Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

Mario Pergolini reveló en televisión cómo reaccionó al enterarse del romance entre Valeria Lynch y Mariano Martínez de Attaque 77 (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

La noche en Otro Día Perdido (Eltrece) dejó uno de esos momentos impensados que rápidamente corren por las redes: Mario Pergolini reveló, frente a Valeria Lynch, qué dijo realmente la primera vez que escuchó el rumor de que la cantante estaba en pareja con Mariano Martínez, el histórico guitarrista de Attaque 77.

La charla se dio con humor, complicidad y varias ironías, pero también dejó entrever el impacto que la relación generó en el ambiente cuando se hizo pública. Todo comenzó cuando el presentador recordó, en plena entrevista con la cantante, cómo se enteró del romance, en pleno revuelo mediático, y sin vueltas reprodujo exactamente ese momento: “Me viene uno y me dice: ‘Che… ¿viste a quién se está comiendo Mariano?’”, contó el conductor, mientras Valeria lo miraba entre risas y resignación. Luego agregó la segunda parte de la anécdota: “Y ahí alguien saltó y dijo: ‘No, creo que es ella la que se lo está comiendo a él’”.

Entre carcajadas del estudio, Valeria lo apuró: “Decime la verdad, ¿qué dijiste? Decí la verdad”, lo desafió. Pergolini admitió que se sorprendió, pero también aclaró que conocía a Mariano desde muy chico: “No es que cualquiera… Con todos sus antecedentes, un día me dicen eso y pensé: ‘¿Cómo se conocieron?’ ‘¿De dónde?’”.

La relación entre Valeria Lynch y Mariano Martínez sorprendió al ambiente musical por su origen profesional y diferencia generacional

Ante el pie de Pergolini, Valeria retomó la historia desde el inicio y recordó que con Martínez se conocieron profesionalmente muchos años antes de comenzar el romance: “Mariano fue productor de dos discos míos. Yo empecé haciendo rock en los 70, cuando el rock era marginal y cuando cantábamos en los sótanos. Era difícil de poder sacar a la luz un género, un estilo tan duro, tan fuerte, y sobre todo una mujer”, explicó en la charla, contando por qué recién tuvo vínculo con el músico años más tarde.

Sobre su amor con Martínez, en una entrevista con Infobae, la artista reveló que él “apareció de nuevo en mi vida en 2017, cuando quería grabar Arrancacorazones. Ahí empezamos a trabajar juntos”. La vocalista contó que ambos estaban en pareja en aquel momento y que el vínculo profesional se transformó con el paso del tiempo: “Entre canción y canción había algo en el aire. Nos gustábamos, los dos lo sabíamos, pero ninguno avanzaba”.

En la misma entrevista, reveló: “Cuando nos vimos en el estudio estuvo como una hora sin hablar. Yo estaba con el tecladista y pensaba ‘qué raro que no diga nada’. Cuando me toca tomar la tonalidad de Arranca corazones él se acerca y me dice: ‘¿Qué te parece si hacemos tal cosa?’. Ahí empezó a hablar de todas las canciones y mi productor le dijo: ‘Desde ahora sos el productor’. No entendíamos nada al principio, pero él dijo: ‘Bueno, está bien’. Y empezamos a trabajar en la preparación de los temas que íbamos a hacer, los artistas que me iban a acompañar. Ahí lo conocí. Yo tenía una relación, él tenía una relación, así que no pasó nada“.

Valeria Lynch contó que conoció a Mariano Martínez cuando él produjo dos de sus discos antes de iniciar el romance (Mario Sar)

Recién después de que ambos terminaran sus relaciones anteriores, la historia tomó su verdadero rumbo. “Los dos cortamos. Él empezó a acompañarme a mis shows y un día, en Carmen de Patagones, nos dijimos todo”, relató.

Durante la entrevista televisiva, Pergolini aprovechó para remarcar el contraste de personalidades entre ambos y lanzó una definición que hizo reír a Lynch: “Una cosa es que te guste el rock… otra cosa es comerte al guitarrista”, bromeó. Valeria aceptó la humorada y respondió con ternura: “Hace siete años que estamos juntos”, confirmó.

La relación entre Valeria Lynch y Mariano Martínez no solo sorprendió por la diferencia generacional, sino por su origen profesional. Él produjo dos discos de la cantante y ese trabajo conjunto terminó convirtiéndose en el inicio de un romance que sigue vigente.

“A mí me dio mucho prejuicio al principio. Imaginate para mí, yo era más grande, él se llevaba la peor parte”, contó ella entre risas. Luego, retomó: “Mentira. Pero la verdad es que él me dijo: ‘Escuchame, vivamos y después vemos’”.