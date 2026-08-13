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Guatemala amplía el tamizaje del virus del papiloma humano con autotoma y pruebas moleculares

La estrategia oficial combina vacunación en adolescentes y una forma de muestreo que las mujeres pueden realizar por sí mismas para ampliar la cobertura; las muestras se analizarán para detectar infecciones de alto riesgo asociadas al cáncer cervicouterino

San José Pinula sumó las pruebas PCR a los servicios de Papanicolaou, inspección visual con ácido acético y vacunación para detectar cáncer de cérvix.
El Ministerio de Salud de Guatemala implementó pruebas PCR para detectar el ADN del VPH y reforzar la prevención del cáncer cervicouterino. (MSPAS)
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El Ministerio de Salud de Guatemala comenzó a implementar pruebas PCR para detectar el ADN del virus del papiloma humano, una medida con la que busca reforzar la prevención y la detección temprana del cáncer cervicouterino.

El nuevo esquema se apoya en un laboratorio clínico especializado instalado en el Centro de Atención Permanente de El Platanar, en San José Pinula, con capacidad para procesar alrededor de 3.800 pruebas mensuales y entregar resultados en aproximadamente una a dos horas, según informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

El servicio atenderá a siete municipios de la red de salud: Tierra Nueva, San José del Golfo, Palencia, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Santa Catarina Pinula y Fraijanes y se hace en un momento en que, según explicó el ministro Joaquín Barnoya, las enfermedades crónicas y el cáncer representan un desafío creciente para el sistema sanitario.

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La incorporación de estas pruebas permite identificar la presencia del material genético del VPH y determinar qué mujeres requieren seguimiento médico. El mecanismo se añade al Papanicolaou, que seguirá disponible en los servicios de salud.

San José Pinula sumó las pruebas PCR a los servicios de Papanicolaou, inspección visual con ácido acético y vacunación para detectar cáncer de cérvix.
El laboratorio clínico de San José Pinula puede procesar unas 3.800 pruebas PCR mensuales y entregar resultados en una a dos horas. (MSPAS)

Barnoya señaló, durante una actividad en el Centro de Atención Permanente de San José Pinula, que Guatemala atraviesa una transición epidemiológica en la que las enfermedades crónicas han ganado peso. En ese escenario, ubicó al cáncer cervicouterino entre las enfermedades que pueden prevenirse y detectarse de manera oportuna.

La estrategia combina vacunación, tamizaje y autotoma

El ministro sostuvo que el VPH está estrechamente relacionado con la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino. Por esa razón, definió a la vacunación y al tamizaje como dos pilares de la estrategia para reducir la incidencia y la mortalidad asociadas a esta enfermedad.

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La primera línea de acción es la prevención primaria mediante la vacunación contra el VPH en niñas, niños y adolescentes. La segunda es la detección temprana a través de pruebas de tamizaje.

De acuerdo con Barnoya, alrededor de 700 mil adolescentes recibieron la vacuna contra el VPH entre 2024, 2025 y lo que va de 2026. El funcionario afirmó que ese avance apunta a reducir en las próximas generaciones la incidencia del cáncer cervicouterino.

Uno de los cambios incorporados por el MSPAS es la autotoma para la detección del ADN del VPH. Este procedimiento permite que las mujeres obtengan por sí mismas la muestra que luego será analizada.

Barnoya indicó que esa alternativa ha demostrado ser eficaz y culturalmente aceptada entre las mujeres guatemaltecas. También afirmó que puede ampliar la cobertura de detección, sobre todo entre quienes tienen dificultades para acceder a los servicios tradicionales.

San José Pinula sumó las pruebas PCR a los servicios de Papanicolaou, inspección visual con ácido acético y vacunación para detectar cáncer de cérvix.
Las pruebas PCR del VPH permiten identificar material genético del virus y definir qué mujeres requieren seguimiento médico. (MSPAS)

San José Pinula suma una herramienta al diagnóstico de cáncer de cérvix

El centro de San José Pinula integró las pruebas por PCR como parte de una atención más amplia frente al cáncer de cérvix. Este recurso se suma a los servicios de Papanicolaou, la inspección visual con ácido acético y la vacunación.

La función central de la nueva prueba es detectar infecciones de alto riesgo y facilitar una atención oportuna. En términos operativos, el laboratorio de San José Pinula se convierte en un punto de apoyo para una red territorial que abarca siete municipios.

El ministro dijo que el objetivo oficial es seguir ampliando estas acciones para disminuir de forma progresiva la enfermedad. La meta es avanzar hacia un escenario en el que el cáncer cervicouterino deje de figurar entre las principales amenazas para la salud de las mujeres.

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