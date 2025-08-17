Valeria Lynch hizo bailar y cantar a todos con la vigencia eterna de sus clásicos

LIZY FAN DE VALERIA LYNCH

Valeria Lynch pasó por La Peña del Morfi (Telefe) y dejó esa energía tan suya, que de un momento a otro, todo el estudio se encontraba cantando clásicos como “Amame en cámara lenta” y, cómo podía faltar, “Me das cada día más”.

De entrada, nomás, se produjo un momento divertido cuando Lizy se jactó de ser “fan de Valeria de la primera hora”, en estos días en los que la cantante recorre diferentes puntos del país.

La gira local, a la vez, tendrá como presentación estelar un show en el teatro Gran Rex el próximo domingo 31 de agosto y una gran despedida de año, en la misma sala, el viernes 12 de diciembre.

VALERIA LYNCH, "QUE GANAS DE TENERTE..."

“Vos debés saber más de mí que yo misma”, elogió Valeria a Lizy, otorgándole crédito como fan pionera.

Un momento de Valeria en su paso por "La Peña del Morfi", junto a Diego Leuco y Lizy Tagliani (Captura de video)

Rock y baladas, una historia de amor

Y hablando de Valeria, claro, es irresistible recurrir al archivo para repasar uno de esos romances que no saben de edades. Lo esencial: La cantante Valeria Lynch, de 72 años, habló abiertamente sobre las inseguridades que tuvo al comenzar su relación con el músico Mariano Martínez, guitarrista de Attaque 77, quien es 18 años menor. La artista compartió que al principio la diferencia de edad le generó dudas, pero el rockero la animó a dejar atrás los prejuicios y disfrutar plenamente su amor. También destacó cómo el apoyo de su pareja y la pasión que ambos comparten, tanto en el amor como en la música, han fortalecido su vínculo.

Desde hace 6 años volvió a apostar al amor de la mano de Mariano Martínez, cantante y guitarrista de Attaque 77, luego de su escandalosa separación de Cau Bornes. La artista, de 72 años, se sinceró acerca de que al principio de su romance tenía dudas sobre la diferencia de edad con el músico, que hoy tiene 54 años, y sus propios prejuicios.

“Me agarró el prejuicio de pensar ‘¿cómo este tipo se va a fijar en mí si yo soy 18 años más grande?’”, aseguró la intérprete. “Cuando estás en la vidriera tanto tiempo, te empiezan a juzgar. Hay mucha presión. Si la mujer es más chica y el hombre es más grande, es bárbaro”, comparó, sobre las diferencias que aún existen entre los hombres y las mujeres vinculadas a la edad.

Valeria Lynch junto a su pareja, Mariano Martínez, el ex Ataque 77

“Mariano me lo hizo notar. Hace ya seis años que estamos juntos. Él me hizo notar que la edad es un hecho cronológico. Me dijo ‘la edad es un número’. Mirá lo que pensé. Dije: ‘Él lleva la peor parte’”, aseguró, entre risas. “Claro. Lo pensé porque el que está con una mina mayor es él. Yo dije ‘estoy bárbara’”, destacó, sobre cómo se siente en este momento.

“¿Qué diferencias encontrás entre estar enamorada a los 20 y estar enamorada ahora a los 70?”, indagaron Andy Clark y Beta Suárez. “Nada. Tengo la misma pasión, las mismas ganas. Estoy enamoradísima”, se sinceró, sobre su romance con el músico, con quien compartió escenario y están unidos, además del amor, por varios proyectos musicales.

En una entrevista con Infobae, Valeria se había referido a las dudas que tuvo con su pareja al principio de la relación por la diferencia de edad. “Al principio me costó. Pero ahora parece más viejito que yo, que parezco más joven. ¿Cómo puede ser? Es un chico grande, un tipo grande. Le duele todo: le duele acá, le duele allá. Pero de verdad que la pasó muy bien. Estoy muy feliz con él”, aseveró, entrevistada por Tatiana Schapiro.

“Hay veces que cada uno se va por su lado y hacemos eso por decisión propia. Y nos hace re bien porque nos potencia. Pero una semana, diez días como mucho; (más) no aguantamos ninguno de los dos. Estábamos en Uruguay y me tuve que volver antes, y me hizo todo un drama porque me iba para Buenos Aires: ‘¿Por qué?’; ‘Pero Mariano, nos vemos en diez días...’. Entonces me llamaba: ‘Te fuiste. Estoy solo’. Pasaba eso”, reveló.

“Hay fuego, hay pasión. Pero además hay admiración, respeto. Amor genuino. Y tenemos una conexión musical muy fuerte. Él estuvo con la producción de (la canción) ‘Qué poco saben de mí’. La subí a las plataformas digitales para ver qué pasaba con la gente y se posicionó entre las diez canciones más escuchadas de toda mi historia musical. Es impactante”, aseguró, feliz.

La artista también dio detalles de cómo es su convivencia. “Yo soy más de estar encima, de decir ‘te quiero’ a cada rato, de acordarme de la fecha. ¿Viste que los hombres no son tan del detalle? Por lo menos el mío. El que yo tengo es divino, es lo más. Vino a cubrir un lugar que necesitaba: un compañero, una persona que me admira, que me ayuda, que me contiene”, se sinceró, mientras lo definía a él como “un par en todo”.

“Nos admiramos mutuamente. Él no es tan rockero y yo no soy tan baladista, entonces nos fusionamos musicalmente de una manera increíble”, concluyó.