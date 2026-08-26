América Latina

Ecuador exportará más cacao en 2026, pero podría recibir casi USD 2.000 millones menos

La caída de las cotizaciones internacionales borrará parte del extraordinario ingreso que dejó el producto durante 2025

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Ecuador enfrenta una paradoja en uno de los sectores que más dólares aportó a su economía durante los últimos años: en 2026 podría exportar una cantidad mayor de cacao y, al mismo tiempo, recibir casi USD 2.000 millones menos por esas ventas. La fuerte corrección del precio internacional, después de las cotizaciones extraordinarias registradas entre 2024 y 2025, empieza a modificar las cuentas externas del país y reduce el impulso económico generado por el auge cacaotero.

Las proyecciones del Banco Central del Ecuador (BCE) permiten dimensionar el cambio. En 2025, las exportaciones de cacao y elaborados alcanzaron aproximadamente 594.000 toneladas y generaron USD 4.668 millones. Para este año, la institución estima que el volumen colocado en mercados internacionales crecerá 9,2%, hasta unas 648.000 toneladas.

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El incremento de la producción, sin embargo, no será suficiente para compensar el descenso de las cotizaciones. El BCE calcula que el valor exportado disminuirá hasta aproximadamente USD 2.687 millones, 42,4% menos que el año anterior. La diferencia entre ambos ejercicios bordea los USD 1.981 millones.

El ajuste ocurre después de que la tonelada de cacao alcanzara valores cercanos a USD 13.000 durante el periodo de mayores precios y posteriormente descendiera hasta ubicarse alrededor de USD 6.000. La reducción supera el 50% respecto de aquellos máximos, aunque los niveles actuales todavía se mantienen por encima de los registrados antes de la escalada internacional.

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Al extremo derecho, cacao ecuatoriano en una de las salas de exposición del Museo de Chocolate de Colonia, en Alemania. (Yalilé Loaiza/Infobae)
Al extremo derecho, cacao ecuatoriano en una de las salas de exposición del Museo de Chocolate de Colonia, en Alemania. (Yalilé Loaiza/Infobae)

Los efectos ya aparecen en la balanza comercial. Entre enero y junio de 2026, Ecuador recibió USD 982,8 millones por exportaciones de cacao y elaborados, frente a USD 2.310,5 millones obtenidos durante el mismo periodo de 2025. Esto representa una contracción de 57,5%.

El cacao tuvo suficiente peso para modificar el desempeño de todo el segmento no petrolero. Según el BCE, las exportaciones no petroleras crecieron apenas 1,1% durante el primer semestre de 2026. Si se excluyera el efecto provocado por la disminución de las ventas cacaoteras, el crecimiento habría alcanzado aproximadamente el 12%.

La reducción resulta especialmente relevante para una economía dolarizada como la ecuatoriana. Al no emitir moneda propia, Ecuador depende de actividades como las exportaciones para incorporar dólares provenientes del exterior. Menores ingresos por cacao significan menos recursos distribuidos entre productores, exportadores, transportistas, trabajadores y proveedores vinculados a la cadena.

Esto no implica, sin embargo, que los casi USD 2.000 millones de diferencia proyectados constituyan una pérdida equivalente del producto interno bruto. El valor exportado no es igual al valor agregado que se utiliza para calcular el PIB. La cifra muestra, principalmente, cuánto disminuirían los ingresos externos generados por el cacao frente al excepcional resultado de 2025.

El cacao ecuatoriano sirve para preparar los mejores chocolates del mundo. (Ministerio de Cultura y Patrimonio)
El cacao ecuatoriano sirve para preparar los mejores chocolates del mundo. (Ministerio de Cultura y Patrimonio)

La magnitud de la corrección también debe analizarse considerando el punto desde el cual comenzaron a caer los precios. Las cotizaciones superiores a USD 10.000 por tonelada fueron excepcionales y estuvieron asociadas con una crisis de oferta mundial. Costa de Marfil y Ghana, que concentran una parte sustancial de la producción global, enfrentaron problemas climáticos, enfermedades en las plantaciones y menores cosechas.

La escasez llevó las cotizaciones a máximos históricos. Posteriormente, una recuperación parcial de la oferta africana coincidió con un debilitamiento de la demanda provocado por el encarecimiento de la materia prima. El mercado comenzó entonces un proceso de normalización.

El propio BCE considera extraordinarios los precios observados en 2024 y 2025 y contempla, en sus escenarios de mediano plazo, una convergencia hacia valores cercanos a USD 3.000 por tonelada. Esto significa que los aproximadamente USD 6.000 actuales representan una caída pronunciada desde los máximos, pero no necesariamente un precio históricamente bajo para la actividad.

El impacto será particularmente visible en las provincias productoras. Ecuador mantiene alrededor de 650.000 hectáreas dedicadas al cacao, con una presencia importante en Los Ríos, Manabí, Guayas y Esmeraldas. Los elevados precios de los últimos años favorecieron nuevas inversiones, mejoras productivas y expansión de cultivos. Una cotización menor reduce parte de esos incentivos y también puede limitar el ingreso disponible de los hogares vinculados a la actividad.

La economía ecuatoriana cuenta, no obstante, con otros sectores exportadores que están amortiguando el retroceso. Las exportaciones totales alcanzaron USD 19.571 millones durante el primer semestre de 2026, 4% más que en igual periodo del año anterior, apoyadas por productos como camarón, banano y minerales.

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