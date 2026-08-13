Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica estrena centro único en Latinoamérica para inspeccionar equipos que operan en la pista

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en operación el nuevo Centro de Inspección Técnica de Equipos, especializado en vehículos y equipos que trabajan en el lado aéreo. Crédito: AERIS

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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) puso en funcionamiento un nuevo Centro de Inspección Técnica de Equipos (CITE), una instalación especializada que, según AERIS, es única en Latinoamérica y estará dedicada a revisar las condiciones físicas, mecánicas y eléctricas de los vehículos y equipos que operan en el lado aéreo de la terminal.

El proyecto representa una inversión cercana a US$2 millones y busca reforzar uno de los aspectos fundamentales de la operación aeroportuaria: garantizar que los equipos utilizados en la plataforma se encuentren en condiciones adecuadas para trabajar alrededor de las aeronaves.

La nueva infraestructura permitirá centralizar las inspecciones técnicas y establecer controles periódicos para los equipos autorizados a circular dentro del área operacional del aeropuerto.

Una inversión de casi US$12 2 millones

De acuerdo con la información suministrada por AERIS, administradora del aeropuerto, alrededor de US$1.8 millones fueron destinados a la construcción de una infraestructura de aproximadamente 1.2c100 metros cuadrados.

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Otros US$150.000 corresponden a la adquisición de tecnología especializada para realizar las inspecciones.

Entre los equipos incorporados al centro se encuentran alineadores, frenómetros, bancos de suspensión, analizadores de emisiones y opacímetros, además de otros dispositivos destinados a realizar mediciones técnicas de precisión.

La infraestructura fue diseñada para atender diferentes tipos de vehículos y equipos utilizados por las empresas que forman parte de la comunidad aeroportuaria.

“Este proyecto representa un paso importante en la modernización del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Contar con un centro especializado para la inspección técnica de equipos nos permite fortalecer la seguridad operacional, promover una cultura de mantenimiento preventivo y continuar ofreciendo una operación cada vez más eficiente y confiable”, afirmó Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

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La nueva instalación cuenta con aproximadamente 1.100 metros cuadrados y requirió una inversión cercana a US$2 millones. Crédito: AERIS

Dos líneas para inspeccionar los equipos

El CITE cuenta con dos líneas de inspección, diseñadas de acuerdo con las características y dimensiones de los equipos que trabajan en el lado aéreo.

La primera está equipada para evaluar vehículos y equipos motorizados de hasta 22 toneladas.

La segunda está destinada a equipos de mayor peso y unidades de arrastre. Para estos casos, el centro dispone de espacios y herramientas adaptadas que permiten realizar las pruebas técnicas correspondientes y verificar la calibración de diferentes componentes.

No todos los equipos podrán ser trasladados hasta las instalaciones. Cuando las dimensiones o características de una unidad lo impidan, los inspectores podrán desplazarse hasta el lugar donde se encuentre para realizar la evaluación mediante procedimientos especializados.

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Esto permitirá mantener bajo control incluso aquellos equipos de gran tamaño que, por sus condiciones operativas, no pueden ser movilizados hasta el centro.

¿Qué se revisará?

Las inspecciones contemplan diferentes componentes relacionados con la seguridad y el desempeño de los equipos.

Entre los elementos que serán evaluados están los sistemas de frenos, suspensión, dirección y alineación, así como los sistemas de iluminación y señalización.

También se revisarán las emisiones, el estado estructural, posibles fugas de líquidos y el funcionamiento de los sistemas mecánicos y eléctricos.

El objetivo es detectar de manera anticipada condiciones que puedan representar un riesgo para las operaciones.

La revisión preventiva adquiere especial importancia en un entorno donde vehículos, equipos de asistencia en tierra y aeronaves comparten espacios reducidos y deben coordinar sus movimientos de manera permanente.

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Dos inspecciones obligatorias cada año

Como parte del nuevo esquema de control, los equipos autorizados para operar en el lado aéreo deberán superar dos inspecciones obligatorias al año.

El programa contempla una evaluación anual y otra semestral, con el propósito de mantener un seguimiento periódico sobre las condiciones técnicas de cada unidad.

Una vez que el equipo apruebe las inspecciones correspondientes, recibirá un marchamo y un distintivo que acreditarán que cumple con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos para circular dentro del aeropuerto.

El sistema permitirá identificar de manera visual cuáles equipos se encuentran autorizados y cumplen con las condiciones requeridas.

Menos riesgos y mayor continuidad operacional

La implementación del CITE no busca únicamente detectar desperfectos, sino también impulsar una mayor cultura de mantenimiento preventivo entre las empresas que operan dentro del aeropuerto.

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La expectativa es que las inspecciones periódicas permitan identificar problemas antes de que se conviertan en fallas durante la operación.

Una avería mecánica en un vehículo de asistencia en tierra puede afectar la disponibilidad del equipo y, dependiendo de su función, generar impactos en diferentes procesos relacionados con la atención de una aeronave.

Por esa razón, el nuevo modelo de inspección pretende contribuir a disminuir incidentes vinculados con fallas mecánicas, mejorar la disponibilidad de los equipos y reducir el riesgo de interrupciones o demoras en las operaciones aeroportuarias.

Los equipos autorizados para operar en el lado aéreo deberán superar dos inspecciones obligatorias cada año. Crédito: AERIS

Una nueva pieza en la seguridad del aeropuerto

Con la entrada en funcionamiento del Centro de Inspección Técnica de Equipos, el Juan Santamaría incorpora una nueva herramienta para supervisar las condiciones de los vehículos y equipos que trabajan diariamente en su plataforma.

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La instalación combina infraestructura especializada, tecnología de medición y un esquema de inspecciones periódicas para establecer un mayor control sobre los equipos que tienen autorización para operar en el lado aéreo.

Para el aeropuerto, el objetivo final es que las mejoras en los procesos de inspección se traduzcan en una operación más segura, confiable y eficiente, en beneficio tanto de las empresas que forman parte de la comunidad aeroportuaria como de los millones de pasajeros que utilizan la terminal.

La puesta en operación del CITE se suma así a las medidas de modernización del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, con énfasis en la prevención de riesgos y en el fortalecimiento de los estándares técnicos que respaldan las operaciones alrededor de las aeronaves.

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