Panamá

Detienen en Panamá a un hombre por el delito de violencia doméstica contra un adulto mayor

Acusado de violencia doméstica en perjuicio de su padre, de 72 años, según informaron las autoridades del Ministerio Público

Primer plano de las manos cruzadas de una persona mayor con piel arrugada, manchas y hematomas sobre una superficie de madera.
Las manos arrugadas de un hombre anciano descansan sobre una mesa de madera con hematomas y marcas visibles en los nudillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades judiciales de Panamá ordenaron la detención provisional de varios imputados en distintos procesos penales recientes, tras presentarse pruebas contundentes sobre los delitos cometidos y los riesgos procesales asociados.

En el distrito de Bugaba, corregimiento de Sioguí, provincia de Chiriquí, la Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió que un hombre de 48 años permanezca bajo detención provisional, tras ser acusado de violencia doméstica en perjuicio de su padre, un adulto mayor de 72 años.

Según la investigación, el acusado habría agredido físicamente a su progenitor, propinándole golpes en el rostro y la cabeza, para luego lanzarlo al suelo y pisarle el antebrazo.

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El relato de los hechos se ve agravado por la condición de abandono en la que vive la víctima, a quien sus familiares mantenían en un gallinero, vulnerando sus derechos y dignidad.

La detención fue respaldada por diversos elementos probatorios, como la denuncia directa de la víctima, un certificado médico-legal que establece una incapacidad de 15 días, informes forenses sobre las lesiones, pruebas de individualización del acusado y testimonios de familiares presentes durante la agresión.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Un hombre permanece bajo custodia policial con las manos sujetas por esposas metálicas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía señaló la gravedad del caso y el riesgo para la víctima, ante lo cual el tribunal accedió a la medida cautelar más severa.

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Cualquier persona que conozca situaciones similares puede recurrir a los canales confidenciales dispuestos por el Ministerio Público, que recordó la importancia de denunciar a tiempo hechos de violencia familiar o de género, para evitar desenlaces irreparables. El llamado oficial insta a la comunidad a no permanecer en silencio ante este tipo de hechos.

En otro proceso, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana logró la legalización de la aprehensión y la detención provisional de un hombre investigado por homicidio doloso agravado y asociación ilícita.

Los hechos se remontan al 25 de julio en la comunidad de El Sapote, corregimiento de Chepo cabecera, Panamá Este, donde varios sujetos realizaron disparos y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de un menor de 15 años, causándole la muerte.

La captura del sospechoso se efectuó el 25 de agosto, como parte de la operación “Polaris”, ejecutada en conjunto con la Policía Nacional.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía argumentó ante el tribunal los riesgos que implicaría su liberación, entre ellos la posible obstrucción de la investigación y la gravedad del delito imputado.

Este caso ilustra cómo, en Panamá, las autoridades actúan con medidas cautelares estrictas cuando existen pruebas suficientes y riesgos procesales, especialmente en delitos que involucran violencia extrema o la participación de grupos organizados.

La respuesta oficial busca garantizar la seguridad de la comunidad y el avance del proceso judicial.

En el ámbito de los delitos contra el patrimonio, el Tribunal Superior de Apelaciones ratificó la detención provisional de un ciudadano acusado de robo agravado en el corregimiento de Belisario Porras, sector de La Turín, Don Bosco.

La medida fue respaldada por el incumplimiento previo del imputado a las restricciones impuestas, constatadas en varias fechas de julio de 2026.

Un hombre fue detenido provisionalmente acusado de robo agravado. REUTERS/Dado Ruvic
Un hombre fue detenido provisionalmente acusado de robo agravado. REUTERS/Dado Ruvic

El robo investigado ocurrió el 2 de enero de 2026, alrededor de las 16:00, cuando el acusado, mediante amenazas, despojó a una joven de sus pertenencias.

La defensa solicitó una revisión de la medida cautelar, pero la Fiscalía se opuso, acreditando las faltas cometidas por el imputado respecto a las condiciones impuestas por el juzgado.

La decisión judicial subraya la rigurosidad con la que los tribunales panameños están evaluando el comportamiento procesal de los imputados y priorizando la protección de las víctimas y el correcto desarrollo de los procesos penales.

Las tres investigaciones reflejan la estrategia de las autoridades panameñas para responder con firmeza ante delitos que atentan contra la integridad física, la vida y el patrimonio de las personas, recurriendo a medidas cautelares severas cuando la situación así lo amerita.

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