarca se convirtió en el rey más joven del mundo el 12 de septiembre de 1995 cuando con sólo tres años heredó el trono de su recién fallecido padre, Kaboyo Olimi III.

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Dada su corta edad, su madre, la reina madre Best Kemigisa, ejerció como regente durante los primeros años de su reinado.

El rey Oyo y la reina madre, Best Kemigisa. EFE/Mike Odongkara
El rey Oyo y la reina madre, Best Kemigisa. EFE/Mike Odongkara

En sus tres décadas como rey, Oyo puso especial énfasis en la juventud, la educación, la sanidad, la conservación medioambiental y el desarrollo, al tiempo que promovió la identidad y el patrimonio cultural de Tooro.

Oyo era una persona reservada y poco se conocía de su vida personal más allá de su afición por el fútbol y su equipo favorito, el Arsenal.

El monarca nunca contrajo matrimonio públicamente ni tuvo una reina consorte, pese a las peticiones reiteradas de su madre, del clero anglicano y de sus propios súbditos para que diera ese paso.

Tooro, situado en el suroeste de Uganda y con capital en la ciudad de Fort Portal, es uno de los cinco reinos tradicionales reconocidos por la Constitución del país.

Un hombre con túnica azul bordada en oro sentado en un trono de madera mientras sostiene una tableta y se lleva la mano a la cara
El rey Omukama Oyo Nyimba Rukidi IV del reino de Tooro permanece sentado en su trono con una túnica azul de bordados dorados durante un acto oficial en Uganda. (@toorokingdom)

El omukama, como se conoce al rey de Tooro, carece de poderes políticos y ejerce como una autoridad cultural y tradicional, pero ejerce gran influencia, especialmente entre los batoro, principal grupo étnico de la región.

Tooro se fundó en torno a 1830, cuando el príncipe Kaboyo, hijo del rey Nyamutukura Kyebambe III de Bunyoro, se rebeló contra su padre y proclamó la independencia de la provincia meridional del reino.

Los reinos tradicionales de Uganda fueron abolidos en 1967 por el presidente Milton Obote, una decisión que provocó un profundo rechazo en el centro y el oeste del país.

Casi tres décadas después, el actual presidente, Yoweri Museveni, los restauró mediante la Constitución de 1995, aunque sin devolverles poderes políticos.

(Con información de EFE)

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