Flor Cabrera luego de la cirugía: “Me operaron gracias a Mirtha Legrand, Laura Ubfal y el sistema público”

Flor Cabrera después de la operación de útero, que le realizaron en el Hospital Fernández

Florencia Cabrera, la ex participante de Gran Hermano, acaba de atravesar una cirugía clave en el Hospital Fernández, donde le extrajeron un quiste de 12 centímetros que comprometía su útero, el recto y los ovarios. “Los días previos a la operación tenía que confiar en que no me iban a sacar todo… y recién cuando salí del quirófano me enteré que me habían dejado los dos ovarios”, confiesa a Teleshow.

Hace casi una década fue diagnosticada con endometriosis, una enfermedad que, como ella misma cuenta, “se regenera constantemente con las hormonas, con el período femenino”.

Flor Cabrera: "Volviendo a la Vida" dice uno de sus primeros comentarios en su cuenta de Instagram

Desde entonces, convive con esta enfermedad crónica, que transformó su vida cotidiana y profesional. “Ya me habían operado, me habían sacado quistes. Estuve en un tratamiento de salud como un año y medio que me había cortado la menstruación”, detalla Flor.

La intervención llegó tras un largo recorrido. En octubre del año pasado comenzó a descompensarse una vez más y se realizó estudios que revelaron un nuevo y preocupante quiste. Pero el sistema de salud privada no le ofrecía respuestas: “La operación me salía cuatro millones y medio de pesos. Y no los tenía. No tenía plata para operarme”. Fue entonces cuando su historia dio un giro inesperado. “Le conté todo a Laura Ubfal y ella me dijo: ‘Déjame ver, tengo un montón de contactos, Flor, yo te voy a ayudar’”, le prometió la periodista.

Flor Cabrera pasó por Gran Hermano para cumplir su sueño trabajar en los medios

La ayuda llegó, y con nombre propio: Mirtha Legrand. “Llamó al Hospital Fernández, me dieron un turno y ahí empecé a atenderme. Empecé en noviembre con los estudios, y me operaron recién ahora. No me operaban antes porque hay casos más graves, como cáncer de útero, de cuello, de mama… y es entendible, obvio”, explica a Teleshow.

Mirtha Legrand ayudó a Flor Cabrera para que pueda operarse en el Hospital Fernández

Mientras tanto, el quiste seguía creciendo. Los médicos le advirtieron que comprometía el ovario, el recto y el útero. “Me dijeron: ‘Mirá Flor, este quiste es muy grande. Puede pasar que entremos con laparoscopía y podamos sacarlo, o que te tengamos que hacer una cesárea grande. Vamos a saber qué hacer recién cuando estemos adentro’”. La incertidumbre era total.

Hoy, Flor está en reposo, intentando procesar lo vivido y reordenar su vida. “Voy a hacer un cambio de hábitos, de alimentación, de prioridades. Pero lo que más me angustia es que yo amo estar en el medio… y se me está complicando”. Su testimonio resuena con fuerza entre miles de mujeres que le escribieron tras contar su historia públicamente: “Me mandaron historias tremendas. Hoy lloré con una seguidora. Todo esto te angustia, pero también te empuja a hacer un cambio”.

Laura Ubfal ofició de madrina de Flor para llegar a la ayuda de Mirtha Legrand

La lucha silenciosa

A pesar de su preocupante panorama, Flor eligió apostar por el trabajo en los medios tras su salida de Gran Hermano. Estuvo con Pilar Smith y con Gastón Trezeguet, y también hacía producción de piso. Fue un salto cargado de ilusión, pero también de inestabilidad económica.

“Vos sabés que cuando empezás son todos laburos así, de medio freelancer, y te van pagando como pueden. Entonces, yo vivo de las campañas y del modelaje, pero no alcanza”. La inversión en movilidad, vestuario y presencia constante en programas la empujó a una rutina exigente, sostenida a pulmón. “Mantengo mi auto, la nafta, ir a las galas todos los días, ir a todos los programas… Lo tomé como una inversión, pero fue durísimo”.

Flor Cabrera cuando participaba en las galas de Gran Hermano

Su decisión implicó dejar atrás su emprendimiento personal y reconfigurar su vida profesional: “Mi familia se quedó con mi local, yo dejé de sacar un sueldo… la verdad apenas llegaba a pagar el alquiler”.

A pesar del freno obligado por su salud, Flor está comprometida con su formación: “Estoy estudiando periodismo. Este cuatrimestre lo dejé por esto de la operación, pero los medios me fascinan, me encantan”.

(@florcabrerastyle)

“Lo que yo amo es estar en el medio y se me está complicando”, reconoce con cierta frustración. Todavía está procesando lo que vivió, siente que debe transformar ese dolor en acción. “Tengo que tratar ahora para que haya un cambio”, afirma, decidida a repensar su estilo de vida, su alimentación y el lugar de importancia que le brinda a su salud.