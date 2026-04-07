Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Juana Repetto confirmó el alta médica de su hijo Timoteo tras una exitosa operación de hernia inguinal y compartió el regreso a la rutina familiar

Luego de atravesar horas de angustia e incertidumbre, Juana Repetto llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que su hijo menor, Timoteo, fue dado de alta tras la operación a la que debió ser sometido por una hernia inguinal. La noticia llegó acompañada de una imagen cotidiana, en la que se la ve junto a sus tres hijos, y una frase simple pero significativa: “A ver al cirujano con el team completo”, escribió en sus historias de Instagram, marcando el regreso a la rutina después del susto.

La actriz había decidido compartir el proceso recién cuando todo estuviera bien. Según relató, el pequeño —de poco más de un mes— fue intervenido de urgencia luego de que ella misma detectara la afección. “Ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que ayer operamos a Timoteo de una hernia inguinal”, había contado en sus redes, dejando en claro que eligió hablar desde la calma y no desde la incertidumbre.

El cuadro, si bien frecuente en bebés, implicó una intervención quirúrgica con anestesia general, algo que —según explicó— fue lo más difícil de atravesar. “Dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil”, confesó, al describir uno de los momentos más duros de la jornada. Sin embargo, el desenlace fue positivo: la cirugía salió bien y la recuperación fue inmediata.

La hernia inguinal en bebés, frecuente pero riesgosa, requirió una intervención de urgencia que resultó positiva para el hijo menor de Juana Repetto

En su relato, Juana detalló que Timoteo reaccionó rápidamente tras la intervención. “Se recuperó al toque de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba divino y estaba con buen ánimo”, enumeró, con el alivio de quien ve a su hijo evolucionar favorablemente. Esa rápida respuesta permitió que ambos pudieran regresar a su casa el mismo día, evitando una internación prolongada.

El acompañamiento del equipo médico fue otro de los puntos que destacó. La actriz agradeció especialmente al cirujano Germán Falke y al anestesista, a quienes definió como fundamentales en el proceso. “Me contuvieron e hicieron un laburazo”, escribió, remarcando la importancia de sentirse acompañada en una situación tan sensible.

Más allá del caso puntual, Juana aprovechó la experiencia para generar conciencia sobre la hernia inguinal en bebés. Explicó que se trata de una afección que, si no se detecta a tiempo, puede traer complicaciones graves. “Si ese agujerito se empieza a cerrar con el intestino afuera, se puede aprisionar y se les puede morir ese pedazo de intestino”, detalló, con un tono didáctico que buscó alertar a otras madres.

La influencer contó que el pequeño tenía una hernia inguinal (Video: Instagram)

En ese sentido, también reveló que existe un componente hereditario en su familia. “Yo fui operada de hernia inguinal bilateral cuando tenía tres meses, a Belisario lo operamos a los dos años y ahora a este con un mes y medio”, contó, con una mezcla de humor y resignación. “Claramente, el único gen mío que heredaron es la hernia”, agregó, intentando descomprimir la situación.

Antes de la cirugía, uno de los mayores desafíos fue cumplir con el ayuno requerido. Según relató, Timoteo se alimenta a libre demanda, por lo que lograr que pasara cuatro horas sin tomar leche materna fue todo un logro. “Hicimos malabares para que no tome teta y lo logramos sin medio escándalo. Es muy capo mi gordo”, escribió, orgullosa del comportamiento del bebé.

También compartió una imagen previa al ingreso al quirófano, en la que se la veía con el pequeño en brazos. Allí confesó el miedo que sentía: “Le mandé esta foto a mi familia para avisar que estábamos por entrar y acabo de notar mi cara de pánico”. Esa sinceridad fue uno de los aspectos que más empatía generó entre sus seguidores.

Timoteo, de apenas un mes y medio, respondió favorablemente a la cirugía y pudo volver a casa junto a su madre

La historia tuvo una fuerte repercusión en redes sociales, donde recibió numerosos mensajes de apoyo y acompañamiento. Muchos usuarios valoraron no solo la transparencia con la que contó lo sucedido, sino también su decisión de visibilizar una problemática que puede pasar desapercibida.

La recomendación de hacerlo público, según contó, vino de una profesional de la salud. “La neonatóloga me dijo que era importante contarlo para que otras mamás puedan detectarlo a tiempo”, explicó. En esa línea, adelantó que planea profundizar el tema en futuros contenidos para brindar más información.

Hoy, con Timoteo ya en casa y recuperándose favorablemente, la escena es otra. La imagen junto a sus hijos y el mensaje relajado en redes reflejan un presente completamente distinto al de horas atrás. El susto quedó atrás, y lo que queda es el alivio, la gratitud y la decisión de compartir una experiencia que, aunque difícil, puede servirle a otros.